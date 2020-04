Conti correnti online: una necessità impellente in epoca di emergenza sanitaria

In questa fase particolarmente delicata delle nostre vite, letteralmente modificate e sconvolte dall’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, è emersa, ancor più prepotentemente, l’importanza della tecnologia. Grazie ad essa, ad esempio, moltissime persone, seppur lontane dai propri affetti a causa del confinamento sociale al quale tutti noi siamo imposti, riesce a dialogare e vedere i propri affetti grazie al telefonino. Ma la rete telematica si è dimostrata indispensabile anche in situazioni di ben più stringente necessità, come ordinare medicine in farmacia o la consegna della spesa presso il proprio domicilio.

Conti online: garanzia tempestiva nell’esecuzione delle operazioni

Un altro fra i servizi ritenuti essenziali, è quello del mondo bancario e finanziario. Ma accedere allo sportello bancario, oggi giorno, è divenuto assai complesso a causa delle norme emanate per la tutela della salute pubblica: in tutte le banche, di fatto, è possibile accedere solo al mattino e previo appuntamento. Una rivoluzione non indifferente per moltissimi cittadini, soliti recarsi in banca senza alcun problema di orario. Disporre dei servizi tecnologici bancari e finanziari, quindi, non è più solo una comodità ma bensì una necessità: grazie ad essi, infatti, è possibile accedere al proprio conto corrente in qualsiasi momento della giornata, ventiquattr’ore su ventiquattro, senza doversi recare in filiale e, soprattutto, poter disporre le operazioni bancarie direttamente dal proprio pc, smartphone o tablet.

Chi non dispone di questi mezzi, sta riscontrando, quotidianamente, quanto sia complesso effettuare operazioni basiche come, ad esempio, un bonifico bancario: moltissime filiali bancarie sono “intasate” dagli appuntamenti, che, giocoforza, hanno ridotto sensibilmente la possibilità dei clienti di accedere allo sportello, al punto che la suddetta operazione potrebbe essere eseguita anche a distanza di tre giorni. Un tempo, talvolta, decisamente eccessivo, ma che i soggetti che non vogliono sfruttare i canali remoti sono obbligati a dover sopportare. In alcuni casi, però, questa ritrosia all’utilizzo dei canali telematici è dovuta, in parte, ai costi applicati dagli istituti di credito nello sfruttamento degli stessi. D’altro canto, il tema delle spese bancarie, soprattutto negli ultimi quattro anni, è divenuto centrale, a causa degli aumenti indiscriminati effettuati dalle banche ai propri clienti a causa, principalmente, dei tassi negativi imposti dalla Banca Centrale Europea.

Conti correnti online: scegliere con accuratezza quello maggiormente adatto

Al problema dei tassi, che per gli istituti di credito significa minor redditività, si aggiunge quello del costo del personale, che, nonostante i tanti pre-pensionamenti avvenuti nel settore, resta particolarmente sentito dalle alte sfere del mondo bancario. Questo mix, tenendo fede delle comunicazioni inoltrate dalle stesse banche ai propri clienti, ha giustificato questo aumento dei costi, talvolta decisamente sproporzionato, arrivato anche a picchi del 200% nell’arco di un paio di anni. Gli utenti, però, hanno una straordinaria arma di difesa, che proviene, guarda caso, dal mondo della grande rete telematica: i conti correnti online. Da due decenni, infatti, i conti online stanno guadagnando consensi fra i cittadini italiani, grazie, in primis, alla maggior convenienza rispetto al tradizionale canale bancario: i costi sono decisamente bassi, spesso addirittura nulli.