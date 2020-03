Bisognava arrivarci per forza a questo Trattamento Sanitario Obbligatorio nazionale, visto che il Paese nella sua interezza non è diverso da un tossicomane in crisi d’astinenza, da un paziente bipolare nei suoi picchi violenti o con disturbi alimentari incompatibili con la vita stessa.

ci abbiamo messo quattro settimane per arrivarci e col senno di poi ognuno può vedere quali e quanti errori sono stati fatti. C'è stata certamente una sottovalutazione iniziale, poi mano a mano che i dati affluivano si è capito che la gestione dell'epidemia era prioritaria rispetto a quella dell'economia e che le decisioni utili facevano a cazzotti con il consenso elettorale. Va bene così,

Si poteva fare prima e meglio? Certo, ma altrettanto certamente non si poteva fare peggio dell’opposizione.

In queste quattro settimane durante le quali il governo aggiustava il tiro e arrivava faticosamente all’unica soluzione possibile, il terzetto d’opposizione si spendeva a piene mani in azioni di intralcio senza alcun costrutto seminando per il paese scontento, paura e rabbia e delegando ai propri fiancheggiatori mediatici vere e proprie azioni di sabotaggio.

Non uno straccio di proposta, ad ogni decisione del governo l’unica cosa che il terzetto ha saputo fare è stato alzare l’asticella. Si stanziano 7 miliardi per l’economia? Non bastano, ce ne vogliono 30. Si recuperano 5000 posti di terapia intensiva? Ce ne vogliono un milione. Si riaprono 50 ospedali? Ne servono 500.

Un lavoro da parassiti che forse oggi, davanti al plauso nazionale e internazionale per il coraggio delle misure adottate, vedrà una fine. Non per un ravvedimento tardivo orientato alla solidarietà nazionale ma per i soliti sporchi interessi di bottega che vengono prima di qualsiasi altra cosa.

Chissà se gli Italiani questa volta lo hanno capito.

Mario Piazza

