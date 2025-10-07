La fragilità del potere d’acquisto delle famiglie italiane si conferma anche nel 2024, consolidando un trend già osservato l’anno precedente. Secondo l’ultimo rapporto pubblicato dall’Istat sul consumo delle famiglie, una quota significativa della popolazione ha continuato a limitare le proprie spese, in particolare per quanto riguarda i beni alimentari e l’abbigliamento. Un segnale chiaro delle difficoltà economiche persistenti, che colpiscono trasversalmente tutte le fasce sociali, seppur con intensità differenti.

Le difficoltà si riflettono sul carrello della spesa

Uno degli indicatori più sensibili per valutare lo stato di salute economica delle famiglie è la spesa alimentare. Il nuovo rapporto Istat mostra che il 31,1% delle famiglie ha dichiarato di aver ridotto nel corso del 2024, rispetto all’anno precedente, la quantità o la qualità del cibo acquistato. Una percentuale che, sebbene leggermente inferiore rispetto al 31,5% registrato nel 2023, conferma una tendenza di lungo periodo piuttosto preoccupante. In sostanza, quasi un terzo delle famiglie italiane ha adottato misure di contenimento della spesa per far fronte a un contesto economico ancora incerto.

Ma il taglio non ha riguardato soltanto il cibo: anche per le bevande si è assistito a una dinamica analoga. Il 35,3% delle famiglie ha infatti ammesso di aver ridotto le spese destinate a questa voce, una cifra in leggera crescita rispetto al 35% dell’anno precedente. Il dato lascia intendere che molte famiglie abbiano messo mano ai bilanci domestici anche in quelle voci considerate secondarie o accessorie, ma comunque significative in termini di qualità della vita.

Abbigliamento e calzature, le prime vittime dei tagli non alimentari

Se nel comparto alimentare la prudenza resta alta, è nella sfera dei consumi non alimentari che si osservano i tagli più drastici. L’Istat ricorda come abbigliamento e calzature siano le categorie più penalizzate nel 2024. Questa riduzione non sorprende, considerando che tali spese sono generalmente considerate comprimibili e non strettamente necessarie nel breve periodo, soprattutto in tempi di incertezza economica.

Ridurre l’acquisto di capi d’abbigliamento o rinviare il rinnovo del guardaroba diventa una strategia adottata da molte famiglie per preservare risorse da destinare a spese considerate più urgenti, come le bollette o i costi legati alla salute e all’istruzione. Si tratta di un comportamento che, tuttavia, ha conseguenze dirette anche sull’industria della moda e sul commercio al dettaglio, settori già provati da dinamiche strutturali complesse e dal cambiamento delle abitudini di consumo.







Stabilità apparente, ma tendenza ancora negativa

Nonostante alcune variazioni numeriche contenute tra il 2023 e il 2024, il quadro complessivo dei consumi domestici in Italia non mostra segnali di reale inversione di tendenza. La lieve diminuzione della percentuale di famiglie che dichiarano di aver ridotto la spesa alimentare (dal 31,5% al 31,1%) non basta infatti a parlare di ripresa. Piuttosto, si può leggere come un segnale di stabilizzazione in una condizione di difficoltà che si è ormai cronicizzata.

Questo stato di “equilibrio precario” si riflette anche nella percezione delle famiglie italiane, sempre più attente e selettive nella gestione del budget. Aumenta il numero di nuclei familiari che scelgono prodotti a marchio del distributore, promozioni e offerte speciali, rinunciando talvolta alla qualità in nome della sostenibilità economica.

La resilienza delle famiglie italiane e le strategie di sopravvivenza

La capacità di adattamento delle famiglie italiane si manifesta anche nella diversificazione delle strategie di risparmio. Oltre al taglio delle spese superflue, si moltiplicano i comportamenti orientati al contenimento dei costi: dalla spesa presso discount alla riduzione degli sprechi alimentari, fino alla crescente attenzione per l’autoproduzione domestica (come l’orto urbano o l’acquisto diretto dal produttore).

La contrazione dei consumi interni non è soltanto un segnale di difficoltà per le famiglie, ma rappresenta anche un freno alla crescita dell’intera economia italiana.

Il settore della grande distribuzione organizzata, così come il commercio al dettaglio, risente direttamente di questa contrazione. A farne le spese sono soprattutto le piccole e medie imprese, già alle prese con l’aumento dei costi operativi e con la concorrenza dell’e-commerce. La diminuzione dei volumi di vendita si traduce in minori investimenti, stagnazione occupazionale e, in alcuni casi, nella chiusura definitiva di esercizi commerciali storici.

Politiche di sostegno

Nel medio-lungo periodo, per invertire la rotta sarà necessario un intervento strutturale che agisca sia sul fronte della crescita occupazionale che su quello della riduzione della pressione fiscale sulle famiglie. Solo in questo modo sarà possibile rilanciare i consumi interni e ristabilire un equilibrio più sostenibile tra reddito disponibile e spesa.

Alla base di questo quadro complesso vi è anche la dinamica inflazionistica che, sebbene più contenuta rispetto ai picchi registrati tra il 2022 e il 2023, continua a pesare sulle decisioni d’acquisto dei consumatori. I prezzi di molti beni di prima necessità restano elevati, mentre la crescita dei salari appare ancora troppo lenta per controbilanciare l’aumento del costo della vita.

La persistente discrepanza tra salari e inflazione alimenta un senso diffuso di insicurezza economica. Anche le famiglie che non si trovano in condizioni di povertà conclamata tendono a rivedere le proprie priorità, optando per una maggiore prudenza. Si rinviano viaggi, acquisti importanti, spese non essenziali: una tendenza che riflette una mentalità improntata alla cautela più che alla fiducia.