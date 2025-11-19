Il 15 novembre la Cop30 di Belèm, il negoziato sul clima delle Nazioni Unite che si sta tenendo in Brasile, è stata caratterizzata dalle proteste delle associazioni civili e delle popolazioni indigene, che hanno denunciato l’esclusione delle comunità locali dal dibattito e l’ipotesi che il Brasile possa a trivellare la foce della foresta amazzonica per garantirsi l’indipendenza energetica. Il dissenso di migliaia di persone ha scosso il summit dei potenti, mentre tra controversie e grandi assenti è stato dimostrato ancora una volta che la sfida ai cambiamenti climatici non può essere vinta senza una ridefinizione del sistema economico, un drastico cambio di rotta sulla scelta delle forniture energetiche e il coinvolgimento delle popolazioni indigene che proteggono gli ecosistemi.

Le proteste delle popolazioni indigene contro l’esclusione dai tavoli decisionali

Le manifestazioni alla Cop30 di Belèm hanno visto migliaia di persone in protesta per denunciare l'esclusione e la marginalizzazione delle popolazioni indigene dal dibattito, nonostante siano persone native e custodi dei territori dell'Amazzonia. Le tensioni sorgono soprattutto dall'ipotesi che il governo brasiliano autorizzi l'agenzia petrolifera nazionale a trivellare la foce del Rio delle Amazzoni, un progetto che il Brasile giustifica con l'obiettivo di raggiungere l'indipendenza energetica, costituendo una minaccia reale per il delicatissimo ecosistema dell'Amazzonia e i diritti delle comunità native. Le proteste di popolazioni indigene e associazioni della società civile hanno portato di nuovo alla luce il conflitto tra l'utilizzo dei combustili fossili come fonte primaria di energia e la difesa del patrimonio ambientale e dei diritti umani. Il dissenso alla Cop30 di Belèm dimostra che la sfida ai cambiamenti non può avvenire senza un cambiamento strutturale: ridefinire il sistema economico, cambiare le forniture energetiche e attuare una reale giustizia climatica sono azioni imprescindibili da attuare per garantire un reale contrasto ai cambiamenti climatici. Un esempio è la proposta da parte di molte associazioni che proteggono l'ambiente di tassare i miliardari per finanziare l'azione climatica e implementare così l'idea di una giustizia climatica che garantisca la giusta tassazione per chi inquina di più e riconosca il ruolo fondamentale delle comunità locali come protettrici imprescindibili degli ecosistemi e della biodiversità.

Dal margine al centro del dibattito: il valore simbolico delle proteste di Belèm

Attualmente i governi non riescono a perseguire gli obiettivi comunitari di contrasto ai cambiamenti climatici e la preoccupazione decennale della comunità scientifica nei confronti del surriscaldamento globale viene costantemente sottovalutata. In questo scenario, riconoscere che le popolazioni locali giocano un ruolo fondamentale nella conservazione degli ecosistemi costituirebbe una nuova speranza per la protezione di territori che, nonostante coprano solo il 20% della superficie terrestre, contengono circa l’80% della biodiversità mondiale e immagazzinano circa 300 miliardi di carbonio a livello globale.

La gestione delle popolazioni indigene delle foreste, dei territori e delle aree protette è statisticamente correlata a tassi inferiori di deforestazione rispetto alle aree non protette o gestite dal governo. Oltre ciò, le loro pratiche di gestione del territorio, basate su conoscenze secolari tramandate da generazione in generazione, sono fondamentali per il benessere e la resilienza degli ecosistemi: l’agricoltura sostenibile, la gestione degli incendi e la conservazione della biodiversità sono infatti pratiche indispensabili per la protezione dei delicatissimi ecosistemi.







La protesta della Cop30 ha quindi sottolineato che è impensabile raggiungere gli obiettivi climatici senza riconoscere il ruolo primario delle comunità locali nella protezione dei territori. Il modo più efficiente ed economico per proteggere le foreste e le riserve di carbonio è il riconoscimento dei diritti fondiari alle popolazioni indigene, cioè garantire legalmente i diritti di proprietà e la gestione dei territori.

La necessità di un cambio di paradigma

I negoziati globali sul clima necessitano di un cambio di rotta, il dissenso alla Cop30 lo conferma e finché l’impasse della dipendenza dai combustibili fossili e della mancanza di norme che vadano a garantire una reale giustizia climatica non sarà superato gli obiettivi non possono essere raggiunti. In particolare, la tassazione delle élite economiche è indispensabile nel contribuire equamente alla lotta ai cambiamenti climatici.

In definitiva, affidare il successo dell’azione climatica esclusivamente agli accordi tra i governi, marginalizzando le comunità indigene e le popolazioni locali è una strategia decisamente fallimentare, mentre riconoscere i diritti e l’importanza delle azioni delle popolazioni indigene, ponendole al centro del dibattito in quanto parte attiva e protettrici della biodiversità, è imprescindibile per garantire il benessere del pianeta e delle persone che lo vivono.

Aurora Colantonio