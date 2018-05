Contactless per supportare gli artisti emergenti

Contactless è un progetto lanciato da Saliq Kahn, sindaco di Londra, che doterà i busker di lettori che consentiranno pagamenti con carte cpntactless , app o dispositivi abilitati.

Iniziativa avviata in 32 quartieri della capitale del Regno Unito per supportare gli artisti di strada. Lo scopo principale è quello di sostituire il denaro in contante, in ogni uso.

Londra sarà la prima città che sperimenterà l’innovativa iniziativa. Gli artisti saranno dotati di lettori per le carte contactless in modo che un passante dovranno solamente toccare il lettore per donare qualcosa.









Il progetto contactless

Il progetto è stato promosso in collaborazione con Busk in London, associazione di artisti di strada e iZettle, società svedese di pagamenti direcente acquisita da PayPal. Comprata per 2,2 miliardi di dollari.

iZettle, nata a Stoccolma, concorre nel settore fintech con Square. Azienda capeggiata dal Ceo di Twitter: Jack Dorsey. Implementa diversi prodotti per la gestione dei pagamenti mobili. È diffusa, specialmente, in Europa e Sud America.

L’obiettivo è ben descritto dal sindaco della città di Londra, Saliq Kahn:

Affinché Londra possa mantenere il suo status di capitale globale della musica è fondamentale che supporti i grandi artisti di domani; anche in un’attività cruciale come quella del busking, l’esibizione in luoghi pubblici finanziata da offerte volontarie dei passanti. “Il busking aiuta gli artisti emergenti a perfezionare il proprio talento e dà loro la possibilità di esibirsi di fronte a quantitativi enormi di persone.

Il sindaco di Londra si è proposto agevolare e supportare l’esibizione dei tanti artisti, locali e stranieri, per le strade di Londra. Saranno dotati di carte contactless impostate per accettare un importo minimo fissato dall’artista.









Il dispositivo consentirà di accettare pagamenti contactless da carte abilitate. Smartphone e smart watch. Il lettore dovrà essere connesso a uno smarpthone o un tablet e accetta pagamenti.

