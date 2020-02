Contro i pregiudizi, Mattarella va a scuola dai ragazzi cinesi

Questa mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è presentato a sorpresa in una scuola: la “D. Manin” di Roma.

E quindi? Qual è la notizia?

Che non parliamo di una scuola a caso.

Ma della scuola di un quartiere della Capitale dove è altissima la presenza di comunità di origini cinesi. Dove le scuole sono frequentate da tanti bambini cinesi.

E dove questi bambini, come le loro famiglie, hanno un estremo bisogno di non sentirsi più così come si sentono da settimane: esclusi, ghettizzati, visti con paura e addirittura disprezzati. Additati a prescindere come colpevoli di qualcosa. Qualcosa di orribile che però non hanno mai commesso.

E Mattarella ha fatto questo, oggi. Mettendoci, letteralmente, sé stesso. Ha detto a quei bambini, con la sua sola presenza, che l’Italia, che lui rappresenta, non è l’Italia che disprezza, odia, che si lascia trascinare in un gorgo di paura e paranoia, di violenza e razzismo.

Non è l’Italia che ha paura. E che incolpa.

Ma è l’Italia che sa distinguere un popolo da un virus e che combatte con gli strumenti della scienza, della medicina e del buon senso le malattie, non le persone.

Piccoli gesti di un grande uomo, che valgono più di mille discorsi.