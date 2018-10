Una coppia di pinguini maschi ha adottato un uovo, che poi si è schiuso

La storia di Magic e Sphen, due maschi di pinguino Papua, sta facendo emozionare le persone di tutto il mondo. Il 19 ottobre sono infatti diventati genitori al Sea Life Aquarium di Sydney, in Australia.

La loro storia d’amore era iniziata qualche mese fa, prima della stagione degli accoppiamenti di quest’anno. La relazione era stata ufficialmente suggellata quando Sphen ha regalato a Magic un sasso speciale che, secondo Trish Hannah, la responsabile del dipartimento pinguini dell’acquario, «nel linguaggio dei pinguini è l’equivalente di una dichiarazione d’amore».

Dall’adozione alla schiusa dell’uovo

La coppia era talmente affiatata che i responsabili dell’acquario hanno deciso di metterla alla prova affidandole un uovo finto. Sphen e Magic si sono occupati dell’uovo in maniera eccelsa, covandolo a turno come avrebbe fatto una coppia di pinguini maschio e femmina. Per questo motivo, l’acquario ha deciso di sostituire l’uovo finto con uno vero:

Si comportano in modo assolutamente naturale e mostrano vero entusiasmo nel prendersi cura del loro uovo. Hanno saputo immediatamente cosa fosse, hanno cominciato a covarlo dimostrandosi davvero felici.

In genere, una coppia di pinguini maschio e femmina mette alla luce due uova, ma finisce col privilegiarne solo una perché non ha risorse per crescere due pulcini. L’uovo adottato da Sphen e Magic, quindi, non ha danneggiato nessuna coppia, anche perché non sarebbe sopravvissuto.

Le uova dei pinguini Papua si schiudono in genere dopo un periodo che va dai 33 ai 36 giorni. La stessa cosa è valsa anche per l’uovo di Sphen e Magic, che si è schiuso a Sydney il 19 ottobre alle 5:46 locali. Il pulcino, che alla nascita pesava solo 91 grammi, è stato momentaneamente chiamato Sphengic, dal nome dei due padri. Tra due mesi sarà possibile capire il sesso del nuovo nato e allora gli verrà dato un nome definitivo.

Altre coppie di pinguini dello stesso sesso

Il corteggiamento tra membri dello stesso sesso è abbastanza comune tra i pinguini. Secondo uno studio del 2010 pubblicato sull’“International Journal of Behavioural Biology”, all’interno di una colonia di pinguini reali delle Isole Kerguelen a sud dell’Oceano Indiano, 15 coppie su 53, cioè circa il 28%, erano formate da pinguini maschi.









Altre coppie di pinguini dello stesso sesso hanno avuto una certa notorietà, proprio come Sphen e Magic: Stan e Oli, in Germania, Pedro e Buddy nello zoo di Toronto e Penelope e Missy, in Irlanda. Una storia simile a quella dei neo-genitori è quella di Roy e Silo, due pigoscelidi che nel 2000 avevano adottato un uovo allo zoo di Central Park a New York. L’uovo si era poi schiuso, dando alla luce il pulcino Tango.

Margaret Petrarca