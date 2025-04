Nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione e le iniziative di prevenzione portate avanti negli ultimi anni, il consumo di alcol in Italia si conferma su livelli preoccupanti e stabili. È quanto emerge dai dati recentemente diffusi dall’Osservatorio Nazionale Alcol (ONA) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che ha tracciato un quadro dettagliato della situazione nazionale durante il convegno internazionale organizzato in occasione dell’Alcohol Prevention Day (APD), appuntamento annuale dedicato all’approfondimento delle problematiche legate al consumo di bevande alcoliche.

Secondo quanto emerso dal Sistema di Monitoraggio Alcol (Sistema), l’alcol continua a rappresentare un rischio sanitario diffuso e pervasivo, coinvolgendo fasce di popolazione sempre più ampie, senza significative differenze rispetto agli anni precedenti. A fronte delle attese riduzioni dei comportamenti a rischio, auspicate dopo la pandemia e in seguito all’intensificarsi delle politiche di prevenzione, i dati raccontano una realtà ben diversa.

Un fenomeno radicato e sottostimato

Nel 2023, i consumatori di alcol a rischio in Italia hanno raggiunto la cifra di 8 milioni di persone, una statistica che non mostra segni di flessione rispetto agli anni passati. Tra questi, si segnalano 4 milioni e 130 mila binge drinker, ovvero individui che consumano elevate quantità di alcol in un arco di tempo ristretto, un comportamento che espone a seri pericoli immediati e a lungo termine, sia a livello fisico che psicologico.

Ancora più allarmante è il dato relativo ai consumatori dannosi, stimati in circa 780 mila individui. Si tratta di persone che, secondo i criteri clinici, avrebbero bisogno urgente di un trattamento terapeutico specializzato per contrastare la dipendenza o gli effetti dannosi dell’abuso di alcol. Tuttavia, solo una esigua percentuale – l’8,1% – viene effettivamente intercettata e presa in carico dai servizi sanitari pubblici, lasciando così la stragrande maggioranza priva di qualsiasi forma di supporto clinico.

Le istituzioni sanitarie e il ruolo dell’ISS

Durante l’APD, gli esperti dell’ISS hanno espresso forte preoccupazione per il mancato calo dei consumi e per la persistente sottovalutazione del fenomeno a livello sociale e istituzionale. Nonostante gli sforzi profusi in ambito preventivo, inclusi i programmi educativi nelle scuole e le campagne di comunicazione promosse a livello nazionale e locale, la percezione del rischio associato al consumo di alcol resta ancora troppo bassa nella popolazione italiana.

L’Osservatorio Nazionale Alcol, in collaborazione con il Sistema di Monitoraggio Alcol, continua a raccogliere dati fondamentali per orientare le politiche sanitarie. Tuttavia, gli esperti mostrano la necessità di potenziare non solo il monitoraggio, ma anche gli interventi attivi sul territorio, con l’obiettivo di individuare precocemente i soggetti a rischio e attivare percorsi di presa in carico adeguati.

Un problema culturale e generazionale

Il consumo di alcol in Italia è profondamente radicato nel tessuto sociale e culturale del Paese. Dai brindisi rituali alle feste familiari, dalle abitudini conviviali ai momenti di socializzazione giovanile, le bevande alcoliche rappresentano un elemento ricorrente della quotidianità. Questo contesto rende particolarmente difficile la lotta ai comportamenti a rischio, soprattutto quando coinvolgono fasce di età molto giovani.

Il binge drinking, fenomeno in crescita tra adolescenti e giovani adulti, rappresenta uno dei segnali più allarmanti. È diffuso non solo nei contesti urbani ma anche nelle province, nei piccoli centri, tra studenti universitari e lavoratori precari. L’idea dell’alcol come mezzo di svago o di disinibizione sociale contribuisce a una normalizzazione di comportamenti pericolosi, spesso ignorati o minimizzati da parte delle famiglie e delle istituzioni educative.







Il sistema sanitario: troppo pochi intercettati

Il dato più drammatico è forse quello relativo alla bassa percentuale di persone in trattamento clinico, che rimane ferma all’8,1% del totale stimato dei consumatori dannosi. Questo significa che più del 90% delle persone che avrebbero bisogno di aiuto restano al di fuori dei circuiti ufficiali di cura e prevenzione. Le cause sono molteplici: da un lato la scarsità di risorse e di personale specializzato, dall’altro lo stigma sociale che ancora accompagna i problemi legati all’alcol, scoraggiando molti dal chiedere aiuto.

Inoltre, la presa in carico spesso avviene solo quando i danni sono già avanzati, rendendo il trattamento più complesso e meno efficace. In questo senso, è urgente promuovere una maggiore integrazione tra medicina generale, servizi sociali, psicologi e strutture di cura, creando una rete capillare e accessibile che possa intercettare in tempi più rapidi i soggetti a rischio.

Verso una strategia nazionale più incisiva

I dati diffusi durante l’Alcohol Prevention Day hanno riacceso il dibattito sulla necessità di una strategia nazionale più incisiva, che superi la frammentarietà degli interventi e dia priorità a programmi strutturati di prevenzione e cura. L’introduzione di politiche fiscali disincentivanti, come l’aumento delle accise sui prodotti alcolici, l’obbligo di etichettature più esplicite sui rischi sanitari e il rafforzamento delle norme sulla pubblicità, sono misure proposte da diversi esperti del settore.

Allo stesso tempo, è fondamentale investire in programmi educativi di lungo periodo, rivolti non solo ai giovani ma anche agli adulti.

Una sfida per la società intera

Il problema del consumo di alcol, nei suoi aspetti sanitari, sociali e culturali, chiama in causa l’intera società. Non può essere affrontato solo come questione clinica o di ordine pubblico, ma va trattato come una priorità di salute pubblica, in grado di impattare pesantemente sui costi del Servizio Sanitario Nazionale, sulla produttività lavorativa e sul benessere delle famiglie.

Ogni anno, secondo le stime dell’OMS, l’alcol è responsabile di circa 3 milioni di decessi nel mondo, e in Italia contribuisce in maniera significativa alla morbilità e mortalità per malattie croniche, incidenti stradali, violenze domestiche e suicidi.

Patricia Iori