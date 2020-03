Coronavirus: Bill Gates aveva previsto tutto nel 2015

E’ il 2015. Il 2015.

Bill Gates, fondatore di Microsoft, sale sul palco del Tedx di Vancouver e pronuncia queste incredibili parole:

“Se qualcosa ucciderà 10 milioni di persone nei prossimi decenni è più probabile che sia un virus altamente contagioso piuttosto che una guerra. Non missili ma microbi. Abbiamo investito tanto in armi, ma pochissimo in un sistema che possa fermare un’epidemia. E noi non siamo pronti per la prossima epidemia. Pur avendo, se volessimo, tutte le tecnologie per farci trovare pronti”.