Nel 2022 i Comuni italiani hanno gestito una spesa sociale pari a 800 milioni di euro destinata al contrasto della povertà e al disagio economico, registrando un calo significativo rispetto all’anno precedente. Parallelamente, aumentano le risorse per l’inclusione degli immigrati. È quanto emerge dal report pubblicato dall’Istat sulla spesa comunale per i servizi sociali, che fotografa una realtà in trasformazione e dalle priorità ridisegnate dopo la pandemia.

Focus spostato: l’inclusione sociale degli immigrati guadagna spazio

Nel quadro complessivo delineato dall’Istat, uno degli aspetti più rilevanti è l’incremento della spesa dedicata all’integrazione della popolazione straniera residente. Sebbene il dato complessivo non venga quantificato esattamente nel rapporto, l’Istat segnala un’espansione dell’impegno economico dei Comuni in questo ambito. La crescita, interpretata da alcuni analisti come un tentativo di rispondere alle nuove esigenze demografiche e sociali, indica un cambio di priorità nelle politiche pubbliche locali.

Le misure più frequentemente adottate riguardano l’accoglienza abitativa, l’orientamento ai servizi, l’alfabetizzazione e l’inclusione scolastica dei minori stranieri.

Una riduzione che fa rumore: meno risorse per i poveri

Allo stesso tempo, il sostegno economico diretto alle persone in stato di povertà assoluta e alle famiglie in grave difficoltà registra nel 2022 un calo sostanziale: si tratta di una contrazione di 102 milioni di euro rispetto al 2021, per un totale di 800 milioni di euro gestiti dai Comuni, sia singoli che associati.

Il calo potrebbe essere interpretato come un ritorno alla “normalità” dopo il picco registrato nel 2020, quando, in risposta all’emergenza Covid, furono introdotti finanziamenti straordinari per sostenere le famiglie colpite dalla crisi. Tuttavia, per molte realtà locali, tale riduzione rappresenta un impoverimento degli strumenti disponibili per contrastare la marginalità e la deprivazione economica.

L’eccezione del 2020: l’anno del boom della spesa sociale

Tra il 2012 e il 2019, secondo i dati Istat, l’incremento degli stanziamenti per il sostegno alle persone indigenti è stato modesto, pari al +3,1%. Un trend lento, che riflette una gestione prudentemente conservativa da parte delle amministrazioni locali, spesso frenate da vincoli di bilancio e da una capacità di spesa limitata.

Il punto di svolta si è verificato nel 2020, anno in cui la spesa comunale per interventi contro la povertà ha registrato un’impennata del +72,9%. Questo incremento, tutt’altro che fisiologico, è stato alimentato da misure emergenziali finanziate dallo Stato centrale: buoni pasto, contributi straordinari e altre forme di sostegno erogate a famiglie e individui in difficoltà a causa del blocco delle attività economiche e della perdita di reddito.







Il ritorno alla normalità o una nuova forma di disattenzione?

Nel 2021, l’onda lunga delle misure emergenziali aveva ancora alimentato un livello elevato di spesa sociale, anche se già si intravedeva una graduale riduzione. Il 2022, con la fine di molti interventi straordinari, ha sancito una decisa contrazione degli aiuti. Il dubbio che emerge riguarda il rischio di aver abbassato la guardia troppo presto, in un momento in cui la povertà strutturale rimane diffusa in molte aree del Paese.

In effetti, secondo varie associazioni del terzo settore e osservatori indipendenti, la domanda di aiuto non è diminuita, ma ha piuttosto cambiato forma: sempre più famiglie si trovano in situazioni di disagio “latente”, meno visibile ma non meno preoccupante. Redditi stagnanti, inflazione sui beni di prima necessità e aumento dei costi abitativi sono solo alcune delle nuove facce della povertà contemporanea, che rischia di essere sottostimata dalle statistiche ufficiali.

Le sfide per i Comuni

Uno degli elementi che emergono con chiarezza dal rapporto Istat è la difficoltà crescente dei Comuni nel coniugare risorse limitate e bisogni crescenti. Mentre alcuni territori, soprattutto nelle regioni settentrionali, riescono a mantenere una certa continuità nell’offerta di servizi sociali, molte amministrazioni meridionali si trovano costantemente in affanno, penalizzate da una base fiscale debole e da minori trasferimenti.

La gestione associata dei servizi – che ha coinvolto nel 2022 circa il 70% dei Comuni italiani – rappresenta uno strumento utile per ottimizzare le risorse, ma non sempre sufficiente. Inoltre, la programmazione sociale locale è spesso rallentata da carenze organizzative e dalla mancanza di personale specializzato. In questo contesto, la scelta delle priorità diventa inevitabile e talvolta dolorosa.

Il quadro delineato dall’Istat sembra suggerire una progressiva polarizzazione del welfare locale: da un lato, crescono gli investimenti per l’inclusione di specifici target (come gli immigrati), dall’altro si riducono i fondi generalisti destinati a contrastare la povertà in senso ampio. Una tendenza che può risultare problematica, se non accompagnata da un’attenta lettura dei bisogni sociali.

Il rischio è quello di lasciare indietro categorie invisibili, come i lavoratori poveri, gli anziani soli o le famiglie monoreddito, che non rientrano nei criteri di accesso ai nuovi strumenti di sostegno mirato.

