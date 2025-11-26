Nel panorama contemporaneo delle scienze comportamentali, spesso in trasformazione per l’effetto congiunto delle nuove ricerche neuroscientifiche e dei mutamenti socioculturali, emerge un concetto che invita a ripensare la tradizionale categorizzazione delle personalità umane. Infatti, non esiste solo l’introverso o l’estroverso ma anche l’otroverso. Per oltre un secolo, la polarità tra introversione ed estroversione ha rappresentato non soltanto un riferimento teorico, ma anche uno schema ricorrente nel linguaggio comune, penetrando nella cultura popolare e offrendo a molti individui un modo rapido per definire se stessi. Tuttavia, una crescente area di studio suggerisce che questa bipartizione risulta oggi insufficiente per descrivere la complessità della vita psichica.

La proposta di Rami Kaminski

A proporre un modello alternativo è lo psichiatra statunitense Rami Kaminski, che nel suo recente volume Né introversi né estroversi introduce un termine inedito: “otroverso”. L’idea non è quella di situare questo nuovo tipo umano in una posizione intermedia tra i due estremi già noti, bensì di delineare una configurazione psicologica autonoma, capace di incorporare flessibilità adattiva, consapevolezza relazionale e gestione volontaria dell’energia mentale.

I limiti della dicotomia classica

Prima di comprendere la portata di questa proposta, occorre considerare come la dicotomia introverso/estroverso abbia dominato il discorso psicologico. L’introverso è tradizionalmente rappresentato come un individuo che ritrova equilibrio e vigore nei momenti di solitudine, privilegiando ambienti contenuti e stimoli limitati. L’estroverso, al contrario, è descritto come una personalità che si ricarica attraverso l’interazione sociale, percependo la presenza altrui come una fonte di vitalità e motivazione. Questa distinzione, formulata da Carl Gustav Jung agli inizi del Novecento, ha avuto una lunga fortuna, divenendo persino strumento per delineare profili professionali, strategie educative o percorsi di crescita personale.

Una risposta alla complessità del presente

Eppure, come osserva Kaminski, l’essere umano odierno vive in un ecosistema psicologico radicalmente diverso da quello in cui tali categorie hanno preso forma. La costante esposizione ai media digitali, la moltiplicazione dei contesti relazionali, la richiesta continua di adattabilità emotiva e cognitiva hanno reso più fluida la struttura dell’identità personale.

L’otroverso come modello autonomo

L’“otroverso”, secondo l’autore, rappresenta un’evoluzione coerente con la complessità del presente. Non si tratta di una sintesi tra i due modelli precedenti né di una semplice via di mezzo, come se la personalità potesse essere collocata su un continuum lineare. L’otroverso si caratterizza piuttosto per una capacità dinamica: modulare il proprio livello di apertura o ritiro in base al contesto, alle necessità e allo stato emotivo del momento. Questa flessibilità non è frutto di improvvisazione, bensì espressione di una maturità psicologica fondata su autoconsapevolezza, regolazione emotiva e lettura fine delle situazioni.







La gestione intenzionale dell’energia sociale

Ciò che distingue realmente l’otroverso, secondo Kaminski, è la padronanza intenzionale delle proprie energie sociali. Mentre l’introverso tende a vivere l’iperstimolazione come un sovraccarico e l’estroverso può sperimentare la solitudine come una forma di deprivazione, l’otroverso si muove tra questi poli con una libertà non vincolata da tratti fissi. È capace, ad esempio, di trarre ispirazione dal confronto con gli altri quando percepisce che esso può arricchirlo, ma può anche scegliere consapevolmente il ritiro quando ha bisogno di professionalità, concentrazione o introspezione. La sua non è dunque una reazione impulsiva, ma una scelta ponderata.

Implicazioni nel mondo del lavoro

Questa caratteristica ha implicazioni rilevanti in ambito sociale e professionale. In un mondo del lavoro che richiede al contempo collaborazione e autonomia, capacità di leadership e capacità di ascolto, l’otroverso appare perfettamente equipaggiato per gestire il passaggio rapido tra ruoli complementari. Può guidare un team in un contesto collettivo e, poco dopo, dedicarsi a un compito di analisi individuale con uguale efficacia. La sua identità non resta irrigidita da etichette temperamentali: è una personalità funzionale, che adatta strategicamente le proprie risorse.

È importante ricordare che l’otroverso non coincide con ciò che in passato veniva definito “ambiverso”, termine con cui si intendeva un individuo capace di mostrare tratti sia introversi sia estroversi. Mentre l’ambiverso è descritto come un mix, l’otroverso si distingue per un profilo qualitativamente diverso: non un equilibrio tra due condizioni, ma un orientamento psicologico nuovo, fondato su un processo interno di autoregolazione. L’otroverso, per dirla in altre parole, non è talvolta introverso e talvolta estroverso; piuttosto, decide come essere, e lo fa in base a un dialogo profondo con se stesso, senza subire passivamente il proprio temperamento.

Una nuova idea di personalità

Sullo sfondo di questa idea si intravede un cambiamento significativo nella concezione della personalità. Laddove il Novecento tendeva a descrivere il carattere come un insieme relativamente stabile di disposizioni innate, la psicologia contemporanea riconosce un ruolo centrale all’apprendimento, all’esperienza e alla trasformazione. Il concetto di otroversione si inserisce precisamente in questa prospettiva: la personalità non è un destino da accettare, ma un territorio da esplorare e modellare. L’individuo può divenire autore del proprio modo di stare nel mondo.

Le competenze interiori dell’otroverso

Ma come si sviluppa questa forma di identità? Secondo Kaminski, l’otroverso coltiva alcune competenze interiori fondamentali. Tra queste spiccano l’osservazione non giudicante delle proprie reazioni, la capacità di comprendere i segnali emotivi che emergono durante le interazioni e l’attitudine a riconoscere i propri limiti senza viverli come debolezze. È l’arte di non forzare ciò che non risuona, pur mantenendo una disponibilità verso ciò che può ampliare il proprio orizzonte. In altre parole, l’otroverso è un individuo che ha imparato a gestire la propria energia mentale come un bene prezioso, evitando sia l’isolamento involontario sia la sovraesposizione.

Un equilibrio tra autenticità e adattamento

Questa prospettiva offre una chiave interpretativa particolarmente utile anche per comprendere la società odierna, in cui l’identità è spesso sottoposta a pressioni contrastanti. Da un lato, vi sono narrazioni che esaltano l’autenticità individuale, spingendo le persone a rifiutare ogni forma di adattamento. Dall’altro, emerge l’aspettativa di essere permanentemente disponibili, performanti, connessi. L’otroverso rappresenta un possibile equilibrio tra queste spinte: non l’individuo che si piega ai contesti, ma quello che sceglie in modo intelligente come muoversi tra essi.

L’otroverso nelle relazioni sociali

Sul piano relazionale, questo nuovo paradigma offre ulteriori spunti. L’otroverso è spesso un ascoltatore sensibile, capace di entrare in sintonia con gli altri senza perdere sé stesso. La sua capacità di adattamento gli consente di muoversi con fluidità in ambienti eterogenei, riconoscendo le dinamiche emotive e intervenendo con tatto. Non mira a dominare il contesto, come talvolta accade nelle personalità più estroverse, né a rifuggirlo, come potrebbe fare una persona fortemente introversa: preferisce comprenderlo e decidere quali parti di sé attivare.

La proposta di Kaminski, dunque, non si limita a introdurre un nuovo termine. Mira piuttosto a stimolare una riflessione collettiva su come interpretiamo la personalità: ci invita a superare categorie troppo rigide, a valorizzare la complessità e soprattutto a riconoscere che ognuno di noi può ampliare il proprio repertorio comportamentale.

Patricia Iori