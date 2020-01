Così Giorgia Meloni pesa gli esseri umani, anche se scappano da un inferno, le porte le chiudiamo. Saremmo dei folli ad accoglierli.

Leggete queste parole: “Nessuna nazione dotata di senno fa scappare 20mila laureati e fa arrivare centinaia di migliaia di africani che non hanno neanche la terza media. Perché ci perdi in valore produttivo”.

Le ha dette lei, Giorgia Meloni. Ieri a Catanzaro. Dall’alto della sua di istruzione e del suo valore produttivo con il 70% di assenze in Parlamento. Ma fermi perché in realtà qui il punto è un altro. E’ che in quelle parole fredde, ricolme di cinismo, c’è, davvero, il pensiero abominevole di questa destra: che gli esseri umani debbano essere pesati e quindi accolti in base alla loro capacità produttiva. Che debbano essere discriminati in base al “valore economico”. Perché se quei disperati, uomini, donne e bambini che scappano da guerra e miseria, fossero tutti dottori, allora magari un pensierino potremmo farcelo. Ma “non hanno neanche la terza media” questi straccioni. E quindi arrivederci. Così Giorgia Meloni pesa gli esseri umani, anche se scappano da un inferno, le porte le chiudiamo. Saremmo dei folli ad accoglierli. Questo è quindi il loro modo di vedere il mondo.

Ecco allora. Spesso ci chiediamo che cosa significhi essere di sinistra. E, da oggi, grazie a Giorgia Meloni abbiamo un modo in più per saperlo. Provare orrore per il suo, il loro, modo di vedere il mondo.

Leonardo Cecchi