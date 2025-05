Secondo quanto riferito dalle autorità di Gaza, le forze armate israeliane detengono ora il controllo effettivo di circa il 77% della Striscia. La denuncia di più della metà del controllo della Striscia di Gaza arriva dall’ufficio stampa del governo locale, che ha descritto l’espansione militare come il risultato di operazioni sistematiche mirate a conquistare territori attraverso offensive dirette, presidio delle aree civili e blocco dell’accesso ai beni fondamentali per la popolazione palestinese. Gli abitanti di Gaza si trovano così intrappolati in un contesto di evacuazioni forzate, incendi indiscriminati e impossibilità di tornare nelle proprie case.

Una crisi umanitaria che non trova tregua

In una sola giornata, secondo fonti palestinesi, almeno 22 persone sono state uccise, inclusi operatori umanitari e giornalisti. Dall’inizio delle operazioni militari a ottobre 2023, il bilancio delle vittime ha superato quota 53.900, con una netta prevalenza di donne e bambini tra i caduti. Numeri drammatici che, denunciano le organizzazioni umanitarie, potrebbero essere ancora sottostimati.

L’ufficio stampa del Governo di Gaza ha diffuso che il controllo della striscia di Gaza da parte dell’esercito di occupazione israeliano si è espanso del 77%. Continua, come hanno dichiarato le autorità palestinesi, il genocidio e la pulizia etnica in Palestina, con un’espansione via terra sempre più in avanzata.

L’Euro-Med Human Rights Monitor, tra le realtà che monitorano gli abusi in corso, ha documentato la distruzione di intere famiglie. Un recente raid ha colpito una scuola adibita a rifugio, causando almeno 19 morti. Il giorno precedente, altri 30 civili avevano perso la vita sotto i bombardamenti. A Khan Younis, due dipendenti della Croce Rossa sono stati uccisi in un attacco definito da alcuni testimoni come un’esecuzione mirata.







Il silenzio internazionale e le responsabilità politiche

Il governo di Gaza non ha esitato ad attribuire la responsabilità del massacro non solo a Israele ma anche ai suoi alleati internazionali. Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia vengono indicati come complici morali e politici delle operazioni in corso da parte di Israele. L’appello rivolto alle Nazioni Unite e alla comunità internazionale riguardo alla continua espansione del controllo della Striscia di Gaza è chiaro: intervenire per fermare una strategia che, secondo i dirigenti locali, configura a tutti gli effetti un caso di genocidio e pulizia etnica.

A complicare ulteriormente lo scenario è il rifiuto di Israele di accogliere le richieste internazionali per un cessate il fuoco. Secondo quanto riferito dal quotidiano Israel Hayom, l’esercito israeliano aveva già pianificato, nei mesi scorsi, l’occupazione e il controllo della Striscia di Gaza del 70-75% della Striscia entro un trimestre. Un piano che si sta rapidamente trasformando in realtà.

Giustizia internazionale: indagini e mandati di arresto

L’azione militare israeliana è ora oggetto di attenzione da parte delle istituzioni giuridiche internazionali. La Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto contro il primo ministro Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant, accusandoli di crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Inoltre, presso la Corte Internazionale di Giustizia è in corso un procedimento volto a stabilire se quanto accaduto a Gaza costituisca un atto di genocidio.

Nonostante le numerose critiche, l’alto comando militare israeliano ha difeso l’operazione affermando che non si tratta di una guerra senza fine, ma di una campagna con obiettivi chiari. L’intento, hanno spiegato, è quello di ridurre le capacità operative di Hamas e garantire la sicurezza del territorio israeliano. Tuttavia, le modalità con cui vengono condotte le operazioni sollevano dubbi crescenti sulla proporzionalità e sulla conformità al diritto internazionale.

Sviluppi politici e riconoscimenti diplomatici

Mentre il conflitto prosegue senza sosta, si moltiplicano i segnali di apertura diplomatica verso la causa palestinese. L’Autorità Nazionale Palestinese ha accolto positivamente la volontà espressa da Malta di riconoscere ufficialmente uno Stato palestinese, un gesto che si inserisce in un più ampio movimento internazionale di solidarietà con il popolo di Gaza.

A margine delle vicende belliche, la sicurezza interna israeliana è stata scossa dall’arresto di un cittadino con doppia nazionalità statunitense e tedesca, sospettato di voler colpire l’ambasciata americana a Tel Aviv. Un episodio che, pur isolato, evidenzia la crescente instabilità anche all’interno dello Stato ebraico.

Lucrezia Agliani