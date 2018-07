Cos’è il YouTube Video Downloader

Cosa vuol dire “YouTube Video Downloader” e a cosa serve.

È sicuramente capitato a tutti di imbattersi almeno una volta in pubblicità e siti che propongono di scaricare o di utilizzare gratuitamente un “YouTube Video Downloader” e chi è un po’ meno pratico con il web e con l’inglese probabilmente si è chiesto cosa significa questa frase.









Si tratta di software e servizi online che consentono di scaricare i video presenti sulla famosa piattaforma YouTube, sia dopo aver prima scaricato un programma sul proprio dispositivo che direttamente sul sito che propone il servizio.

Generalmente insieme allo “YouTube Video Downloader” viene offerto anche il “converter”, ovvero un convertitore che permette di trasformare i file scaricati nel formato MP3, utile per avere file più leggeri, facili da archiviare senza occupare spazio e compatibili con numerosi dispositivi.

Oggi esistono numerosi “YouTube Video Downloader”, che consentono di scaricare video dalla nota piattaforma gratuitamente, da qualsiasi genere di dispositivo: Pc, Smartphone, Tablet, etc. Non solo, oltre a poter scaricare i file da qualsiasi dispositivo è possibile anche eseguire questa operazione in vari modi: utilizzando app per tablet e smartphone, installando software sul proprio pc ed estensioni per browser, etc. Ogni metodo è utile e presenta caratteristiche diverse che riguardano soprattutto i tempi necessari per scaricare i video, sicurezza ed altri fattori simili, quindi basta informarsi e scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

Per esempio, se si ha la necessità di scaricare un video una tantum l’opzione adatta può essere il servizio online, dove basta incollare il link del video scelto, premere invio, aspettare che il file venga scaricato nel formato desiderato, salvarlo ed il processo è finito.

Invece chi deve scaricare continuamente video da YouTube può scegliere di installare un software sul proprio pc che consente anche di creare una galleria e la maggior parte non necessitano di un converter a parte in quanto ce l’hanno già integrato. Non solo, oggi sono disponibili diversi software di questo tipo anche in italiano e quasi tutti offrono la possibilità di scegliere il formato in cui si preferisce scaricare il video.

Scaricare video da YouTube utilizzando un software sul proprio pc è facile in quanto si tratta di un processo simile a quello che si esegue quando si utilizza un servizio online, basta prendersi un attimo per avere un’idea chiara di quelle che sono le proprie esigenze ed eseguire una ricerca mirata per trovare i migliori software.

Infatti, attualmente esistono software evoluti che consentono anche di scegliere la qualità del video che si vuole scaricare, si può decidere in che formato scaricarli, esistono YouTube Video Downloader 4K, etc.

Scaricare video da YouTube non è mai stato facile come oggi, inoltre nel 99% dei casi si tratta di servizi gratuiti che non richiedono iscrizioni oppure l’inserimento di dati sensibili, da preferire a quelli che richiedono documenti, accesso a dati personali e soldi per servizi che possono essere trovati online anche gratuitamente. Ovviamente tanti siti offrono varie versioni, gratuite e a pagamento, ma se non si hanno esigenze particolari una semplice versione free può essere sufficiente.