La sentenza della Corte UE contro il Protocollo Albania ha emesso un verdetto destinato a influenzare in profondità la politica migratoria dell’Italia. Il pronunciamento della Corte di giustizia dell’Unione europea chiarisce che nessuno Stato membro può designare un Paese come “sicuro” se al suo interno esistono gruppi della popolazione non sufficientemente protetti da persecuzioni o trattamenti degradanti. Si tratta di un principio che resta valido almeno fino al 12 giugno 2026, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo sull’immigrazione e l’asilo, il quale consentirà alcune eccezioni per categorie specifiche di persone. Fino ad allora, i governi nazionali dovranno attenersi a criteri più rigidi, a tutela dei diritti umani.

Il ruolo del giudice nazionale è effettivo: la risposta di Palazzo Chigi

Uno dei punti centrali della sentenza della Corte UE contro il Protocollo Albania riguarda il ruolo dei giudici nei casi di richiesta d’asilo: essi devono poter esercitare un controllo effettivo sulla designazione dei Paesi di origine sicuri. Ciò significa che la valutazione non può essere una prerogativa esclusiva del potere esecutivo. Le fonti utilizzate per dichiarare sicuro un determinato Stato devono essere accessibili e verificabili, non solo dal richiedente asilo ma anche dal giudice, che può integrare le informazioni con proprie indagini, purché affidabili e condivisibili con entrambe le parti in causa.

Il verdetto europeo arriva come una doccia fredda per l’esecutivo italiano. Da Palazzo Chigi arrivano immediatamente delle risposte: “Ancora una volta la giurisdizione, questa volta europea, rivendica spazi che non le competono”, denunciando l’indebolimento delle politiche interne contro “l’immigrazione illegale”.

Il progetto dei centri di permanenza in Albania – in particolare nelle strutture di Shengjin e Gjader – puntava ad esternalizzare le procedure accelerate di valutazione delle richieste d’asilo per i migranti soccorsi in mare e provenienti da Paesi sicuri – o così riconosciuti -, come Bangladesh ed Egitto. La Corte Ue stabilisce che un Paese non può essere considerato sicuro se esistono categorie identificabili della popolazione che subiscono violenze sistemiche. Questo criterio mina alla base l’intero impianto del protocollo Italia-Albania.







Il giudizio della magistratura e le polemiche interne

L’Associazione nazionale magistrati ha colto la sentenza della Corte UE contro il Protocollo Albania come una conferma del corretto operato dei giudici italiani. In particolare, i magistrati che avevano sollevato dubbi di legittimità sulla detenzione dei migranti trasferiti nei Cpr in Albania, hanno visto riconosciuta la loro interpretazione. «Nessuno remava contro il governo», ha dichiarato Cesare Parodi, presidente dell’ANM, sottolineando che il controllo giurisdizionale è un elemento previsto e necessario nell’ordinamento europeo.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha tentato di difendere la legittimità dell’operato italiano. Ha dichiarato che l’Italia ha agito entro i confini del diritto europeo, designando per legge i Paesi sicuri. Tuttavia, ha ammesso che il giudice ha il dovere di motivare con rigore l’affidabilità delle fonti su cui basa le proprie decisioni, cosa che – ha aggiunto – non sempre sarebbe avvenuta nei casi recenti. Il messaggio tra le righe è chiaro: rispetto per i ruoli, ma anche per i vincoli normativi.

Le opposizioni attaccano l’esecutivo

Sul fronte politico, le opposizioni hanno visto nella sentenza europea una sconfitta chiara per il governo Meloni. La leader del Pd, Elly Schlein, ha parlato apertamente di una “scelta illegale” quella dei centri in Albania, accusando il governo di aver ignorato le normative europee e di aver sprecato risorse pubbliche in un progetto destinato al fallimento.

Anche Giuseppe Conte ha lanciato un attacco frontale alla premier, accusandola di “vittimismo propagandistico” e di aver montato un castello di promesse irrealizzabili.

Un punto fermo nella giungla legislativa europea

La sentenza della Corte UE contro il Protocollo Albania ha tracciato un confine importante tra il potere politico e quello giudiziario. Riconoscere la possibilità di un esame più veloce delle richieste d’asilo è legittimo, ma solo se basato su criteri trasparenti e verificabili. La sentenza riafferma che uno Stato di origine può essere considerato sicuro solo se è in grado di garantire, in maniera generalizzata, la tutela dei diritti umani. La valutazione deve essere continua e riferita all’intera popolazione, non basata su presunzioni o dati parziali.

Lucrezia Agliani