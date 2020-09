La Costituzione degli Stati Uniti è ancora un modello per l’Occidente?

L’origine della Costituzione degli Stati Uniti d’America

17 settembre 1787: la Convenzione di Filadelfia firma nell’Indipendence Hall la Costituzione degli Stati Uniti d’America. Si tratta di una delle più importanti costituzioni scritte approvate da un’assemblea costituente e fondata sulla teoria della separazione dei poteri.



Costituita da soli sette articoli, poi integrati dai noti dieci emendamenti, la Costituzione degli Stati Uniti è stata per secoli un simbolo e un esempio per l’Occidente. Alla sua stesura hanno preso parte i più illustri uomini politici dell’epoca e i maggiori protagonisti della Rivoluzione Americana, come il generale George Washington che sarà poi il primo Presidente degli Stati Uniti.

I fondamenti liberali dell’Illuminismo

È stata, dunque, la prima costituzione votata della storia ed anche quella che ha avuto maggior durata sino ad oggi. Il nuovo patto sociale delineava un sistema di pesi e contrappesi per evitare la concentrazione di tutto il potere in capo a un’unica autorità.

Fu certamente questa la più importante novità dell’epoca, che traeva linfa dal pensiero del grande filosofo illuminista Montesquieu, oltre all’istituzione di un Governo federale unificato e di una Corte Suprema per dirimere i conflitti costituzionali.

Le cause della crisi del modello americano

Eppure, nonostante questo primato storico che ha reso la nazione americana la più grande democrazia mondiale, oggi gli Stati Uniti stanno attraversando un periodo di crisi e di profonde trasformazioni socio-culturali.



Una delle cause principali è certamente la pandemia da Covid 19. Probabilmente troppo sottovalutato nei primi mesi del 2020 dall’amministrazione Trump, il coronavirus ha messo in ginocchio il colosso americano nel giro di qualche settimana provocando il più alto numero di contagi e di decessi al livello globale.



Oltre alla pandemia da Covid 19 c’è sicuramente la grave crisi economica che ne è derivata e che ha travolto gli equilibri socio-economici di tutto il mondo. Nel mese di aprile, proprio nel periodo in cui gli USA raggiunsero il picco dei contagi , il lockdown aveva già annientato circa 20,5 milioni di posti di lavoro. Un record negativo che gli Stati Uniti non toccavano dai tempi della Grande Depressione del ’29. Di conseguenza il tasso di disoccupazione è schizzato al 14,7% della forza lavoro.

Non manca poi l’atavica questione razziale. Il movimento Black lives matter, nato dal brutale omicidio di George Floyd, ha assunto i caratteri di una vera rivolta di massa contro l’establishment, estendendosi rapidamente anche al livello internazionale.

Il razzismo negli Stati Uniti

Il problema del razzismo negli USA, però, ha radici profonde. Rappresenta un fenomeno storico esistente fin dall’epoca coloniale. I diritti civili furono largamente concessi ai bianchi americani, ma negati ai nativi americani, agli afroamericani, agli asioamericani e agli ispanici sudamericani. In particolare i ricchi protestanti anglosassoni conquistarono privilegi esclusivi in materia d’istruzione, diritto di voto, cittadinanza, acquisizione dei terreni e procedimenti penali dal XVII secolo fino agli anni sessanta del XX secolo.



E difatti, nonostante l’abolizione della schiavitù nel 1865 con l’approvazione del XIII emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, oggi sono molto frequenti gli episodi di razzismo e le discriminazioni contro gli afroamericani, specialmente negli strati più poveri della popolazione.

La Costituzione democratica e i gravi problemi sociali

Pur essendo espressamente sanciti, i principi costituzionali in materia di uguaglianza e libertà faticano a scalfire i pregiudizi di una mentalità retrograda assai diffusa nella storia e nella società degli Stati Uniti. Ci si potrebbe allora chiedere quali siano le cause dei gravi problemi sociali e culturali che affliggono la nazione d’oltreoceano in questi tempi bui. La classe politica, la forma di governo o il sistema costituzionale che è sì democratico, ma evidentemente poco garantista sul piano dei diritti inviolabili dell’uomo, salvo per i ceti più benestanti.

Di certo oggi può dirsi tramontato il mito del The American Dream, il “sogno americano” di una democrazia libera e indipendente in cui ogni uomo con il proprio lavoro e la propria determinazione può raggiungere autonomamente un tenore di vita migliore. E tutto questo emerge anche dallo scontro economico e geopolitico con la Cina, la nascente potenza dell’Estremo Oriente che sta conquistando tutti i mercati internazionali.

La sfida elettorale



Sullo sfondo di questo periodo di transizione saranno decisive, anche per i nuovi equilibri economici internazionali, le prossime elezioni per la Casa Bianca. Il Presidente uscente sfida il proprio avversario democratico presentandosi all’elettorato come il paladino del “Law and order”. Biden, dal canto suo, accusa Trump di non aver fatto abbastanza per evitare la “strage sanitaria ed economica” e per difendere il suo Paese.



Ma come acutamente osserva lo storico Andrew Roberts in un suo articolo dei primi di settembre sul Daily Telegraph, nella storia non c’è regola più ferrea della legge delle conseguenze non intenzionali (the law of unintended consequences). La nascita degli Stati Uniti ne è un esempio emblematico. Quando il re Luigi XVI sostenne l’insurrezione americana dichiarando guerra alla Gran Bretagna nel 1778 nella speranza di umiliare lo storico nemico della Francia, l’ingente costo della guerra e la diffusione delle idee repubblicane fecero sì che un decennio dopo il popolo francese insorse per rovesciarlo e decapitarlo.



Trump spera di vincere le elezioni, come Richard Nixon nel 1968, con lo slogan della legge e ordine, nonostante abbia utilizzato una controproducente retorica divisiva.







Andrea S. Bruzzese