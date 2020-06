Correlazione non significa (quasi mai) causalità

Si fa oggi un gran dibattere sulla scienza e i suoi risultati, tanto che verrebbe da pensare siamo tutti scienziati, tutti capaci di leggere un articolo scientifico e individuarne i nodi problematici. Ma, ahimè, così non è. Sono pochi, fra i non addetti, coloro che leggono e si informano direttamente sulle riviste scientifiche come Nature. Molto più spesso, veniamo a conoscenza dei risultati di qualche ricerca perché viene selezionata e pubblicata da riviste e giornali divulgativi o blog. Infatti, questi a volte preferiscono scegliere lo studio con criteri più legati alla stranezza che alla precisione e all’accuratezza. Il risultato mediatico è un mercimonio di balle, fake-news, risultati gonfiati o addirittura storpiati per accalappiare meglio i clic dei lettori.

È celebre il caso della ricerca pubblicata su Nature che indagava l’autismo associandolo ai vaccini. Lo studio presentava diverse criticità dal punto di vista metodologico, ovvero delle modalità con cui i ricercatori erano giunti a quei risultati. Tant’è che lo studio fu presto ritirato da Nature, che si scusò per il mancato controllo. Come spesso accade, tempo che il primo giornale pubblichi i risultati (in toni sensazionalistici, ovviamente), che già lo stesso scopiazzato articolo viene ripreso e divulgato da quasi tutti gli altri siti e giornali e riviste.

Se ne parla da parecchio: la comunità scientifica sembra agli occhi del cittadino non addetto ai lavori una setta esoterica con strani, incomprensibili metodi e apparecchi. Da parte sua, la massa sembra essere priva di un sistema di anticorpi scientifici – vuoi per una educazione soltanto superficiale, vuoi per disinteresse – che possa come guidare nella comprensione degli studi. Non certo garantendo la piena comprensione, ma quantomeno accorciando quella distanza che molti divulgatori-ricercatori scientifici su Youtube lamentano.

Questa distanza tra la comunità scientifica e la comunità dei profani di scienza viene abusivamente riempita e sfruttata dai professionisti delle fake-news, delle diete miracolanti, delle teorie complo-paranoiche di cui il Web oggi sembra non saper più fare a meno.

Qui, in questo articolo, vorrei parlare a questo proposito, quello di accorciare la distanza scienza-persona, della differenza fra correlazione e principio di causalità.









Spesso, ricerche correlazionali vengono spacciate per ricerche che dimostrano la causa di un fenomeno; e qui sta appunto il dramma.

Innanzitutto, cos’è una ricerca correlazionale?

La ricerca correlazionale ha il solo scopo di misurare il grado di relazione tra due variabili. Ovvero se e quanto il valore di una variabile cambia al variare di un’altra variabile. Una ricerca di questo tipo implica la selezione di un campione rappresentativo della popolazione, la misura delle due variabili e i calcoli matematici per stabilire se esiste una relazione sistematica tra di esse.

Questo approccio consente molto bene, se la correlazione è ben marcata, di fare previsioni, di sapere cioè, dato il coefficiente di correlazione e il valore di una delle due variabili, il valore dell’altra. Tuttavia, questa previsione, contrariamente da quanto si possa ipotizzare, non dipende affatto dal sapere che la variabile A causa la variabile B.

In altre parole, la causalità è esclusa nelle ricerche che studiano la correlazione di due variabili.

I motivi che rendono la correlazione estranea alla causalità e quasi pericolosa, da trattare con le pinze, sono tre:

Il problema della terza variabile : la correlazione fra due variabili può dipendere dal ruolo e dalla forza di una terza variabile che agisce su entrambe. Un esempio semplice, ma efficace: un’alta correlazione tra l’uso di ombrelli e quello di impermeabili è ovvio che non dipenda né dagli ombrelli, né dagli impermeabili, ma piuttosto da una terza variabile: la pioggia.

: la correlazione fra due variabili può dipendere dal ruolo e dalla forza di una terza variabile che agisce su entrambe. Un esempio semplice, ma efficace: un’alta correlazione tra l’uso di ombrelli e quello di impermeabili è ovvio che non dipenda né dagli ombrelli, né dagli impermeabili, ma piuttosto da una terza variabile: la pioggia. Il problema della direzionalità : anche se due variabili correlano significativamente, non è facile capire quale delle due influisce sull’altra. In primis, perché potrebbe essere presente un qualche effetto interazione fra le due variabili: entrambe le variabili potrebbero influenzare l’altra. In secondo luogo, se prendiamo l’esempio di una correlazione che mostra come gli studenti migliori provengano dalle università più rinomate, è ragionevole chiedersi: “sono le università che rendono così bravi gli studenti o è vero il contrario, sono gli studenti migliori che scelgono le università più blasonate?”. Utilizzando solo il metodo correlazionale, non è possibile rispondere a questa domanda in maniera attendibile. Per farlo, avremmo bisogno di un disegno di ricerca sperimentale, che controlli e manipoli cioè le due variabili.

: anche se due variabili correlano significativamente, non è facile capire quale delle due influisce sull’altra. In primis, perché potrebbe essere presente un qualche effetto interazione fra le due variabili: entrambe le variabili potrebbero influenzare l’altra. In secondo luogo, se prendiamo l’esempio di una correlazione che mostra come gli studenti migliori provengano dalle università più rinomate, è ragionevole chiedersi: “sono le università che rendono così bravi gli studenti o è vero il contrario, sono gli studenti migliori che scelgono le università più blasonate?”. Utilizzando solo il metodo correlazionale, non è possibile rispondere a questa domanda in maniera attendibile. Per farlo, avremmo bisogno di un disegno di ricerca sperimentale, che controlli e manipoli cioè le due variabili. Il problema dell’appiattimento alla media : anche due variabili estranee e scarsamente collegate possono presentare discreti indici di correlazione. Dal momento che se misuriamo diverse volte due variabili in un determinato periodo, queste possono covariare insieme senza che l’una tocchi e influenzi l’altra. Una possibile ragione è che, aumentando il numero di misurazioni o al contrario diminuendole eccessivamente, la media delle variazioni delle variabili tende a zero.

Correlazioni bislacche

Ci sono poi studi correlazionali che dimostrano una correlazione fra numero di nati in una città ucraina e il numero di cicogne in volo. Oppure, la più famosa, tra il numero di film di Nicholas Cage e il numero di suicidi. Esiste un sito Internet che raccoglie non solo queste, ma molte altre eclatanti e strambe correlazioni spurie fra due variabili.

Abuso politico della correlazione

I risultati di ricerche correlazionali sono sempre più spesso utilizzati dai politici nelle proprie campagne elettorali o nella propaganda governativa. A volte, sono anche i quotidiani stessi a non rispettare la differenza tra causalità e correlazione. Come quando Libero titolò abusivamente: cala il Pil, aumentano i gay.

Quante volte è capitato di sentire un politico, italiano o straniero, gongolarsi come un gallo smargiasso per alcuni miglioramenti. Come l’aumento degli occupati o del PIL o, per alcuni, dei diminuiti sbarchi, raggiunti dal Paese durante il suo mandato. O, al contrario, politici dell’opposizione che rimproverano al governo di essere responsabile di altrettanti peggioramenti. Come l’aumento della povertà, della disoccupazione o, per una fetta verde di politica, dei migranti. Dal punto di vista epistemologico e metodologico, questi rimproveri e questi vaneggiamenti, portati avanti più per ragioni elettorali di voto che per meriti o colpe, non trovano ragione d’essere, in quanto la correlazione non implica di per sé nessuna causalità.

Axel Sintoni