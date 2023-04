Continua la repressione di al-Sisi: 82 persone in una nuova lista di terrorismo

Posted on

Le autorità egiziane hanno inserito 82 persone in una nuova lista di “terrorismo”, tra cui 33 giornalisti, oltre ad attivisti, politici e difensori dei diritti umani. Tra I nomi figura Ayman Nour, ex candidato presidenziale e capo del canale di notizie televisivo Al-Sharq con sede in Turchia.

Anni dopo l’esplosione popolare contro decenni di malgoverno e di repressione che ha spazzato via il regime autoritario di Hosni Mubarak, l’Egitto è tenuto nella morsa d’acciaio della repressione da parte del Governo di al-Sisi.

Questa volta, nel mirino del regime egiziano, sulla nuova lista di terrorismo,sono finite 82 persone, tra cui 33 giornalisti. Oltre ad attivisti politici e difensori dei diritti umani. Tra i nomi figura anche il politico Ayman Nour. Ex candidato alle elezioni del 2005 contro il deposto Presidente Hosni Mubarak.

Ed è solo l’ultimo tassello della campagna contro il terrorismo portata avanti dal governo del Cairo. Un nuovo modello di violazione dei diritti umani, ormai, sempre sempre più evidente.

Attivisti, manifestanti politici e altri, nel calderone dei “terroristi” entrano “entità e individui che minacciano l’unità Nazionale”. Alla polizia, artefice di abusi nei confronti di manifestanti e oppositori, sono accordati ampi poteri di repressione.

Nella lista di terrorismo sono inclusi, tra gli altri, giornalisti che lavorano per testate con sede in Turchia e Qatar. Paesi dove il Governo egiziano ha preso di mira i media che diffondono notizie critiche nei confronti del regime di al-Sisi. Diversi membri e leader dei Fratelli Musulmani, ora banditi, sono fuggiti e si sono rifugiati in questi due Paesi.









Le ONG continuano a esprimere preoccupazione per il costante deterioramento della situazione in Egitto. Ripetutamente si appellano al Governo di al-Sisi affinché ponga fine alla sua campagna di persecuzione e repressione contro i dissidenti politici e della società civile.

Secondo i rapporti, tutte le persone nella nuova lista di terrorismo vivono attualmente in esilio. Avevano lasciato il Paese dopo la salita al potere del Presidente Abdel Fattah al-Sisi era salito al potere estromettendo il Presidente Mohammad Morsi dei Fratelli Musulmani. Morsi era salito al potere in seguito alle proteste che hanno rovesciato il sovrano di lunga data Hosni Mubarak.

I giornalisti aggiunti alla nuova lista di terrorismo lavorano principalmente per i canali televisivi che trasmettono dalla Turchia. e per la rete Al Jazeera con sede a Doha. Nour è il capo del canale televisivo Al-Sharq con sede in Turchia .

Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi guida il Paese con il pugno di ferro. Da quando ha preso il potere(2013) la libertà dei media ei diritti civili si sono drasticamente deteriorati.

Dal colpo di stato del 2013 i militari hanno intrapreso una ricerca risoluta di consolidamento del potere, militarizzando di fatto il sistema politico egiziano. Questa strategia comporta un logoramento costante dell’opposizione sia sotto forma di partiti politici, attori della società civile o individui, attraverso la repressione e la cooptazione.

Ciò ha avuto l’effetto involontario di lasciare il regime mal equipaggiato ed esposto a disordini sociali, in effetti, molto meno stabile di quanto sembri. Gli esempi abbondano negli ultimi anni.

Nel 2018, Abdel-Moneim Abul Fotouh, il capo del partito Strong Egypt, un partito di opposizione con tendenze islamiste, è stato arrestato con false accuse di terrorismo. Poco dopo fu arrestato anche il vice capo del partito, Mohamed Qassas , con contestazioni analoghe.

Altri casi includono l’ arresto. Sempre nel 2018, di numerosi personaggi pubblici noti, come Ziad Al-Alaimi, Hossam Moanis, Hisham Fouad e Omar al-Shenety. Facevano parte della ” coalizione della speranza “, una coalizione politica che prevedeva di candidarsi alle elezioni parlamentari del 2020.

Oltre 500 siti web locali e internazionali di organizzazioni e testate giornalistiche, tra cui Human Rights Watch, Al Jazeera Arabic e Al-Araby Al-Jadeed , la consociata di The New Arab, sono stati bloccati nel Paese.

La scorsa settimana, una grazia presidenziale ha rilasciato il giornalista della rete Al Jazeera Hisham Abdel-Azizi dalla detenzione dopo quasi quattro. Altri due giornalisti di Al-Jazeera sono ancora detenuti in Egitto, un Paese classificato come il terzo peggior carceriere di giornalisti al mondo.

Molti membri del gruppo dei Fratelli Musulmani di Morsi, designato come “gruppo terroristico” in Egitto dal 2014, sono fuggiti dal Paese, rifugiandosi in Qatar e in Turchia.

Dopo che al-Sisi è stato consacrato alla guida del Paese con un voto plebiscitario (ma in assenza di reali rivali e con una scarsa affluenza) è diventato l’uomo dell’Occidente. Un nuovo Mubarak, secondo alcuni. Un combattente contro il terrorismo sia in casa, nel turbolento Sinai, sia nella vicina Libia.

Da quando al-Sisi è diventato presidente, i gruppi per i diritti umani affermano che abbia imprigionato forse decine di migliaia di dissidenti e attivisti legati alla Fratellanza Musulmana, che è stata dichiarata organizzazione terroristica. Mohamed Morsi è stato il candidato dei Fratelli Musulmani alle elezioni presidenziali del 2012, diventando il primo presidente democraticamente eletto dell’Egitto. Fu deposto nel 2013 con un colpo di stato guidato da al-Sisi, allora ministro della Difesa e capo de facto dell’esercito egiziano. Da allora i Fratelli Musulmani sono stati dichiarati un’organizzazione terroristica in molti altri paesi, tra cui l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, dove sono visti come una minaccia al governo autoritario.

Le autorità egiziane inseguono regolarmente i giornalisti in queste retate e detenzioni di massa. Reporters sans frontières descrive senza mezzi termini senza mezzi termini l’Egitto come “una delle più grandi prigioni del mondo per i giornalisti”. Classificando il paese al 166° posto su 180 paesi inclusi nell’ultima edizione del suo indice annuale sulla libertà di stampa mondiale.

Felicia Bruscino

