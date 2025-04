Venerdì 4 aprile in Messico è stato presentato “Cosechando Soberanía” (Raccogliere Sovranità), un programma governativo gestito dal Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo che si pone l’obiettivo di rafforzare la sovranità alimentare del paese e che rientra nel più ampio “Plan México”.

Cosechando Soberanía e Plan México

“Raccogliere Sovranità” è parte integrante del vasto programma definito “Plan México”, una strategia di sviluppo economico nazionale lanciato dal Capo dello Stato messicano, Claudia Sheinbaum.

Il piano, articolato in 18 punti, è stato presentato ufficialmente a gennaio 2025 e mira a promuovere la crescita economica del Paese. Inoltre, uno degli obiettivi più importanti, è posizionare il Messico tra le prime dieci economie al mondo entro il 2030, al termine del suo mandato.

Il programma prevede un portafoglio di circa 277 miliardi di dollari in investimenti nazionali ed esteri, distribuiti in 2mila progetti specifici volti a coprire settori centrali quali l’industria tessile, aerospaziale, agroalimentare, farmaceutica, l’elettromobilità e l’automobilistica.

Tra le priorità strategiche ci sono anche la creazione di 1,5 milioni di posti di lavoro nel settore manifatturiero e della tecnologia avanzata, l’aumento della sovranità alimentare del paese, l’incremento di investimenti sia pubblici che privati fino a raggiungere il 27% del PIL e accelerare l’approvazione dei progetti di investimento riducendo i tempi di attesa ad un solo anno.

Il piano messicano è un progetto ambizioso ma, nonostante ciò, il capo dello Stato ha dichiarato fiduciosamente che “L’obiettivo è che ogni Stato della Repubblica abbia un progetto chiaro, con obiettivi definiti che promuovano lo sviluppo regionale e la creazione di lavori ben retribuiti”.

La presentazione

Venerdì 4 aprile, la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum e il Segretario dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale (SADER), Julio Bardegué hanno presentato “Cosechando Soberanía”, il programma di sostegno economico con cui il Messico ha deciso di puntare tutto sul raggiungimento della sovranità alimentare supportando il settore agricolo del Paese.

Per l’attuazione di questo piano, il governo ha stanziato un significativo investimento di circa 4,2 miliardi di dollari a cui dovrebbero accedere 750.000 produttori entro il 2030, mirando a promuovere l’autosufficienza alimentare dalle importazioni, incrementare la produzione nazionale degli alimenti di base strategici ed assicurare il fabbisogno alimentare per tutta la popolazione.

Il segretario dell’Agricoltura Julio Berdegué ha affermato che solo nel 2025 il governo prevede di investire oltre 2,5 miliardi di dollari per avviare concretamente il piano e per sostenere le condizioni di 300.000 lavoratori del settore.

Cosa prevede

Il programma “Raccogliere Sovranità” include diverse misure di sostegno per il settore agricolo messicano. Innanzitutto, verranno introdotti prestiti agevolati con un tasso di interesse massimo del 9% annuo, fino ad un importo di 1,3 milioni di dollari, verrà creata una piattaforma di sostegno per facilitare l’acquisto di assicurazioni agricole, proteggendo i raccolti e le produzioni da possibili disastri climatici come uragani e siccità, con una copertura per l’accesso a polizze minime. Inoltre, i piccoli e medi produttori potranno avere accesso a nuovi macchinari agroecologici con la relativa assistenza tecnica necessaria.

Il piano si impegna a fornire supporto ai produttori agricoli sia fornendo fertilizzati e sementi di altissima qualità, accuratamente selezionati per essere non-OGM, sia garantendo una sicurezza finanziaria stabilendo prezzi minimi per alcuni prodotti come mais bianco e caffè. Verranno valorizzati maggiormente i prodotti biologici, in quanto, il governo messicano si impegna a supportare i produttori nella commercializzazione dei loro raccolti introducendo misure legali relative all’uso di etichette specifiche per identificare e valorizzare i prodotti biologici locali, tutelando così chi adotta metodi di coltivazione biologica. Parallelamente, investirà nel settore agricolo per tecniche di coltivazione più resistenti e sostenibili, rafforzando la protezione della salute animale e vegetale, in collaborazione con l’ente governativo che si occupa della scienza e delle innovazioni.







Tra gli elementi distintivi di “Cosechando Soberanía” si annovera la creazione di un canale di acquisto e distribuzione specifico per determinati prodotti, con benefici sia per i produttori che per i consumatori.

Tutto questo si concretizza attraverso due iniziative strategiche: la prima definita “Alimentación para el Bienestar”, un programma del governo federale che ha l’obiettivo di garantire a tutta la popolazione l’accesso a cibo sano e ad un prezzo accessibile. Prevede l’acquisto dei prodotti agricoli e della pesca direttamente dai piccoli e medi produttori a prezzi equi mirando a combattere la povertà alimentare e migliorando la nutrizione della popolazione.

La seconda viene chiamata “Tiendas para el Bienestar” (“Negozi del Benessere”) e stabilisce una rete di negozi a livello nazionale in cui i prodotti acquistati vengono offerti direttamente ai consumatori, in particolare coloro che fanno parte delle comunità più vulnerabili nelle zone rurali ed isolate.

A beneficiare del piano saranno principalmente gli agricoltori che coltivano caffè, riso, fagioli, mais, i produttori di latte e coloro che praticano la pesca. Infatti, una peculiarità è la sua attenzione sui piccoli e medi produttori, che sono i veri protagonisti di questo progetto, a differenza di quanto spesso avviene con il sostegno alle grandi imprese.

Gli obiettivi entro il 2030

Lo scopo dell’amministrazione messicana è ben definito, entro la fine del mandato del Capo di Stato, Claudia Sheinbaum nel 2030, mira ad incrementare in modo significativo la produzione di alimenti strategici assicurando un’alimentazione nutritiva sufficiente e di qualità per tutta la popolazione nazionale.

Nello specifico, il programma si prefigge di aumentare la produzione di mais bianco non transgenico del 17% che dovrebbe raggiungere 25 milioni di tonnellate, con un incremento annuo di 2,5 milioni di tonnellate. Per quanto riguarda i fagioli, l’obiettivo è un aumento ancora più consistente, pari al 64%, raggiungendo 1,2 milioni di tonnellate. Sarà potenziato anche il settore lattiero-caseario, con un incremento del 15% nella produzione di latte, pari a 15 miliardi di litri. Infine anche il riso avrà un ruolo fondamentale in quanto lo scopo è raddoppiare il raccolto annuo, portandolo a 450 mila tonnellate.

Negli ultimi trent’anni il Messico ha adottato una politica di marcata apertura verso il commercio internazionale e gli investimenti provenienti dall’estero, trasformando profondamente il Paese in un importante centro di produzione manifatturiero, tanto da diventare il principale partner commerciale degli Stati Uniti e uno dei maggiori esportatori dell’America Latina.

Tuttavia, nonostante il settore agricolo messicano benefici dell’esenzione dai dazi statunitensi in virtù del trattato commerciale tra Stati Uniti, Messico, Canada (accordo “USMCA”), occorre sottolineare che circa la metà delle esportazioni messicane, in particolare quelle di acciaio, alluminio e automobili, rimane soggetta a tariffe doganali.

Dunque, in risposta ad un panorama globale sempre più incerto e alle politiche commerciali protezionistiche degli Stati Uniti, il Messico ridefinisce la sua strategia economica puntando con decisione sul rafforzamento del mercato interno. Questa nuova direzione, incentrata sull’autosufficienza energetica ed alimentare e parte integrante del “Plan México”, si concentra in particolar modo sulle regioni rurali del sud-est del paese poiché sono aree che offrono abbondanti risorse idriche ed un notevole potenziale di crescita per il settore agricolo.

«Il nostro obiettivo è chiaro: crescita economica con benessere sociale, perché non c’è vera prosperità se non è condivisa da tutti i messicani».

ha dichiarato la Presidente Sheinbaum, la quale è pronta ad affrontare con determinazione le sfide di questo ambizioso piano.

