La tecnologia contemporanea propone tantissime versioni della roulette online e la sua storia affascinante è onnipresente nelle grafiche dei casinò virtuali, perché la tradizione ludica di questo gioco apporta una vera e propria innovazione già nell’epoca in cui viene inventato.

Nel mondo digitale attuale c’è spazio per tutto e nei prossimi paragrafi analizzeremo cosa c’entra la roulette digitale con la letteratura, con il cinema, con la tecnologia e la digitalizzazione.

Cosa c’entra la roulette online con la rivoluzione tecnologica?

Le origini della roulette risalgono all’Antica Roma, quando i soldati presero spunto dalle tradizioni elleniche per giocare con una ruota di carro che girava, sulla quale fu introdotta una lancia a indicare il vincitore. Siamo ancora lontani dalla roulette di oggi ma questo gioco arcaico già dava un’idea di quello che poteva essere creato con una semplice ruota: siamo agli albori della tecnologia.

Qualche secolo prima della digitalizzazione contemporanea Blaise Pascal è stato definito “un genio spaventoso” per aver inventato la roulette classica, stiamo parlando di un filosofo che attraverso i suoi esperimenti è riuscito a inventare anche il primo prototipo della calcolatrice e la roulette nasce da un esperimento per indagare e ottenere dati sul moto perpetuo.

Queste due curiosità storiche chiariscono due cose importanti nella prospettiva della digitalizzazione dei casino online.

In primo luogo, la storia diventa protagonista delle grafiche dei casinò online perché sono tantissimi i popoli che hanno contribuito all’evoluzione dei casinò con i loro giochi: egiziani, romani, greci, francesi, americani e italiani.

In secondo luogo, quello che oggi potrebbe apparire come un gioco obsoleto quando nacque nel XVII secolo rappresentava una delle avanguardie tecnologiche più innovative, tanto da essere definito come il gioco del Diavolo. La roulette online ha assunto un ruolo chiave nella digitalizzazione dei casinò anche grazie al cinema e alla letteratura, che l’hanno resa protagonista di scenografie e trame grafiche a tema.

La roulette online nella letteratura e nel cinema

L’esordio della roulette avviene in grande stile nella letteratura russa quando Dostoevskij nel suo romanzo Il Giocatore delinea con estrema precisione psicologica tutti i personaggi che frequentano i casinò del XVIII secolo e questo è solo l’inizio di un grande successo dell’universo ludico a livello artistico.

Prima il Casinò di Sanremo rompe le barriere tra gioco e spettacolo all’alba del XX secolo, poi lo sviluppo di Las Vegas manda in orbita l’indice di gradimento della roulette e dei casinò, inaugurando nel 1960 la letteratura cinematografica con il film Colpo Grosso, da cui nascerà il famosissimo remake Ocean’s Eleven del 2001.

Oggi l’elenco dei giochi di casinò che si ispirano ai film e alle serie tv è infinito: da Breaking Bad a Indiana Jones, dal già citato Ocean’s Eleven fino ai cartoon più famosi come I Simpson e le animazioni dedicate all’antica Grecia, Roma e così via. Ma la rivoluzione grafica delle roulette online passa anche per l’innovazione tecnologica della digitalizzazione: scopriamo perché.

La diretta live streaming delle roulette online nell’era della digitalizzazione

Questo è l’ultimo step dell’innovazione tecnologia che la roulette online ha apportato non solo nel mondo dei casinò digitali, perché la diretta live streaming che offre la possibilità di giocare dal vivo con un vero croupier, rientra in tutte le tecnologie streaming che oggi utilizziamo per vedere i film, lo sport, per tenere meeting online ma anche per collegarci con il Web.

Ecco spiegate tutte le ragioni che mettono in relazione la roulette digitale con la tecnologia, il cinema e la letteratura, ma soprattutto con la digitalizzazione contemporanea, in un valzer di innovazioni che ormai va avanti da oltre quattro secoli.