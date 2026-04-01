La recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti ha riacceso un confronto acceso e complesso su diritti civili, libertà individuali e limiti dell’intervento statale nelle professioni regolamentate. Con una maggioranza schiacciante di otto giudici contro uno, il massimo organo giudiziario americano ha invalidato una normativa dello Stato del Colorado che vietava agli psicoterapeuti di praticare la cosiddetta “terapia di conversione” nei confronti di minori appartenenti alla comunità LGBT.

La pronuncia, redatta dal giudice Neil Gorsuch, rappresenta un passaggio significativo nella giurisprudenza costituzionale statunitense, in quanto ridefinisce i confini tra regolamentazione professionale e tutela della libertà di espressione sancita dal Primo Emendamento.

Una decisione destinata a fare giurisprudenza

Il cuore della sentenza risiede nella qualificazione della pratica vietata: secondo la Corte Suprema, il divieto imposto dal Colorado non si limitava a disciplinare una condotta professionale, bensì incideva direttamente sulla libertà di parola dei terapeuti. Questa distinzione si è rivelata decisiva.

Secondo la maggioranza dei giudici, quando lo Stato interviene per proibire specifici contenuti comunicativi tra professionista e paziente, entra inevitabilmente nel campo della libertà di espressione. In questo senso, il divieto della terapia di conversione verbale è stato interpretato come una restrizione diretta del discorso, e quindi soggetto a un rigoroso scrutinio costituzionale.

La Corte ha dunque respinto la tesi sostenuta dalle autorità del Colorado, che avevano difeso la legge presentandola come una misura volta a regolamentare l’attività professionale degli psicoterapeuti, analogamente ad altre norme sanitarie.

Il caso alla base della controversia

All’origine del contenzioso vi è la vicenda di una consulente cristiana abilitata, che aveva contestato la legittimità della legge sostenendo che essa limitava la sua possibilità di esprimere convinzioni e offrire consulenza in linea con la propria fede e con le richieste dei pazienti.

Secondo la ricorrente, il provvedimento statale non solo impediva una specifica pratica terapeutica, ma le vietava di affrontare determinati temi o proporre specifiche prospettive durante le sessioni di consulenza. Questo, a suo avviso, costituiva una violazione evidente del diritto alla libertà di parola.

La Corte Suprema ha accolto questa impostazione, ribadendo che il contenuto delle comunicazioni tra terapeuta e paziente non può essere soggetto a censura selettiva da parte dello Stato senza una giustificazione estremamente solida.

Libertà di parola versus tutela dei minori

Uno degli aspetti più delicati della decisione riguarda il bilanciamento tra due principi fondamentali: da un lato la libertà di espressione, dall’altro la protezione dei minori da pratiche considerate potenzialmente dannose.

I sostenitori della legge del Colorado avevano mostrato come la terapia di conversione sia ampiamente criticata da numerose associazioni mediche e psicologiche, che la ritengono inefficace e, in alcuni casi, dannosa per la salute mentale dei giovani. Per questo motivo, il divieto era stato concepito come una misura di tutela.

La Corte, tuttavia, ha ritenuto che anche obiettivi legittimi, come la protezione dei minori, non giustificano automaticamente restrizioni alla libertà di parola. Secondo la maggioranza, esistono strumenti meno invasivi che lo Stato può utilizzare per perseguire tali finalità, senza ricorrere a divieti diretti sul contenuto delle conversazioni.







Le implicazioni per la professione terapeutica

La decisione apre scenari complessi per il mondo delle professioni sanitarie. Tradizionalmente, gli Stati hanno ampi poteri nel regolamentare l’attività dei professionisti, imponendo standard etici e scientifici.

Tuttavia, la sentenza della Corte Suprema suggerisce che tali poteri incontrano un limite quando incidono direttamente sul contenuto del discorso tra professionista e cliente. In altre parole, non tutto ciò che avviene nel contesto di una relazione terapeutica può essere considerato semplice “condotta professionale”.

Questo principio potrebbe avere effetti rilevanti anche in altri ambiti, spingendo a riconsiderare la legittimità di normative che disciplinano ciò che i professionisti possono o non possono dire ai propri pazienti.

Una maggioranza ampia ma non unanime

Nonostante l’ampio consenso registrato nella votazione finale, la presenza di un voto contrario mostra come la questione sia tutt’altro che priva di controversie. Il giudice dissenziente ha espresso preoccupazione per le possibili conseguenze della decisione, ricordando il rischio che essa possa indebolire la capacità degli Stati di proteggere i cittadini, in particolare i soggetti più vulnerabili, da pratiche considerate dannose.

Secondo questa visione, la regolamentazione della professione terapeutica dovrebbe includere anche la possibilità di vietare interventi ritenuti privi di base scientifica o potenzialmente nocivi, anche quando essi si manifestano attraverso il linguaggio.

Negli ultimi anni, diversi Stati americani hanno adottato leggi simili a quella del Colorado, vietando la terapia di conversione per i minori. Queste normative sono state spesso sostenute da organizzazioni per i diritti civili e da comunità scientifiche. Al tempo stesso, gruppi religiosi e sostenitori della libertà di espressione hanno contestato tali divieti, ritenendoli una forma di censura ideologica.