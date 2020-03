Coronavirus: Sgarbi faccia il critico d’arte e gli italiani trombino di più

La paranoia è contagiosa

Coronavirus, nelle puntate precedenti: degli irresponsabili hanno diffuso una bozza dal contenuto delicato, ancor prima d’esser approvata dal premier. In altre parole s’anticipò la notizia della chiusura delle zone rosse, provocando la partenza precipitosa delle masse. Il Fatto Quotidiano recita:

La stazione centrale di Milano era stata presa d’assalto da fuggitivi che volevano raggiungere

città del sud prima dell’entrata in vigore delle norme.

Manco se lombardi e compagni vari fossero quei poveracci dei cittadini di Pompei che nel 79 dopo Cristo tentarono di scampare invano all’eruzione del Vesuvio. Gli apprensivi assalti ai supermercati persistono da mesi – manco se le locuste che continuano a divorare i raccolti africani fossero emigrate in Italia, minacciando una carestia.

PD: “Domiciliari a chi è vicino a fine pena”

“Libertà per i detenuti,” hanno gridato i parenti dei carcerati negli ultimi giorni. La decisione di sospendere i colloqui con i famigliari ha provocato rivolte dal nord al sud; dal carcere di Foggia sono evasi all’incirca 77 detenuti, di cui 54 sono stati bloccati dalle forze dell’ordine. Ciò non ha impedito devastazioni e furti d’auto per le strade; in ogni caso i latitanti rimangono 23, alcuni dei quali risultano essere assassini e/o appartenenti alla mafia.

Oltre 10 detenuti sono morti arbitrariamente per overdose di psicofarmaci, mentre un numero imprecisato dei carcerati e delle forze dell’ordine ha riportato ferite. Incendi e devastazioni hanno accompagnato il sequestro di sanitari e di agenti, rilasciati in buona parte nelle ultime ore – una circostanza degna di Gomorra, quando Pietro Savastano guida la ribellione collettiva dei detenuti.

Un’altra causa delle violente proteste sono relative al sovraffollamento delle carceri: i carcerati chiedono maggiori garanzie, poiché come sostiene il garante dei diritti dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia:

Il sovraffollamento aiuta il virus; l’urgenza è svuotare quelle celle.

Diverse rivolte sono già state sedate, come nel caso del carcere Cavadonna di Siracusa e dell’Ucciardone di Palermo. Parte consistente delle proteste rimane ancora in corso. Tutti gli avvenimenti menzionati hanno contribuito alla decisione di dichiarare zona rossa in tutta Italia; in ogni caso persiste la priorità di far fronte al sovraffollamento.

Gli attuali 61.000 detenuti italiani superano la capienza massima di 51.000 posti. D’altra parte, se s’intende estendere il reato contro la salute pubblica all’inosservanza dei nuovi provvedimenti del governo, la preoccupazione per il sovraffollamento non potrebbe che aumentare qualora non si agisse nell’immediato. Il PD propone i domiciliari per chi è vicino a scontare la propria pena.

Patuanelli: “Stop a mutui, bollette e tributi”

Il Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli ipotizza una sospensione dei pagamenti, nello specifico un’interruzione dei mutui, delle bollette e dei tributi. Il governo sta lavorando affinché il provvedimento valga dalla scadenza fiscale del 16 marzo, senza escludere in tutto ciò un piano di aiuti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Il Sottosegretario del Ministero dell’Economia Laura Castelli ha ribadito la medesima. “Stiamo lavorando in questa direzione,” sostiene quest’ultima. “Lo ritengo un elemento necessario per non far morire le persone di fame.”

In arrivo più dispositivi per la rianimazione e materiali di protezione

In quattro giorni la società per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze Consip ha concluso la gara per l’acquisto di 4.000 ventilatori per la rianimazione, 119 dei quali dovrebbero essere concessi entro tre giorni.

Il Fatto Quotidiano riporta: “Altri 200 arriveranno tra quattro e sette giorni, altri 886 tra otto e quindici giorni,” mentre i restanti 2.714 saranno consegnati tra sedici e quarantacinque giorni.

Oltre ai ventilatori per la terapia intensiva, tra gli acquisti della Consip si contano monitor, peristaltiche e pompe infusionali. Sono state inoltre richieste 11.000 mascherine e 25.000.000 mascherine chirurgiche – senza escludere la necessità di tute, guanti, camici e altri materiali di protezione. La società Siare Engineering d’altro canto ha messo a disposizione ulteriori apparecchiature, nello specifico si parla di 300.

Pechino invierà 1.000 ventilatori polmonari.

Gli italiani rimpiangono tutte le botte che non hanno mai preso dai genitori

Il primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli ha dichiarato la seguente:

Se tutti rispetteranno le regole sancite dal decreto firmato dal premier Conte, l’Italia potrebbe uscire dall’emergenza Coronavirus entro due mesi.

In Cina e nella Corea del sud si possono constatare miglioramenti, poiché le rigide disposizioni dichiarate si son tradotte concretamente. In Italia c’abbiamo Luca Zingaretti che l’attimo prima brindava coi compari, invitando il popolo a non perdere le proprie abitudini, e l’attimo dopo s’è beccato il Coronavirus. Qua c’abbiamo Barbara Saltamartini che dapprima festeggia la vittoria della Lega in Umbria circondata da 60 immortali, e poco dopo la sbornia si pente del proprio gesto.

A Porto Empedocle ieri ha preso luogo un corteo funebre, in seguito al quale 48 partecipanti sono stati denunciati. Le sanzioni s’estendono in tutta Italia, dal Catanese al Mantovano.

Trattasi di circostanze degne del Medioevo, in particolar modo quando la causa della peste abbracciò l’ipotesi del castigo divino, portando la Chiesa ad organizzare processioni in cui gli aderenti s’infettarono a centinaia. I capri espiatori dell’epoca – ebrei, lebbrosi, prostitute e vagabondi – si traducono oggi nei “cinesi bastardi, che mangiano topi e blatte, e che rilasciano sostanze mortali nell’aria perché ci vogliono levare di torno.”

Che Sgarbi faccia il critico d’arte, che Conte possa lavorare in pace

L’aspirante virologo Vittorio Sgarbi ha presentato una tesina denominata “Coronavirus il buco del culo,” nel quale ribadisce empatia e vicinanza a tutti quegli individui mal combinati, i quali hanno patito le brutte conseguenze del Coronavirus. L’importante per Giorgia Meloni è dare del criminale al premier.

“Avevo chiesto di chiudere tutto e hai detto no,” rivendica il noto profeta Salvini – cambiando posizione ogni due giorni, qualcosa deve pur azzeccarla, no? “Per rilanciare l’economia ci vogliono 10, 20, 30 miliardi,” anziché 4. Se l’ex Ministro dell’Interno avesse assunto pieni poteri, come ambito l’anno scorso, avrebbe risolto tutto. Alla faccia dei virologi…

Peccato che tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. La Lega al governo, in simili circostanze, avrebbe già conosciuto il dissenso, ma pare che non sia ancora il caso. Bisognerà aspettare ch’essi salgano al governo per poter capire.

L’Italia non è la Russia, dunque l’isolamento degli italiani doveva necessariamente essere l’ultima spiaggia. Conte non è un criminale, ma è un abile mediatore che sta adottando le giuste priorità: la coesione. Il Coronavirus è un fenomeno fresco e complesso che ci ha trovato tutti impreparati, tant’è che gli stessi virologi talvolta si trovano in disaccordo sul fatto. Sarà perché sono incompetenti e criminali, oppure perché ci vuole tempo per capire come meglio agire?

I tedeschi criticano gli italiani per aver agito in ritardo, sebbene i contagi aumentino in buona parte dell’Europa, senza che i rispettivi governi adottino misure paragonabili alle nostre; la Germania stessa e la Francia contano più di 1.100 casi.

Che gli italiani stiano a casa e trombino di più

Cento ristoranti milanesi, in riconoscenza dell’emergenza Coronavirus, hanno deciso arbitrariamente di chiudere i propri locali, sebbene il nuovo decreto non lo imponesse. In più, i gestori dei ristoranti hanno promosso l’iniziativa di concedere gli incassi ottenuti la scorsa serata all’ospedale Sacco di Milano.

Siamo certi che è la scelta giusta per poter rilanciare presto, tutti assieme e con maggiore consapevolezza, il paese che abbiamo la fortuna di abitare e di far apprezzare nel mondo.

Che Sgarbi faccia il critico d’arte – mestiere per la quale è indiscutibilmente portato. Il suddetto pare non abbia considerato le crescenti preoccupazioni degli ospedali, nell’eventualità che i contagi aumentino considerevolmente. Il giornalista de

Il Fatto Quotidiano Andrea Scanzi esplicita:

Ci sono delle sanità che più o meno tengono, come quella lombarda, e altre che verrebbero disintegrate da una pandemia legata al Coronavirus.

Le masse tanto sprovvedute e indisciplinate dovrebbero prendere consapevolezza delle proprie responsabilità, piuttosto che passare il tempo “a stramaledir le donne, il tempo e il governo,” come avrebbe detto il buon De André.

I dati indicano che in Italia ci sono 9172 contagiati, di cui 724 guariti e 464 morti. Stiamo a casa, concediamoci una bevuta e trombiamo di più – date un’occhiata al catalogo di Netflix: di recente hanno aggiunto film degni di nota: “La Trattativa” di Sabina Guzzanti, “Pasolini” di Abel Ferrara e “Dogman” di Matteo Garrone.

Preoccuparsi eccessivamente non serve a nulla, e tra l’altro non ci renderebbe tanto lucidi. Fate come Scanzi: mettetevi al riparo ad ascoltare Jimi Hendrix, i Dire Straits o i Led Zeppelin.

Giordano Pulvirenti