Il protocollo Roma-Tirana, cuore della nuova strategia italiana sull’immigrazione, vacilla dopo una sentenza che rischia di compromettere l’intero impianto normativo. La Corte d’appello di Roma ha stabilito che un migrante detenuto in Albania, dopo essere stato trasferito dall’Italia, non può essere trattenuto nel centro di Gjader se presenta domanda di asilo. Una decisione che non solo rimette in discussione i recenti trasferimenti, ma evidenzia una falla strutturale nel protocollo siglato tra Italia e Albania.

Una nuova giurisdizione per i richiedenti asilo

Il nodo cruciale riguarda la competenza giurisdizionale nel caso in cui un migrante detenuto in Albania presenti una richiesta di protezione internazionale. In questo scenario, la valutazione del trattenimento non spetta più al giudice di pace, ma alla Corte d’appello, che ha stabilito l’illegittimità della detenzione. Senza i tempi tecnici per un’ulteriore udienza, l’uomo dovrà essere non solo riportato in Italia, ma anche liberato.

Il migrante detenuto in Albania, un uomo di origini marocchine di circa 30 anni, era stato espulso dall’Italia lo scorso 31 marzo ed era stato deportato nel centro di Gjader insieme ad altre 39 persone.

Il caso del trentenne marocchino, migrante detenuto in Albania

Il protagonista di questa vicenda è arrivato in Italia nel 2021 e condannato nel 2023 per reati non specificati. Secondo le ricostruzioni del quotidiano Il Manifesto, dopo aver scontato la pena, invece di essere rilasciato è stato trasferito nel CPR di Potenza, e poi inviato in Albania l’11 aprile.

A Gjader ha chiesto asilo per la prima volta. La commissione ha rigettato la richiesta in tempi record, ma la procedura adottata — seppur “accelerata” — non segue le stesse regole di quella “di frontiera” prevista per chi non è mai entrato in Italia.

Il governo cambia le regole, ma resta un vuoto normativo

Nel tentativo di aggirare i rilievi sollevati dalla magistratura in merito ai cosiddetti “Paesi Sicuri”, il governo italiano ha modificato a fine marzo la legge di ratifica del protocollo, estendendo la possibilità di utilizzo dei centri albanesi anche per gli “irregolari”.

Il protocollo con Tirana consente il trasferimento solo per procedure di frontiera o per rimpatri. Il problema nasce quando un migrante identificato come irregolare presenta domanda di asilo: si crea un terzo caso, non contemplato nell’accordo, che sfugge alla cornice giuridica prevista.

Rimpatri e propaganda: un equilibrio fragile

Nel frattempo, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato il “primo rimpatrio” effettuato dalla struttura di Gjader. Protagonista un cittadino del Bangladesh, considerato pericoloso. Ma in realtà, il migrante detenuto in Albania è stato riportato prima in Italia e solo successivamente rimpatriato, confermando che tutti i rimpatri devono avvenire dal suolo italiano.

L'annuncio, rilasciato poche ore dopo la sentenza della Corte d'appello, appare come un tentativo di deviare l'attenzione mediatica dalla débâcle giudiziaria.







Già quattro migranti rientrati in Italia

Oltre al migrante detenuto in Albania, di origini marocchine, altre tre persone trasferite nel centro di Gjader sono già state riportate in Italia. Due di esse per motivi sanitari ritenuti incompatibili con la detenzione, mentre un’altra aveva un ricorso pendente al momento dell’espulsione. Il quadro che ne emerge è quello di un sistema instabile, messo in crisi da ogni nuova variabile giuridica.

Una strategia costruita sull’arbitrarietà

Il progetto Albania, più che un’iniziativa gestionale, si rivela essere un banco di prova per misurare fino a che punto l’esecutivo possa spingersi nell’interpretazione delle norme. L’intervento della Corte d’appello ha riacceso il dibattito sui limiti del potere esecutivo, e su quanto sia pericoloso indebolire le garanzie previste dall’articolo 13 della Costituzione, che tutela la libertà personale attraverso un doppio filtro: legge e giurisdizione. Una lezione che risuona sinistramente con quanto accade negli Stati Uniti di Trump, dove la politica sull’immigrazione è diventata terreno di scontro istituzionale.

Finora, il centro di Gjader si era dimostrato inefficace: nei primi mesi del 2024, la maggior parte dei migranti trasferiti era stata riportata in Italia per l’assenza di convalide giudiziarie. Solo con l’intervento normativo di fine marzo il governo ha cercato di utilizzare Gjader come centro di trattenimento, ma la sentenza di Roma sul migrante detenuto in Albania mostra come le fragilità giuridiche restino intatte. Il sistema non tiene quando si confronta con il principio fondamentale del diritto d’asilo.

Lucrezia Agliani