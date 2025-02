In Germania continuano le mobilitazioni di massa contro l’estrema destra, con centinaia di migliaia di persone scese in piazza in diverse città, tra cui Monaco, Francoforte e Brema. Le proteste, culminate pochi giorni fa in un enorme corteo anti-AfD a Monaco, mirano a ribadire il rifiuto di qualsiasi collaborazione politica con Alternative für Deutschland (AfD), mentre il dibattito sulla posizione dei partiti tradizionali si infiamma in vista delle elezioni.

Manifestazioni di massa in diverse città

La Germania è stata teatro di nuove imponenti manifestazioni contro l’estrema destra, con proteste che hanno coinvolto diverse città del Paese. La più significativa si è svolta a Monaco di Baviera, dove oltre 200.000 persone, secondo le forze dell’ordine – 320.000 secondo gli organizzatori -, si sono radunate in un corteo anti-AfD per chiedere l’isolamento politico del partito di estrema destra. Cortei simili si sono tenuti anche a Francoforte, Hannover, Brema e Stoccarda, proseguendo la mobilitazione iniziata nei giorni precedenti.

La scorsa settimana, una mobilitazione simile si è svolta a Berlino, dove le strade sono state inondate da un corteo di più di 150mila persone. Iconiche sono state le immagini e i video pubblicati sui social network, in cui i manifestanti intonavano, congiuntamente, canzoni e cori antifascisti e antinazisti. Il messaggio è chiaro: il problema non è solamente l’AfD, ma la deriva di estrema destra che l’intero Ovest globale sta prendendo. Sui cartelli e gli striscioni portati in piazza, si poteva leggere ovunque che “razzismo e odio non sono l’alternativa”.

La richiesta di un cordone sanitario contro AfD

Al centro della protesta e del corteo anti-AfD vi è la richiesta di impedire qualsiasi forma di collaborazione politica con il partito neofascista, anche episodica. Gli organizzatori della manifestazione di Monaco, intitolata “Monaco è multicolore”, hanno sottolineato l’importanza di difendere i valori della democrazia, della diversità e della coesione sociale, soprattutto in vista delle imminenti elezioni parlamentari.







In particolare, i manifestanti hanno anche mosso critiche nei confronti di Friedrich Merz, leader del centrodestra senonché candidato alle elezioni del 23 febbraio. Le proteste hanno preso di mira infatti anche i partiti più moderati, come la coalizione cristiano-democratica, poiché dichiarati complici delle politiche e delle iniziative dell’AfD. Nonostante ciò, Merz ha immediatamente risposto alle accuse, dichiarando che non collaborerà mai con l’estrema destra.

L’impatto politico delle proteste

Le manifestazioni avvengono in un contesto politico delicato, segnato dal recente voto parlamentare sulla stretta ai migranti. La mozione della CDU, sostenuta inizialmente anche da AfD, ha generato un’ondata di indignazione, portando persino l’ex cancelliera Angela Merkel a esprimere un netto dissenso. Merkel ha definito “sbagliata” ogni forma di collaborazione con l’estrema destra, spingendo il leader della CDU, Friedrich Merz, a precisare la posizione del partito.

Anche dopo le esternazioni delle figure istituzionali più importanti e autorevoli, Friedrich Merz ha ribadito il rifiuto di ogni cooperazione con AfD, sottolineando che la CDU è sempre stata parte integrante delle scelte che hanno portato la Germania nell’Unione Europea, nella NATO e nell’euro. Secondo Merz, AfD rappresenta una minaccia per questi valori, in quanto orientata verso una politica di isolamento e vicina alla Russia di Vladimir Putin. “Tradirei il Paese e l’anima della CDU se collaborassi con loro”, ha dichiarato Merz al congresso della CSU a Norimberga.

Le reazioni e la situazione elettorale

Nonostante le massicce mobilitazioni, come il corteo anti-AfD degli scorsi giorni, i sondaggi pre-elettorali mostrano una situazione politica stabile. La CDU si attesta intorno al 30%, mentre AfD, che si trova al suo dodicesimo anno di vita, rimane sopra il 20%, senza segnali di calo significativo. Il Partito Socialdemocratico (SPD) e i Verdi si contendono il terzo posto, con il cancelliere Olaf Scholz che rischia di essere superato dagli ecologisti, un’eventualità che potrebbe danneggiarne l’immagine.

L’ondata di manifestazioni in Germania dimostra la crescente preoccupazione per l’ascesa dell’estrema destra e la volontà di molti cittadini di difendere i principi democratici. Il movimento di protesta non sembra destinato a fermarsi, con altre iniziative già annunciate per le prossime settimane. Intanto, il dibattito politico entra nel vivo: il primo duello televisivo tra Scholz e Merz, in programma per domani sera, sarà un importante banco di prova per comprendere l’orientamento degli elettori.

Lucrezia Agliani