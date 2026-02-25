Il controllo giudiziario per Deliveroo disposto dalla Procura di Milano rappresenta un passaggio significativo nell’evoluzione delle indagini sul lavoro povero e sulle condizioni dei rider nel settore del food delivery. Il provvedimento, che prevede il controllo giudiziario d’urgenza, si inserisce in una strategia più ampia dell’autorità giudiziaria milanese volta a contrastare fenomeni di sfruttamento e intermediazione illecita di manodopera in comparti economici caratterizzati da forte flessibilità contrattuale e crescente precarietà.

Secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbero circa 3.000 i rider coinvolti nella sola area di Milano e oltre 20.000 sull’intero territorio nazionale. L’ipotesi investigativa riguarda presunte retribuzioni notevolmente inferiori ai livelli considerati adeguati, con scostamenti che, in alcuni casi, avrebbero raggiunto percentuali estremamente elevate rispetto ai parametri della contrattazione collettiva e alle soglie minime di sussistenza.







Il controllo giudiziario come misura preventiva

Il controllo giudiziario d’urgenza non costituisce una sanzione definitiva, ma una misura cautelare prevista dall’ordinamento per garantire la continuità aziendale sotto la supervisione di un amministratore nominato dal tribunale. L’obiettivo dichiarato è prevenire la reiterazione di eventuali condotte illecite e assicurare che l’attività economica si svolga nel rispetto delle norme sul lavoro.

Questa scelta riflette un orientamento già sperimentato in altri ambiti produttivi, dove l’autorità giudiziaria ha preferito affiancare l’impresa, piuttosto che sospenderne l’operatività, al fine di tutelare contemporaneamente l’occupazione e la legalità. Il provvedimento, dunque, non implica la chiusura dell’azienda, ma l’imposizione di un percorso di adeguamento e vigilanza stringente.

Le ipotesi di caporalato digitale

Il cuore dell’inchiesta ruota attorno al reato di caporalato, tradizionalmente associato ai settori agricolo e manifatturiero, ma oggi declinato anche in forme nuove, legate alla gestione algoritmica del lavoro. Nel caso in esame, la Procura ipotizza una forma di intermediazione illecita realizzata attraverso piattaforme digitali che organizzano turni, consegne e compensi mediante sistemi automatizzati.

Il cosiddetto “caporalato digitale” si fonderebbe su un meccanismo di assegnazione delle prestazioni che, pur formalmente inquadrato come lavoro autonomo, determinerebbe condizioni economiche e operative fortemente condizionate dalla piattaforma. Gli investigatori stanno valutando se tali modalità abbiano generato uno squilibrio tale da configurare sfruttamento, in particolare laddove i compensi risultino non proporzionati alla quantità e qualità dell’attività svolta.

Il nodo delle retribuzioni

Uno degli elementi centrali dell’indagine riguarda il livello delle remunerazioni corrisposte ai rider. Secondo le contestazioni, i compensi avrebbero potuto risultare inferiori fino a circa il 90% rispetto ai parametri considerati adeguati in base ai contratti collettivi di riferimento e alle soglie di povertà relative.

L’articolo 36 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e comunque sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La presunta violazione di tale principio rappresenta uno degli aspetti più delicati del procedimento, poiché investe direttamente la tutela dei diritti fondamentali.

Negli ultimi anni, numerose indagini hanno interessato il settore della logistica e delle consegne a domicilio, mettendo in luce criticità diffuse nella gestione della manodopera. Il tema della qualificazione giuridica dei rider — lavoratori autonomi o subordinati — è stato oggetto di dibattito sia nei tribunali sia nelle sedi legislative.

Ricadute sul settore del food delivery

Il comparto del food delivery, caratterizzato da una concorrenza intensa e margini economici spesso ridotti, potrebbe trovarsi di fronte alla necessità di rivedere modelli organizzativi e sistemi di remunerazione.

Un eventuale adeguamento generalizzato dei compensi ai parametri contrattuali comporterebbe un aumento dei costi operativi. Ciò potrebbe tradursi in una ridefinizione delle tariffe applicate ai consumatori o in una diversa distribuzione delle commissioni tra piattaforme e ristoratori.

Le tutele dei lavoratori

Il procedimento milanese riporta al centro dell’attenzione il tema della tutela dei lavoratori in un mercato del lavoro sempre più frammentato. I rider rappresentano una componente giovane e spesso priva di garanzie tradizionali, esposta a rischi economici e fisici non trascurabili.

Per ora, è ancora in una fase preliminare e dovrà attraversare le verifiche tipiche dell’iter giudiziario. L’azienda avrà modo di far valere le proprie difese e di dimostrare l’eventuale conformità delle proprie pratiche alle norme vigenti.

Dignità e legalità

Il richiamo al principio costituzionale di una retribuzione sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa conferisce alla vicenda una dimensione che trascende il singolo caso aziendale. In gioco non vi è soltanto la conformità di un modello organizzativo, ma la definizione stessa dei limiti entro cui l’innovazione può svilupparsi senza compromettere i diritti fondamentali della persona.