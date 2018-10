Cos’è la listeria e perché dovremmo preoccuparcene

Un test, infatti, aveva dimostrato che in quei lotti c’era la presenza di Listeria, ovvero una famiglia di batteri composta da dieci specie, di cui una, Listeria monocytogenes, provoca la listeriosi, una malattia infettiva che colpisce sia l’uomo che gli animali. La quantità di batteri era di 90 CFU/g e lo stop sarà valido fino all’11 novembre.

È stato il RASFF a diffondere la notizia, cioè il Sistema rapido di allerta europeo, la cui funzione è proprio quella di condividere tra i vari Paesi dell’UE le informazioni sui rischi per la salute legate agli alimenti.

Listeria è una famiglia di batteri composta da dieci specie. Una di queste, Listeria monocytogenes, causa la listeriosi, una malattia che colpisce l’uomo e gli animali. Seppur rara, la listeriosi è spesso grave, con elevati tassi di ricovero ospedaliero e mortalità. Nell’UE sono stati segnalati circa 1 470 casi nell’uomo nel 2011, con un tasso di mortalità del 12,7 %. La Listeria si ritrova nel terreno, nelle piante e nelle acque. Anche gli animali, tra cui bovini, ovini e caprini, possono essere portatori del batterio. Il consumo di cibo o mangime contaminato è la principale via di trasmissione per l’uomo e gli animali. Le infezioni possono verificarsi anche attraverso il contatto con animali o persone infetti. La cottura a temperature superiori a 65 °C uccide i batteri. Tuttavia il batterio Listeria può essere presente in diversi alimenti pronti e, a differenza di molti altri batteri di origine alimentare, tollera gli ambienti salati e le basse temperature (tra +2 °C e 4 °C). Considerata la resistenza di questo batterio, insieme agli elevati tassi di mortalità nell’uomo, la manipolazione sicura degli alimenti riveste un’importanza capitale per tutelare la salute pubblica.