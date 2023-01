Cosa valutare per scegliere il fornitore luce e gas più adatto

Le bollette per il consumo dell’elettricità tendono ad aumentare sempre più, soprattutto in questo periodo storico, e con sempre più frequenza si pensa come poter risparmiare sui costi. Oggi capire quale sia il miglior fornitore di luce e gas non è semplicissimo: il mercato libero dell’energia è saturo e scegliere la compagnia di fornitura luce e gas a cui affidarsi è davvero un enigma. Come step iniziale è possibile farsi un’idea cercando sul web tra le varie compagnie fornitrici di luce e gas e curiosare tra le valutazioni dei clienti. Leggendo, ad esempio, una recensione su IrenLuceGas, ci si può fare un’idea dei vari vantaggi, dei servizi e dell’assistenza che offre. Dopo aver dato un’occhiata alle recensioni bisogna cominciare a valutare altri parametri rapportandosi sempre alle proprie esigenze.

Costo del kWh

Il costo del kWh è sicuramente il primo parametro da valutare. Per sapere qual è il costo di un kWh basta dividere l’importo che sta scritto nella voce “spesa per la materia energia” per il numero totale dei kWh consumati che si trova solitamente nella voce “consumo fatturato”. In tal modo si otterrà il costo di un singolo kWh e sarà possibile confrontarlo con le altre tariffe proposte dai vari fornitori oggetto di valutazione.

Servizio clienti efficiente

Nell’analizzare le varie proposte offerte dai vari fornitori di luce e gas, un aspetto su cui è preferibile fare attenzione in modo particolare è la sicurezza di un servizio clienti davvero efficiente. L’idea di poter contare su un call center gratuito e sempre disponibile, composto da operatori competenti e gentili che sappiano effettuare operazioni come la voltura o fornire informazioni su problematiche riscontrate in bolletta, rassicura molto l’utente e genera fiducia. Ancora meglio, inoltre, se il fornitore mette a disposizione anche un portale online dedicato ai clienti: in tal modo si può avere accesso a una propria area riservata, in cui è possibile controllare le proprie bollette, richiedere informazioni o operazioni sulla fornitura e comunicare direttamente con il personale addetto.

Trasparenza dell’offerta e condizioni

La trasparenza dell’offerta e delle condizioni è un aspetto molto importante su cui soffermarsi e a cui prestare molta attenzione per non ritrovare poi sorprese in bolletta. La trasparenza è sinonimo di onestà e chiarezza: ciò che è scritto nell’offerta deve essere semplice da capire. Anche per questo aspetto è consigliabile indagare e cercare di prendere più informazioni possibili sul fornitore e sul suo modo di operare; è molto importante verificarne la presenza sui social network analizzando come interagisce con i clienti per la risoluzione dei problemi. Se il fornitore ha una presenza attiva sui social è un bene, vuol dire che sta svolgendo un lavoro incentrato sulla cura e le esigenze dei propri clienti.

Presenza sul territorio del fornitore luce e gas

I vari gestori di energia elettrica non hanno sempre dei negozi. Tuttavia la rete commerciale di propri consulenti ne garantisce la presenza capillare sul territorio. Poter confrontarsi direttamente con un consulente che possa essere di aiuto nella scelta più adatta da effettuare sicuramente agevola e rasserena qualora insorgano dubbi e perplessità.

