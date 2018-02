L’Ordine nazionale dei Biologi celebra il suo cinquantenario con un convegno in programma il 2 marzo a Roma. Tra gli invitati, ci sono numerosi ricercatori di riferimento del mondo no-vax. Molti accademici si sono schierati contro tale scelta.

Come riportato da Repubblica.it, uno tra questi è l’epidemiologo dell’università di Pisa Pier Luigi Lopalco, che su Facebook non usa mezzi termini e afferma che un’iniziativa simile non difende l’onore della professione.

Chi sono gli invitati al convegno

Si può consultare il programma del convegno internazionale nella pagina dell’ordine nazionale dei biologi, al seguente link. Di seguito, i nomi di alcuni degli invitati.









Luc Montagnier, premio Nobel 2008 per la medicina per essere stato tra gli scopritori del virus Hiv. Peccato che dopo simili gesta, il medico abbia poi deciso di salire sul carro degli antivaccinisti americani. Negli ultimi anni ha ideato improbabili teorie bocciate dalla scienza: dalla papaya che curerebbe Parkinson e Sars ai vaccini che provocherebbero l’autismo. Al convegno è stato chiamato a tenere una lectio magistralis su prevenzione e vaccinazione infantile.

Poi abbiamo Antonietta Gatti, moglie di Stefano Montanari. I due coniugi si occupano da anni di presunte “nanopatologie”. In un loro studio del 2004, si descriveva la presenza di nanoparticelle di diversi metalli pesanti nel sangue di alcuni pazienti. Alcune di queste “nanoparticelle non biocompatibili” si troverebbero proprio nei vaccini.Tuttavia, questo studio è stato più volte smentito dalla comunità scientifica. Il 2 marzo la Gatti parlerà di microscopio elettronico e nanodiagnostica.

E ancora, ci sarà una sessione giuridica con Paolo Maddalena, che parlerà delle nuove frontiere della bioetica. Ex giudice ed ex vicepresidente della Corte Costituzionale, è da tempo un punto di riferimento per gli antivaccinisti. Egli è contrario al fatto che lo Stato imponga l’obbligo di vaccinare, cosa che dovrebbe essere rimessa alla valutazione dei genitori.

La posizione del Presidente dell’ordine dei Biologi

Vincenzo D’Anna è da sempre schierato contro i vaccini. Parlando a Radio Cusano Campus, aveva dichiarato:

Nessuno ha mai detto che ci fosse un collegamento tra vaccini e autismo ma nessuno lo può escludere. […] Prove di microscopio hanno dimostrato che in diversi vaccini esistono sostanze come plastica, acciaio, tungsteno, alluminio, mercurio. […] Una volta inoculati in bambini di pochi mesi, andranno ad interferire con il loro apparato immunitario. […] Il problema non è l’utilità dei vaccini ma la loro innocuità”.

Egli è anche un senatore della Repubblica di Alleanza Liberalpopolare Autonomie. Mentre si votava per il decreto sui vaccini, è stato espulso dall’aula del Senato poiché impediva l’intervento di una senatrice e ha dato del “cornuto” e “cortigiano” ad altri senatori.

D’Anna inoltre, sempre a Radio Cusano Campus, si era scagliato contro il “vaccinista” per eccellenza Roberto Burioni. Aveva detto di lui:

Ha la mia stessa specializzazione, può dire quello che vuole, dovrebbe essere attento a dire che chi la pensa in un certo modo è peggio delle scimmie, forse la cattedra del San Raffaele gli ha dato un poco alla testa.









La replica di D’Anna: “No all’etichetta no-vax”

Oggi sul sito dell’Ordine dei Biologi è stata pubblicata la risposta del presidente D’Anna alle numerose critiche che gli sono state mosse.

Le dichiarazioni dell’epidemiologo dell’università di Pisa Pier Luigi Lopalco in merito al fatto che il convegno sia finalizzato a sostenere tesi contrarie ai vaccini, sono destituite di ogni fondamento. […] L’unico a trattare tematiche inerenti la tossicità dei vaccini sarà il professor Giulio Tarro che è un estimatore della pratica vaccinale. […] I biologi devono stare lontani dalle querelle politiche. […] Ci piace ricordare la definizione di Enrico Fermi: sono scienziati tutti coloro che hanno scoperto qualcosa di nuovo. Tutti gli altri parlano per sentito dire.

Insomma, D’Anna assicura che il convegno non avrà un’impronta antivaccinista. Sottolinea che a parlare di vaccini sarà solo il professor Tarro, ma dice una falsità. Leggendo il programma, infatti, troviamo due interventi di Montagnier: uno sulla diagnosi biofisica e un altro proprio sulla vaccinazione infantile.

Molti accademici non si sentono rappresentati da queste personalità. Considerato che Montagnier è chiamato a parlare proprio di vaccini e che gli altri studiosi parlano d’altro ma sono comunque convinti no-vax, vi è un’altissima probabilità che il convegno viri verso tematiche antivacciniste.

Se diversi scienziati hanno avanzato queste critiche, è perché l’antivaccinismo sta provocando gravissimi danni. E se si continua a dare man forte, anche indirettamente, a certe tesi, rischiamo che al prossimo convegno d’ingegneria vengano invitati a parlare complottari esperti di scie chimiche.

Rossella Micaletto