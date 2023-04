Convenienza delle offerte internet casa

Posted on

Grazie al ruolo sempre più incisivo del web, gestibile agevolmente anche da dispositivi portatili, si è notata una crescente diffusione di connessioni che non utilizzano linee telefoniche fornite di un servizio di voce, ma soltanto internet, ideali per impieghi casalinghi.

Si tratta di soluzioni che sfruttano dispositivi wireless (come il router), hotspot da cellulare oppure abbonamenti domestici privi di linea fissa, che tuttavia prevedono ADSL o fibra ottica, ma senza la possibilità di telefonare.

In questo caso viene attivata una linea naked dedicata soltanto al collegamento con il web, che offre una notevole convenienza economica, poiché il cliente utilizza un unico servizio (appunto, internet).

Internet casa conviene?

Risparmiare con le offerte solo internet casa è possibile e consigliabile per chi preferisce servirsi prevalentemente della telefonia mobile anche in ambiente domestico, senza tuttavia rinunciare ai vantaggi di una connessione cablata in fibra ottica oppure del wifi, molto veloce e sicuro.

Simili proposte sono state pensate per tutti gli utenti che non necessitano di una linea telefonica fissa, essendo abituati a telefonare con lo smartphone, un’opzione sempre più comune per la grande diffusione dei pacchetti “all inclusive”, disponibili presso la maggior parte dei principali gestori telefonici.

I vantaggi di internet casa non si fermano qui, dato che molti consumatori si sono stancati di ricevere sgradite telefonate pubblicitarie che sfruttano appunto la linea telefonica fissa, il cui numero è facilmente reperibile sull’elenco.

Chi si orienta verso una soluzione del genere ha la possibilità di scegliere tra varie proposte, come ADSL, internet FWA, internet via satellite, internet wireless e fibra ottica di ultima generazione.

I contributi di attivazione di internet casa sono quasi sempre molto scontati, o addirittura assenti, per incentivare la diffusione di queste offerte presso nuovi target di consumatori.

La convenienza di una simile scelta è comunque condizionata non soltanto dal tipo di utilizzo di internet, ma anche dalla copertura garantita dal provider, che chiede sempre una preventiva verifica nella zona dell’allaccio.

Come gestire al meglio le offerte di internet casa?

Al giorno d’oggi, è impensabile non poter disporre di internet, mentre è possibile non avere un telefono fisso, facilmente sostituibile dal cellulare.

Proprio per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori, il World Wide Web (WWW), ormai, non utilizza più necessariamente i cavi telefonici, ma gestisce internet senza fili.

Le connessioni 4G oppure LTE (che sfruttano le prestazioni di una SIM card) non fanno affidamento, infatti, su nessuna linea telefonica, ma soltanto su collegamenti wireless.

La gestione di questo tipo di connessione è molto semplice, in quanto prevede l’uso di un router contenente una SIM, che, tuttavia, è dedicata soltanto a internet e che quindi ha un costo relativamente basso.

Bisogna sempre che il cliente si informi sulle condizioni di recesso, che rappresentano l’unico limite di queste convenienti proposte e che dipendono dalle differenti compagnie telefoniche e dalla loro disponibilità logistica e gestionale delle offerte.

Pro e contro delle offerte di internet casa

Come qualsiasi scelta commerciale, anche quella di internet casa presenta vantaggi e svantaggi, che devono essere attentamente valutati prima della decisione definitiva.

Il principale vantaggio è senza dubbio quello dei costi, che risultano decisamente inferiori rispetto a quelli dei contratti tradizionali (comprendenti l’opzione “voce”).

Bisogna, tuttavia, considerare il fatto che, recentemente, molte compagnie telefoniche hanno cercato di equiparare i prezzi, allo scopo di incentivare maggiormente i piani tariffari del “tutto compreso”. Pertanto, è sempre opportuno paragonare tra loro vari preventivi.

Un secondo vantaggio è collegato alla velocità di connessione, che è molto elevata grazie all’alleggerimento delle linee, impegnate soltanto con internet.

Servendosi dei dispositivi mobili, inoltre, si può risparmiare parecchio e avere comunque ottimi servizi di telefonia associati a collegamenti in rete tra i più performanti.

Gli unici svantaggi, peraltro facilmente superabili, sono legati all’uso intensivo di internet che, in alcune situazioni di sovraccarico, potrebbe presentare alcuni problemi di connettività.

Sostanzialmente, simili offerte sono ormai diventate una valida alternativa a quelle tradizionali con linea telefonica, soprattutto perché la digitalizzazione dei dispositivi mobili ha raggiunto risultati estremamente perfezionati, offrendo dunque prestazioni di ottimo livello.

