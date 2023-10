Coordinamento di strada: una rivoluzione nell’assistenza ai senzatetto in Italia

Napoli si prepara a lanciare un’innovativa rivoluzione nell’assistenza alle persone senza fissa dimora con il “Coordinamento di Strada,” una piattaforma web e un’app mobile che promettono di cambiare il modo in cui vengono forniti aiuti a coloro che vivono per strada in Italia.

Napoli, la città del sole e del cuore caloroso, ha dato il via a un’iniziativa che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui le persone senza fissa dimora ricevono assistenza. È nato il “Coordinamento di Strada”, una piattaforma web e un’app mobile che promettono di rivoluzionare il panorama dell’aiuto ai senza tetto in Italia. Questa innovativa piattaforma consentirà a tutti gli operatori del settore, ai volontari e alle istituzioni di fornire assistenza in modo organizzato e coordinato, riducendo al minimo lo spreco alimentare e garantendo coperture immediate di generi di prima necessità per chi dorme nelle strade delle città italiane.

L’idea alla base di questa piattaforma è maturata grazie all’esperienza pluriennale di BeHumans ODV e dei numerosi gruppi che compongono il Coordinamento di Strada. Questa rete attiva a Napoli dal 2015 ha dimostrato l’efficacia di coordinarsi attraverso una chat di messaggistica istantanea di gruppo, una soluzione all’avanguardia nel panorama italiano. I volontari dedicano il loro impegno e responsabilità ogni giorno dell’anno per fornire viveri, coperte, abiti, assistenza sanitaria e altre necessità essenziali ai meno fortunati della città. Grazie a una mappatura accurata e costante dei senzatetto sul territorio, sono in grado di raggiungere coloro che si trovano in maggiore bisogno.

L’importanza di questa notizia non può essere sottovalutata, specialmente considerando l’aumento della povertà in Italia. Sempre più persone si ritrovano a vivere per strada, e il Coordinamento di Strada si pone come una risposta concreta a questa emergenza.

La piattaforma è stata sviluppata dalla software house AppInnova, con esperienza pregressa nella Protezione Civile. È disponibile sia su web che come app per dispositivi Android e iOS con il nome “Coordinamento di Strada.”

Una volta completati i test necessari, i volontari di Napoli e dei dintorni, insieme a BeHumans, metteranno gratuitamente a disposizione questa piattaforma web e app mobile per altre città italiane con presenza di senzatetto, inclusa la Città del Vaticano.

BeHumans ODV è un’organizzazione di volontariato con sede a Napoli, impegnata da sempre nella tutela dei diritti umani e delle fasce più deboli della società. L’associazione promuove la comunicazione, il coordinamento e la cooperazione tra volontari e istituzioni per sostenere coloro che non hanno una casa. BeHumans ODV è l’artefice del progetto di rete Coordinamento di Strada.

La piattaforma web e l’app mobile sono strumenti gratuiti che monitorano l’assistenza ai senzatetto e favoriscono il collegamento tra diverse parti coinvolte: senzatetto, gruppi di volontari in strada, servizi in struttura (docce, mense, centri di ascolto, dormitori), esercenti, aziende e cittadini. Oltre alla “chat di coordinamento,” la piattaforma offre mappe interattive che dettagliano i percorsi dei gruppi di assistenza, le posizioni degli senzatetto coperti e scoperti dal servizio pasti e il tipo di pasti offerti da ciascun gruppo. Questo sistema ridurrà notevolmente lo spreco di cibo durante la distribuzione, un problema che persiste ancora oggi nel Coordinamento di Strada di Napoli.

Inoltre, le informazioni sui servizi pubblici come mense, centri docce e dormitori sono ora disponibili in tempo reale per tutti, inclusi i senzatetto stessi.

La piattaforma offre molte funzioni innovative, tra cui la possibilità di censire il numero esatto di senzatetto in un determinato momento in città, grazie alla collaborazione attiva di tutta la rete. È stata effettuata una prima censimento nel 2022 su richiesta del Comune di Napoli. Gli individui possono anche segnalare la loro disponibilità a fare volontariato direttamente sulla piattaforma e essere messi in contatto con le organizzazioni che ne hanno bisogno.

Anche i cittadini, gli esercenti e le aziende possono partecipare attivamente, segnalando la disponibilità di coperte e generi di prima necessità da donare attraverso la piattaforma. In questo modo, i volontari e gli operatori che forniscono assistenza potranno organizzare il ritiro dei beni necessari.

La piattaforma, che fino ad ora è stata finanziata da BeHumans ODV, sarà resa disponibile gratuitamente a tutti coloro che si uniranno alla rete del Coordinamento di Strada, comprese le istituzioni. Saranno applicati agli aderenti i principi etici della rete, tra cui la democrazia partecipativa, l’orizzontalità e l’indipendenza, il potere decisionale equo e la gratuità dei servizi offerti.

Tutte le funzioni della piattaforma, sia su web che su app mobile, saranno rilasciate gradualmente nelle prossime settimane, promettendo di aprire nuove possibilità per migliorare la vita delle persone senza fissa dimora in Italia.