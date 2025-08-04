Dal 31 luglio 2025, gli ospedali pubblici italiani non potranno più stipulare nuovi contratti con i cosiddetti “medici a gettone”, ovvero professionisti retribuiti a ore attraverso cooperative o con partita IVA, impiegati in particolare nei reparti sotto pressione, come i Pronto soccorso. Questo provvedimento, previsto da un decreto ministeriale del giugno 2024, rappresenta un punto di svolta per la sanità pubblica, ma solleva interrogativi urgenti sul futuro dell’organizzazione ospedaliera.

Un sistema fragile e alla ricerca di soluzioni

Il fenomeno dei medici a gettone ha rappresentato per anni una scorciatoia per tamponare le gravi carenze di personale nelle strutture sanitarie. La Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) ha più volte definito questa pratica un’anomalia, sottolineando la necessità di adottare soluzioni strutturali. Filippo Anelli, presidente della Federazione, ha ribadito che senza investimenti reali sul personale, qualsiasi provvedimento rimane temporaneo: “Bisogna rendere di nuovo attrattivo il lavoro nel servizio pubblico”.

Turni infiniti e competenze inadeguate

Tra i nodi critici emersi negli ultimi anni c’è l’accumulo di ore di lavoro da parte dei gettonisti, spesso privi dei controlli e delle tutele previste per i dipendenti pubblici. Alcune inchieste hanno documentato casi di medici che superavano abbondantemente i limiti legali di orario, mettendo a rischio la sicurezza dei pazienti e la propria salute. Inoltre, non è raro trovare professionisti impiegati in reparti che non rispecchiano la loro specializzazione, trovandosi così ad operare in reparti totalmente o per gran parte alieni alla loro area specialistica.

L’uso esteso di medici a gettone ha avuto un peso enorme sui conti pubblici. Secondo l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), tra il 2019 e il 2024 sono stati spesi oltre 2,1 miliardi di euro per retribuire personale sanitario esterno. Questi compensi, spesso superiori ai 100 euro all’ora, hanno sollevato non poche polemiche, specialmente a fronte di condizioni economiche ben meno vantaggiose per i medici assunti stabilmente nel sistema pubblico.

Il ricorso ai medici a gettone è sempre stato un grande campo di scontro tra le varie opinioni e al centro di numerose polemiche: oltre alle quote di compenso decisamente alte, il dibattito si è allargato al problema sistemico di mancanze e risorse negli ospedali, che devono quindi ricorrere all’aiuto dei gettonisti.

A fronte dell’entrata in vigore del divieto, il sindacato Fvm (Federazione veterinari, medici e dirigenti sanitari) ha inviato una diffida formale alle Regioni e ai direttori delle Aziende sanitarie, chiedendo la cessazione immediata delle assunzioni precarie mascherate da urgenze o formule contrattuali ambigue. Il presidente Aldo Grasselli ha ricordato che esistono strumenti legali e trasparenti, come i concorsi pubblici, per reclutare personale qualificato e stabile.

Un cambiamento annunciato ma non semplice

Sebbene l’addio ai medici a gettone fosse atteso da tempo, la transizione non sarà priva di ostacoli. Nei prossimi mesi, le Asl dovranno riorganizzare i turni, specialmente nei reparti più critici. Il segretario del sindacato Anaao-Assomed, Pierino Di Silverio, ha affermato che per ora non ci sono criticità immediate, ma ha segnalato l’impatto della carenza di personale durante il periodo estivo, con particolare riferimento alle ferie dei sanitari.







Le Regioni in prima linea

La Corte costituzionale, con una sentenza dell’11 giugno 2025, ha chiarito che la pianificazione del personale sanitario spetta alle Regioni, escludendo un controllo diretto da parte dello Stato. In questo quadro, alcune amministrazioni stanno già cercando soluzioni alternative. Il Veneto, ad esempio, ha annunciato l’assunzione temporanea di medici stranieri già presenti in Italia e in possesso di permesso di soggiorno, anche se il loro titolo non è ancora formalmente riconosciuto.

L’assessora alla Sanità Manuela Lanzarin ha definito la misura “una risposta pragmatica” a una situazione di emergenza.

La medicina territoriale dimenticata

Il dilagare del fenomeno dei medici a gettone ha radici profonde. Negli ultimi decenni, il progressivo definanziamento della sanità pubblica e il depotenziamento della medicina del territorio – fatta di medici di base, ambulatori e assistenza domiciliare – hanno aumentato il carico sugli ospedali. In molte regioni si è puntato su soluzioni tampone, come l’assunzione di personale estero o l’esternalizzazione dei servizi, alimentando un circolo vizioso di precarietà e spesa incontrollata.

La Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), pur minimizzando l’impatto a breve termine della riforma, chiede un piano a lungo termine per il reclutamento del personale. Il presidente Giovanni Migliore propone incentivi economici, come la detassazione degli straordinari, per rendere il lavoro nel Servizio sanitario nazionale più attrattivo. Tuttavia, sottolinea che la revisione dei contratti collettivi richiederà tempo e volontà politica.

Il divieto di assumere medici a gettone rappresenta una svolta, ma non può essere l’unica risposta. La questione centrale rimane la capacità del sistema sanitario nazionale di attrarre e trattenere personale qualificato. Senza investimenti seri, politiche di lungo respiro e una vera valorizzazione dei professionisti, il rischio è che la fine dei gettonisti apra nuovi fronti critici, anziché chiuderli.

Lucrezia Agliani