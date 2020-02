Così bello che potrebbe arredare il soggiorno, ecco il seggiolone Stokke

È uno tra i modelli più famosi anche per via del particolare fascino del suo design spartano e austero. Eppure il Tripp Trapp è anche fatto per durare

Il seggiolone Tripp Trapp di Stokke è un modello iconico che non sente il peso degli anni trascorsi dal suo lancio sul mercato. L’azienda è nata durante gli anni ’30 in Norvegia, ma è proprio grazie a questo prodotto che negli anni ’70 assume un connotato davvero internazionale e diventa un punto di riferimento.

Rappresenta infatti la soluzione snella e di design in grado di adattarsi alle esigenze del bebè durante la sua crescita, senza mai smettere di essere utile in casa. Disponibile in vari colori e finiture, questo seggiolone che diventa uno sgabello potrebbe essere usato anche per arredare il salotto.

Un oggetto di design che non sente il passare del tempo

Il seggiolone Stokke rappresenta una vera innovazione sotto tanti punti di vista. Infatti qui il piccolo ha la possibilità di sviluppare le proprie competenze motorie e non è inteso come una gabbia per imbrigliarlo e impedirgli ogni movimento. Cosa che invece succede con il seggiolone tradizionale, inevitabilmente.

La ragione è che da questo seggiolone è possibile salire e scendere autonomamente, appena il piccolo sviluppa la competenza motoria necessaria per farlo. Disegnato come una scaletta, offre al piccolo la possibilità di salire e scendere dal suo supporto in modo del tutto libero e in sicurezza. Fatta eccezione dei primissimi mesi in cui il piccolo non è in grado di camminare e muoversi autonomamente senza il supporto dell’adulto.

Per questo motivo, il seggiolone Stokke ha ottenuto così tanti consensi che non si sono affievoliti nemmeno con il passare degli anni. A riprova del suo intramontabile successo c’è anche il fatto che sia un campione di vendite malgrado il costo particolarmente alto.

Modello versatile che non si smette mai di usare

Il Tripp Trapp si può usare in diversi modi. È solido e robusto e per questo è possibile continuare a sfruttarlo come sgabello per tutti i componenti della famiglia. Non c’è rischio di cadere da questo supporto malgrado l’aspetto così rigido e schematico.

Infatti basta adattare l’altezza dei ripiani per far trovare al piccolo il giusto supporto per sorreggere i piedi e per dare lo spazio sufficiente alle gambe per muoversi. Altro vantaggio della possibilità di regolare gli scalini negli incavi corretti è che si potrà facilmente adattare a qualsiasi tavolo, inclusi quelli che adottano uno standard non comune.

Perché è importante stimolare lo sviluppo dell’autonomia

Visto che il seggiolone è studiato per durare a lungo, deve essere in grado di offrire la necessaria sicurezza al bambino che lo continuerà a usare per tanto tempo identificandolo come proprio.

L’inclinazione dell’asse portante serve a mantenere un equilibrio ben bilanciato e quindi scongiurare il rischio di cadute. Anche se il piccolo si arrampica, scende e poi risale a tutta velocità, il seggiolone mantiene la sua posizione stabile a terra.

Offrire un supporto sicuro, nei limiti dell’utilizzo corretto della seduta, è una buona opportunità per permettere al piccolo di dare sfogo al suo innato bisogno di muoversi. I bambini che sono lasciati liberi di esprimersi nel movimento riescono a sviluppare una migliore coordinazione del proprio corpo, quindi sono più sicuri delle loro capacità.

Accessori per protrarre l’uso del seggiolone

Per poter essere usato anche prima dell’epoca dello svezzamento, sono venduti a parte degli accessori che servono per renderlo sicuro anche se viene usato per sorreggere un bebè. Infatti è possibile combinare la sdraietta ergonomica da fissare sulle sponde per poter stare all’altezza dei genitori e quindi potersi guardare anche quando si è impegnati a fare altro in casa.

Poi, per rendere più comoda la seduta è possibile acquistare dei riduttori e dei cuscini che ne migliorano la comodità. Indispensabile per usare correttamente il seggiolone, è presente una cintura che assicura il corpo dei bambini dai sei mesi in poi. Sono capaci di stare seduti, ma ancora a questa età l’equilibrio è precario e potrebbe essere facile scivolare e perdere il controllo. Fino al momento in cui il bambino non è in grado di stare seduto correttamente da solo, sarà possibile contare su un supporto mirato.

Il prezzo di questo seggiolone rimane però proibitivo per molti acquirenti, specie se si considera che necessita l’acquisto di altri accessori a parte. In prospettiva dell’uso nel tempo si potrebbe considerare come un investimento che si ripaga in moltissimi anni di utilizzo.