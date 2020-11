Il Perù si trova da anni in una posizione piuttosto preoccupante nelle classifiche internazionali relative alla corruzione. Vizcarra, ora indipendente ma in passato affiliato ai Peruviani per il cambiamento, durante il suo mandato ha cercato di fare approvare la proposta di referendum sulle riforme necessarie per debellare la corruzione dal Paese. Si trattava di un progetto piuttosto corposo che riguardava la riforma della Corte Costituzionale, precedentemente nominata solo dal Congresso, la regolamentazione del finanziamento ai partiti e il divieto di rielezione immediata per i parlamentari: le proposte di Vizcarra sono state approvate con una maggioranza altissima da parte degli elettori.

L’ostruzionismo del Congresso

Per mesi, però, il Congresso peruviano si è rifiutato di approvare le riforme, perché controllato dall’opposizione, con i sostenitori dell’ex dittatore Fujimori di Fuerza Popular e APRA. Vizcarra allora ha sciolto il Congresso, essendo il Perù una repubblica presidenziale. Il Congresso ha risposto dichiarando Vizcarra sospeso per un anno dalla presidenza, ufficialmente per “incapacità temporanea”, e ha nominato la sua vice Mercedes Araoz come nuova presidente. Il Governo però ha rifiutato l’atto, perché il Congresso era già stato precedentemente sciolto da Vizcarra. E ora cosa sta succedendo in Perù?

La crisi istituzionale e l’impeachment

Si è dunque aperta una crisi istituzionale che, di mese in mese, invece di risolversi, si è acuita. L’Assemblea regionale dei governatori regionali e i capi delle Forze armate si sono schierati a favore di Vizcarra. L’ultimo capitolo è storia di questi ultimi due mesi. La complessa fase di stallo ha subito uno scossone l’11 settembre di quest’anno, quando il Parlamento ha avviato una procedura di impeachment contro Vizcarra. Quest’ultimo sarebbe accusato di aver ostacolato un’indagine per corruzione nei suoi confronti risalente al 2014. Secondo quanto pubblicato dai giornali, Vizcarra avrebbe ricevuto l‘equivalente di 300 mila euro in tangenti in cambio di appalti edili. Vizcarra ha sempre definito “infondate” le accuse. Il primo tentativo di impeachment è fallito, ma lunedì scorso, il 9 novembre, il Parlamento ha votato a larga maggioranza per la sua rimozione. Vizcarra ha quindi accettato la decisione e non si è opposto.

Un “colpo di stato bianco”

Vizcarra, per molti peruviani, analisti politici e organi di stampa del Paese, è stato accusato senza prove effettive e in assenza di un’inchiesta formale. Il popolo è quindi sceso in piazza per protestare contro quello che è stato visto come un colpo di Stato, che ha messo alla guida del Paese il contestatissimo Manuel Merino. Merino è da sempre oppositore di Vizcarra, è membro del partito di centrodestra Azione Popolare e Presidente del Congresso. Sostituendo Vizcarra secondo quanto previsto dalla Costituzione, ha formato un governo di estrema destra, sostenuto anche dagli ammiragli della Marina peruviana.