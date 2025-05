La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di consentire all’amministrazione Trump di applicare il divieto per le persone trans nell’esercito ha acceso un acceso dibattito sui diritti civili e sulle politiche discriminatorie. La sentenza ha colpito duramente la comunità LGBTQ e ha riacceso il confronto tra chi sostiene la sicurezza nazionale e chi difende l’inclusività.

Un ordine esecutivo che divide il Paese

All’inizio del suo secondo mandato, Trump ha intensificato le iniziative rivolte alla comunità transgender, firmando un ordine esecutivo che stabiliva che gli Stati Uniti avrebbero riconosciuto ufficialmente solo due sessi: maschile e femminile, basandosi esclusivamente sul sesso assegnato alla nascita. Questa decisione ha avuto effetti diretti sulla possibilità, per le persone transgender e non binarie, di ottenere documenti ufficiali coerenti con la loro identità di genere.

Il Dipartimento di Stato, a sua volta, ha dichiarato che non sarebbe più stato possibile scegliere l’opzione “X” per il genere sul passaporto: gli unici due generi accettati sarebbero stati maschio o femmina, secondo il certificato di nascita. Il cuore della controversia che ne è suscitata a seguito dell’esternazione del nuovo Presidente, tuttavia, riguarda il mondo militare, poiché il suo ordine esecutivo è ricaduto anche sulla presenza delle persone trans nell’esercito.

Le reazioni delle associazioni e le prime sfide legali

La nuova normativa non ha tardato a sollevare obiezioni legali. L’American Civil Liberties Union (ACLU) ha presentato una causa a nome di un gruppo di individui transgender e non binari, contestando la restrizione imposta sulla documentazione ufficiale. Verso aprile, un giudice federale ha bloccato temporaneamente questa politica relativa ai passaporti, emettendo un’ingiunzione mentre il processo legale proseguiva. Parallelamente, l’amministrazione Trump ha promosso ulteriori restrizioni, come limitazioni sull’assistenza sanitaria per i minori transgender e divieti sulla partecipazione delle donne transgender a competizioni sportive femminili.







L’impatto immediato sul personale militare transgender

Dopo aver firmato ordini esecutivi che consentivano al Pentagono di implementare il divieto alle persone trans nell’esercito, Trump ha visto la sua politica bloccata a marzo da un tribunale federale, che ha giudicato insufficienti le prove secondo cui la presenza di truppe transgender rappresentasse una minaccia per l’efficienza e la disciplina delle forze armate.

Nonostante questa sospensione, la Corte Suprema USA, con un voto di sei a tre, ha deciso di revocare il blocco e permettere al governo di iniziare a rimuovere i militari transgender, anche quelli in servizio da anni, mentre i ricorsi legali proseguivano.

Le voci di protesta e la difesa dei diritti

La decisione della Corte Suprema USA ha provocato indignazione tra le organizzazioni per i diritti civili. Lambda Legal e la Human Rights Campaign Foundation hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui definiscono la sentenza “un colpo devastante per i membri del servizio transgender che hanno dimostrato le loro capacità e il loro impegno per la difesa della nostra nazione”.

Secondo queste organizzazioni, il divieto di includere le persone trans nell’esercito non ha nulla a che fare con la prontezza militare, ma è espressione pura di pregiudizio e discriminazione. I querelanti, tra cui sette membri del servizio e un individuo transgender che cercava di arruolarsi, hanno sottolineato che la politica mina la sicurezza e viola la Costituzione.

La giustificazione dell’amministrazione Trump

Da parte sua, l’amministrazione Trump ha difeso il divieto sostenendo che identificarsi come transgender rappresenta un ostacolo per l’impegno richiesto a un soldato in termini di disciplina e integrità. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha definito la decisione della Corte Suprema USA “un’altra grande vittoria” per l’amministrazione, riaffermando l’importanza della difesa nazionale e della coesione all’interno delle forze armate.

Secondo il governo, i tribunali avrebbero dovuto mostrare deferenza verso il giudizio dei vertici militari, ritenuti più competenti su questioni di sicurezza e organizzazione interna.

La cornice storica e il ruolo della politica

Va ricordato che non era la prima volta che Trump tentava di imporre un simile divieto. Già durante il suo primo mandato, l’ex presidente aveva introdotto restrizioni nei confronti dei militari transgender, anche se in forma meno estrema rispetto a quelle più recenti, successivamente cancellate dall’amministrazione Biden.

Il contenzioso legale si è fatto sempre più acceso, con tribunali federali e corti d’appello coinvolti in una serie di sospensioni e contro-sospensioni. Tuttavia, la decisione della Corte Suprema USA ha segnato un momento cruciale, permettendo temporaneamente l’applicazione del divieto mentre le sfide legali avanzano nei tribunali di grado inferiore.

Lucrezia Agliani