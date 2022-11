Cos’è e come funziona un montascale

Viviamo in una società in cui, grazie al miglioramento dell’assistenza sanitaria, viviamo tutti più a lungo rispetto alle generazioni precedenti.

Uno studio inglese ha mostrato come più del settanta per cento della popolazione britannica vive in case con più di un piano (e la percentuale in Italia non è certamente molto diversa), quindi, per un numero significativo di anziani, la questione di come faranno a salire e scendere le scale è molto pertinente.

Per questo motivo per mantenere inalterata la qualità della propria vita, sempre più persone una volta che hanno raggiunto una certa età decidono di fare affidamento ad uno strumento fondamentale: il montascale.

Cos’è un montascale?

Un montascale è un dispositivo motorizzato progettato per trasportare una persona con limitazioni motorie su e giù per le scale. Ove necessario il montascale può essere configurato anche per il trasporto di una sedia a rotelle.

I montascale funzionano meccanicamente e, nella maggior parte dei casi, sono montati sui gradini delle scale e non sul muro. Se montato su una scala diritta, un montascale è un dispositivo abbastanza semplice; diventano un po’ più complicati quando devono essere montati su una scala con una curva.

La maggior parte dei montascale è alimentata da batterie ricaricabili, anche se alcuni funzionano direttamente dalla rete elettrica. I montascale a batteria si ricaricano automaticamente e quelli che non sono alimentati dalla rete hanno generalmente una batteria di backup in caso di blackout.

Un montascale è adatto a persone con una varietà di condizioni mediche: può aiutare con i limiti causati da qualsiasi forma di malattia o infermità che si traduce in una ridotta forza e flessibilità.

Le persone che convivono con tali condizioni da diversi anni spesso scoprono che un montascale può trasformare la loro vita; consente loro di accedere a tutte le parti della loro abitazione e ripristina un notevole grado di indipendenza.

Nel caso in cui i tuoi fondi siano limitati puoi sempre fare affidamento ad un montascale per disabili usato; in questo caso il prezzo è molto più basso e la qualità è inalterata.

Tipologie di abitazioni e tempi di installazione

Alcune abitazioni, come quelle con scale particolarmente strette, non sono adatte all’installazione di un montascale. È inoltre essenziale verificare che anche gli altri membri della famiglia e i visitatori possano utilizzare in sicurezza le scale una volta installato un montascale.

Gli individui estremamente sovrappeso dovranno controllare la capacità di carico di qualsiasi seggiovia che stanno prendendo in considerazione. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, un montascale può essere configurato per soddisfare le esigenze di un individuo e della sua casa.

Non ci vuole più di mezza giornata per installare un montascale e l’ingegnere ti informerà sulla procedura per azionarlo prima di partire. Ci sarà solo un minimo disordine al termine del lavoro e nella maggior parte dei casi non sarà necessario ridecorare o sostituire il rivestimento delle scale in seguito.

I moderni montascale sono anche molto efficienti dal punto di vista energetico e non dovrebbero avere un impatto importante sulla bolletta dell’elettricità.

Come funzionano i montascale?

La prima domanda, quando si sceglie un montascale adatto alle proprie esigenze particolari, è se si deve viaggiare in posizione seduta o in piedi. Le persone che hanno difficoltà a piegare le ginocchia potrebbero trovare più facile “appollaiarsi” su un montascale piuttosto che doversi piegare goffamente per sedersi. Per coloro che preferiscono sedersi, tuttavia, un sedile girevole può facilitare l’accesso, così come una pedana ribaltabile.

Dovresti anche controllare, in particolare se intendi viaggiare in piedi, che la tua casa abbia uno spazio libero sufficiente per quando vieni trasportato su e giù per le scale. Un’altra considerazione è quanto bene i controlli soddisfino le vostre esigenze particolari. È, quindi, importante tenere conto di quanto siano facili da raggiungere e se siano appropriati per eventuali limitazioni che potresti avere sul tuo grado di destrezza manuale.

I sensori di sicurezza e un interruttore di accensione/spegnimento con serratura sono altre caratteristiche essenziali che dovresti verificare siano presenti in qualsiasi montascale tu scelga. Alcune persone che non hanno mai utilizzato un montascale prima si preoccupano di sentirsi vulnerabili se l’ascensore si muove troppo velocemente. Tutti gli impianti di risalita moderni, tuttavia, sono progettati per offrire una corsa morbida, lenta senza alcuna sensazione di velocità.

Laddove il montascale dovesse essere destinato ad essere azionato dal tuo accompagnatore, è importante assicurarsi che i comandi si trovino in una posizione in cui lui o lei possa accedervi; questa disposizione dovrebbe includere un pulsante di chiamata per riportare l’ascensore al piano richiesto.

Se hai una disabilità visiva e hai difficoltà motorie, dovresti scegliere un montascale con un segnale acustico che ti avviserà quando l’ascensore ha raggiunto la parte superiore o inferiore del suo binario.

Oltre a soddisfare le tue priorità come utenti, i moderni montascale sono progettati per adattarsi alle esigenze degli altri membri della tua famiglia. Il binario è montato il più vicino possibile alla parete e il sedile e la pedana sono spesso pieghevoli per consentire ad altre persone di continuare comodamente a usare le scale. Alcuni montascale offrono anche una scelta di colori per sedili e binari per fondersi con la decorazione della tua casa.

