La proposta legislativa prevede un periodo di transizione di tre anni per consentire la graduale scomparsa dell’industria del macello di cani. In pratica, se il processo procederà senza intoppi, il divieto potrebbe entrare in vigore nel 2027. Pur non essendo una soluzione immediata, l’approccio graduale è stato scelto per agevolare gli allevatori, i commercianti, i macellai e i proprietari di ristoranti coinvolti in questa pratica. Consentendo loro di adattarsi al cambiamento.

Inoltre, il governo sudcoreano ha previsto incentivi e bonus per sostenere la transizione di coloro che lavorano nell’industria della carne di cane. Questi aiuti economici mirano a facilitare la trasformazione delle attività, incoraggiando gli operatori a orientarsi verso settori più etici, come la coltivazione di piante e ortaggi. Questa misura mira a mitigare, soprattutto, l’impatto economico sulla filiera e facilitare una transizione senza traumi.

Questa iniziativa rappresenta non solo una vittoria per gli attivisti per i diritti degli animali, ma anche un segno tangibile del cambiamento sociale e culturale in atto in Corea del Sud. La consapevolezza crescente del benessere animale e la volontà di porre fine a pratiche considerate cruente stanno guidando il paese verso un futuro più compassionevole nei confronti degli animali.