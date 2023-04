Cosa ci dice la ricerca sul CBD?

Il Cannabidiolo, meglio noto come CBD, è una sostanza naturale presente nella Cannabis Sativa. Rispetto al THC, il CBD non produce effetti psicoattivi ed è stato oggetto di numerose ricerche per valutare i suoi possibili benefici terapeutici. In questo articolo, esamineremo ciò che il CBD è, i suoi benefici e le ricerche condotte sull’argomento.

Cos’è il CBD?

Il CBD è una sostanza naturale che si trova nella Cannabis legale, comunemente nota come marijuana o canapa, e a differenza del THC, non ha effetti psicotropi. Gli scienziati ritengono che i cannabinoidi presenti nella pianta svolgono un ruolo protettivo nei confronti di insetti, batteri, funghi e fattori di stress ambientale. In aggiunta a ciò, il CBD sembra avere effetti benefici sulla salute umana, come la prevenzione della degradazione di una sostanza chimica nel cervello che aiuta a controllare il dolore, l’umore e la funzione mentale.

Il CBD è disponibile in diverse forme, tra cui capsule, oli, gomme, estratti liquidi e altro ancora. È importante notare, tuttavia, che le etichette di molti prodotti contenenti CBD possono essere imprecise e le concentrazioni di CBD nei prodotti possono variare. Ad esempio, uno studio ha rivelato che solo il 31% dei prodotti è stato etichettato accuratamente.

Benefici del CBD

Il CBD è una sostanza che presenta numerose proprietà benefiche per l’organismo umano. Studi scientifici e testimonianze di chi lo utilizza hanno dimostrato che il cannabidiolo ha proprietà analgesiche e antinfiammatorie, riducendo la percezione del dolore grazie alla sua azione sul sistema endocannabinoide (ECS), presente all’interno del corpo umano.

Il CBD è in grado di agire come ansiolitico, mitigando i sintomi associati a diverse patologie psicologiche come il Disturbo Post Traumatico da Stress (DPTS) e il Disturbo Ossessivo Compulsivo (DOC). Inoltre, presenta proprietà neuroprotettive, contrastando lo stress ossidativo che può colpire le cellule cerebrali, e antipsicotiche, aprendo nuove prospettive per il trattamento di alcune patologie mentali come la schizofrenia e il disturbo bipolare.

Come può essere utilizzato?

Il cannabidiolo (CBD) è una sostanza estratta dalla pianta di cannabis, sempre più diffusa per le sue proprietà benefiche per il benessere del corpo. Il nostro sistema endocannabinoide interagisce con il CBD, regolando funzioni vitali come l’umore, i cicli del sonno e la sensazione di dolore e infiammazione.

Tra i suoi utilizzi, il CBD sembra ridurre l’ansia, migliorare la qualità del sonno, lenire la sensazione di dolore e infiammazione, ridurre tensioni e contratture muscolari e avere proprietà antinfiammatorie ed anti-age per la pelle e i capelli.

Anche gli animali domestici possono beneficiare dell’utilizzo di oli di CBD per problemi come mancanza di appetito, ansia e stress. Inoltre, grazie al contenuto in proteine e acidi grassi essenziali, l’olio di CBD può migliorare il metabolismo e contribuire al mantenimento del peso corretto. È sempre consigliato consultare un medico prima di utilizzare il CBD per qualsiasi problema di salute.

Ricerche sul CBD

Il CBD, o cannabidiolo, è diventato un’area di grande interesse nella ricerca medica negli ultimi anni. Questo composto, presente nella pianta di marijuana e nella canapa, ha suscitato l’interesse dei ricercatori per le sue possibili applicazioni terapeutiche.

Gli studi sul CBD si sono concentrati su una vasta gamma di condizioni, tra cui il dolore cronico, la psoriasi, la sclerosi multipla, il morbo di Parkinson e il cancro. I primi studi si sono concentrati sui recettori dei cannabinoidi nel cervello e sul suo effetto sulla produzione di dopamina.

Ci sono ancora molte domande senza risposta sulla sicurezza e l’efficacia del CBD come trattamento medico. Sono necessarie ulteriori ricerche per capire appieno il potenziale del CBD e la sua applicazione nel trattamento di molte patologie.

Riduzione dello stress e dell’ansia

Il CBD è noto per avere proprietà ansiolitiche e può aiutare a ridurre lo stress e l’ansia. Uno studio condotto su pazienti con ansia sociale ha dimostrato che il CBD ha ridotto l’ansia e migliorato la funzione cerebrale durante un test di parola pubblica. Mentre, un altro studio ha dimostrato che il CBD può ridurre l’ansia associata al disturbo da stress post-traumatico (PTSD).

Miglioramento del sonno

Il CBD può anche aiutare a migliorare la qualità del sonno. Uno studio condotto su persone con insonnia ha dimostrato che il CBD ha migliorato la durata del sonno e ha ridotto il numero di risvegli notturni. Non solo, il CBD può ridurre l’incidenza dei sogni vividi e intensi associati al PTSD, che può disturbare il sonno.

Alleviamento del dolore e dell’infiammazione

Il CBD ha proprietà antinfiammatorie e analgesiche, che lo rendono utile per il trattamento del dolore e dell’infiammazione. Uno studio condotto su persone con dolore cronico ha dimostrato che il CBD ha ridotto il dolore e migliorato la qualità della vita. Inoltre, il CBD può essere utile per il trattamento di malattie infiammatorie, come l’artrite reumatoide.

Trattamento di alcune malattie

Il CBD potrebbe essere utile per il trattamento di alcune malattie. Ad esempio, è stato approvato dalla FDA per il trattamento di alcune forme di epilessia, come la sindrome di Dravet e la sindrome di Lennox-Gastaut. Alcune ricerche suggeriscono che il CBD potrebbe essere utile per il trattamento della schizofrenia, grazie alle sue proprietà antipsicotiche, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per confermare questi risultati.

Effetti collaterali e precauzioni

Nonostante i potenziali benefici, il CBD può avere effetti collaterali e precauzioni da prendere in considerazione. Ad esempio, alcune persone possono sperimentare sonnolenza, secchezza delle fauci o cambiamenti dell’appetito dopo l’assunzione di CBD. Inoltre, il CBD può interagire con alcuni farmaci, quindi è importante consultare il proprio medico prima di utilizzarlo.

Il CBD ha dimostrato di avere un grande potenziale terapeutico per molti disturbi. Le ricerche finora condotte suggeriscono che il CBD è sicuro e ben tollerato, senza effetti collaterali significativi. Ci sono ancora molte ricerche da fare per comprendere appieno i meccanismi sottostanti all’efficacia del CBD e per determinare le dosi più efficaci per il trattamento dei vari disturbi.

In aggiunta a ciò, ci sono ancora molti paesi in cui il CBD non è legalmente disponibile per uso medico, mentre le ricerche in corso, danno la speranza di un futuro in cui il CBD potrebbe diventare una terapia comunemente accettata e disponibile per una vasta gamma di disturbi.

Stampa questo articolo