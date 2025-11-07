Si è aperto il vertice preparatorio alla COP30 a Belém, la conferenza delle Nazioni Unite dedicata ai cambiamenti climatici. L’incontro, fortemente voluto dal presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, assume un valore simbolico e politico di grande rilievo: a dieci anni dagli Accordi di Parigi, il mondo torna a interrogarsi sulle promesse mancate e sulla necessità di un impegno concreto per la transizione ecologica. Tra difficoltà logistiche, assenze illustri e la pressione delle emergenze ambientali, Belém si presenta come la “Cop della verità”, chiamata a dimostrare che la volontà di salvare il pianeta può finalmente trasformarsi in azione.

Un vertice nel cuore dell’Amazzonia

Nella città di Belém, alle porte della foresta amazzonica, si è aperto il vertice preparatorio alla COP30, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà ufficialmente dal 10 al 21 novembre. La COP30 a Belém è un appuntamento che si annuncia carico di aspettative, non solo per i dieci anni trascorsi dagli Accordi di Parigi, ma anche per il significato simbolico della sua sede: una città immersa nella regione più cruciale del pianeta per l’equilibrio climatico globale.

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha scelto Belém proprio per ricordare al mondo che la lotta al cambiamento climatico passa inevitabilmente dalla tutela dell’Amazzonia, “il cuore verde del pianeta”.

Alla conferenza preliminare, che anticipa la COP vera e propria, hanno partecipato 143 delegazioni, di cui 57 guidate da capi di Stato e 39 da ministri. Nelle due giornate inaugurali, il 6 e il 7 novembre, i leader mondiali hanno discusso di foreste, transizione energetica e finanziamenti per il clima, mentre le sessioni parallele hanno visto riunirsi gruppi di paesi in via di sviluppo, stati insulari e rappresentanti africani.

Oltre 50mila partecipanti sono attesi nella città amazzonica, un numero che ha posto gravi difficoltà logistiche, con un aumento spropositato dei prezzi e la necessità di ricorrere a navi da crociera, scuole e persino caserme per accogliere le delegazioni.

Le parole di Lula: “È il momento della verità”

Nel suo intervento inaugurale, Lula da Silva ha invitato i paesi partecipanti a trasformare la COP a Belém nella “Cop della verità”. Dopo decenni di promesse e di piani rimasti incompiuti, il presidente brasiliano ha chiesto un impegno reale e immediato. “Sappiamo da più di 35 anni che il cambiamento climatico è una minaccia per l’umanità, ma ci sono volute ventotto conferenze per riconoscere la necessità di abbandonare i combustibili fossili. Adesso è tempo di agire”, ha affermato Lula.

Il leader brasiliano ha anche richiamato il legame profondo tra crisi climatica e disuguaglianze sociali, sostenendo che non sarà possibile salvare il pianeta senza ridurre il divario tra paesi ricchi e poveri. “Il cambiamento climatico nasce dallo stesso sistema che ha diviso il mondo per secoli. Finché non supereremo queste disuguaglianze, non riusciremo a proteggere la Terra.”

Con tono fermo, Lula ha denunciato la diffusione di fake news e la manipolazione politica dei temi ambientali da parte di forze estremiste, interessate a ostacolare la transizione ecologica per meri vantaggi elettorali. “Il mondo non può permettersi che la menzogna diventi un’arma contro il pianeta”, ha dichiarato.

La denuncia di Guterres: “Serve coraggio politico”

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha aperto i lavori con un discorso lucido e severo. Pur riconoscendo i progressi compiuti nell’ultimo decennio, ha sottolineato la contraddizione di un mondo che continua a finanziare con soldi pubblici i combustibili fossili, mentre i cittadini pagano le conseguenze del riscaldamento globale.

“Nel 2024 gli investitori hanno destinato duemila miliardi di dollari alle energie pulite, ottocento miliardi in più rispetto ai combustibili fossili. Eppure i governi continuano a sostenere le industrie inquinanti con sussidi immorali. Ciò che manca non è la tecnologia, ma il coraggio politico”, ha affermato Guterres.

Il segretario dell’ONU ha anche richiamato l’attenzione sulla crescente sfiducia delle popolazioni dei paesi più poveri, che restano escluse dalla transizione energetica per mancanza di fondi. Ha ribadito la necessità di garantire almeno 1.300 miliardi di dollari l’anno in finanziamenti climatici entro il 2035, come stabilito alla COP29, e ha chiesto di smettere di “mascherare l’inazione dietro promesse vuote”.

La COP30 a Belém e la sfida logistica: la città che non dorme

Scegliere Belém come sede della COP30 è stata una decisione coraggiosa, ma anche controversa. La capitale dello Stato del Pará, con poco più di un milione di abitanti, è una città povera e fragile, dove oltre 200 favelas convivono con le contraddizioni di un’economia ancora dipendente dall’estrazione di risorse naturali.

Per accogliere le delegazioni, il governo brasiliano ha dovuto moltiplicare la capacità ricettiva, passando da 18mila a oltre 50mila posti letto, anche attraverso soluzioni temporanee come la conversione di scuole, caserme e “love hotel” in strutture per i delegati. I prezzi, nel frattempo, sono esplosi: camere a 300 euro a notte e soggiorni minimi obbligatori di due settimane. Lula, con tono ironico, aveva detto ai partecipanti di “dormire sotto le stelle” se non avessero trovato un alloggio — salvo poi scegliere di pernottare su uno yacht privato.

Malgrado le difficoltà, il governo brasiliano difende la scelta di ospitare la conferenza nel cuore dell’Amazzonia. “Non c’è luogo più simbolico per discutere del futuro del pianeta”, ha spiegato Lula, ricordando che la foresta amazzonica è un pilastro essenziale nella regolazione del clima globale e nella produzione di ossigeno.







L’Europa in prima linea, ma senza tutti i grandi

Tra i leader presenti alla COP30 a Belém spiccano il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer, mentre pesano le assenze di Donald Trump, Xi Jinping e Giorgia Meloni. A colmare il vuoto prova l’Unione Europea, che si presenta con una posizione ambiziosa e compatta.

“Faremo di tutto perché questa COP sia un successo”, ha dichiarato Ursula von der Leyen, sottolineando che l’Europa arriva a Belém con obiettivi chiari: il taglio del 90% delle emissioni entro il 2040 e la solidarietà verso i paesi più vulnerabili. L’UE punta anche a rilanciare un’alleanza globale per la tassazione del carbonio e per la protezione delle foreste tropicali.

Il vicepremier italiano Antonio Tajani, intervenuto a nome del governo, ha precisato che l’agenda verde “non deve essere percepita come un vincolo, ma come un’opportunità di crescita e innovazione”.

La foresta come promessa di futuro

La COP30 a Belém nasce sotto il segno della contraddizione: un vertice dedicato al futuro del pianeta in una città che ancora lotta con la povertà e la disorganizzazione. Eppure, proprio qui, nel cuore dell’Amazzonia, il mondo intero è chiamato a un’assunzione di responsabilità collettiva.

Lula ha chiuso il suo discorso citando una credenza dei popoli indigeni: ogni essere umano regge un frammento del cielo, impedendogli di cadere sulla terra. È una metafora potente, che racchiude il senso di questa COP: la consapevolezza che il destino del pianeta dipende dal coraggio — o dall’indifferenza — di ciascuno di noi.

