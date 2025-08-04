Nonostante i dati ufficiali diffusi recentemente dall’Istat parlino di un’inflazione stabile per il mese di luglio, il portafoglio degli italiani racconta un’altra storia, più cruda e tangibile. Il contrasto tra la realtà statistica e quella vissuta quotidianamente tra le corsie del supermercato si fa sempre più evidente. A testimoniarlo sono le dinamiche del cosiddetto “carrello della spesa”, dal quale si evince che il costo del cibo continua a salire, registrando aumenti significativi.

Le rilevazioni storiche dell’Istat, aggiornate mensilmente, mostrano con chiarezza come il potere d’acquisto degli italiani si sia eroso in maniera drastica nel giro di pochi anni. A partire dal 2021 – anno in cui ha preso avvio l’impennata inflazionistica post-pandemica, inaspritasi poi con il conflitto in Ucraina – i prezzi degli alimentari e delle bevande analcoliche sono aumentati di oltre il 27%. Una cifra che, se isolata, può sembrare solo un dato numerico, ma che nella pratica si traduce in un impatto profondo e quotidiano per milioni di famiglie.

Oltre l’inflazione ufficiale: l’effetto reale sul consumatore

A livello macroeconomico, è indubbio che l’inflazione rappresenti un indicatore utile per descrivere l’andamento generale dei prezzi. Tuttavia, essa rispecchia una media ponderata che tiene conto di numerose categorie merceologiche, molte delle quali non influiscono sulla spesa settimanale della maggior parte delle persone. Quando si guarda al “carrello della spesa”, invece, si osservano i rincari in settori che riguardano strettamente la sopravvivenza quotidiana: cibo, bevande, beni di prima necessità.

Basta un giro in un qualsiasi supermercato italiano per rendersi conto di quanto il discorso sia più complesso della semplice inflazione registrata. Le pesche, un frutto di stagione per eccellenza, superano agevolmente i 5 euro al chilo. Il prosciutto crudo può arrivare fino a 60 euro al chilo, mentre una confezione di tonno all’olio si aggira sui 30 euro. Sono cifre che colpiscono e fanno riflettere, soprattutto se si considera che si tratta di beni che solo pochi anni fa avevano prezzi sensibilmente più contenuti.

Il divario tra numeri e percezione

Il fenomeno più rilevante, e in parte preoccupante, riguarda la crescente discrepanza tra i numeri “ufficiali” e la percezione reale dei cittadini. Mentre l’Istat certifica una stabilità generale dei prezzi, chi fa la spesa ogni giorno si accorge di un progressivo impoverimento. È quella sensazione diffusa e ormai familiare di arrivare alla cassa e ritrovarsi con uno scontrino molto più alto di quanto ci si aspettasse, pur avendo acquistato lo stretto necessario.

Questo divario è legato al fatto che gli aumenti si concentrano in modo molto più deciso in alcuni settori rispetto ad altri. E i generi alimentari, come facilmente intuibile, sono tra quelli più colpiti. A differenza di altri beni e servizi il cui consumo può essere posticipato o evitato, mangiare è una necessità quotidiana: non si può fare a meno di acquistare pane, latte, verdura, carne.







Un’inflazione che colpisce in modo diseguale

Va anche considerato che l’impatto dell’inflazione non è uniforme per tutti. Chi ha redditi più bassi spende una quota maggiore delle proprie entrate per beni di prima necessità, e quindi risente in modo più marcato degli aumenti nei generi alimentari. In altre parole, l’inflazione non è solo una questione economica, ma anche sociale: tende ad accentuare le disuguaglianze, colpendo più duramente chi è già in una posizione fragile.

L’attuale dinamica inflattiva, che potremmo definire “asimmetrica”, ha quindi l’effetto collaterale di aggravare ulteriormente il disagio economico di ampie fasce della popolazione. I rincari sul cibo e le bevande si traducono in scelte obbligate, in rinunce e in una riduzione progressiva della qualità della vita.

Le cause a monte: tra pandemia e guerra

Per comprendere l’origine di questa impennata nei prezzi, è necessario risalire agli eventi degli ultimi anni. L’inizio della spirale inflazionistica va collocato nel biennio 2020-2021, quando la pandemia di Covid-19 ha sconvolto le catene globali di approvvigionamento. A ciò si è aggiunta, a partire dal febbraio 2022, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, che ha ulteriormente aggravato la situazione. Le conseguenze si sono fatte sentire soprattutto sul fronte energetico e agricolo, due settori fondamentali per la determinazione dei prezzi al consumo.

L’aumento dei costi dell’energia, in particolare, ha avuto un effetto domino su tutti i settori produttivi: dai trasporti alla conservazione degli alimenti, dalla produzione industriale alla distribuzione. Inoltre, le difficoltà nell’importazione di grano e altri beni primari dall’Ucraina, un importante fornitore per l’Europa, hanno contribuito a far lievitare i prezzi di numerosi prodotti.

Un equilibrio difficile da ritrovare

Anche se i dati più recenti parlano di una stabilizzazione dell’inflazione, il ritorno alla normalità sembra ancora lontano. I prezzi al dettaglio, infatti, tendono a rimanere elevati anche dopo che le cause contingenti si sono in parte risolte. Si tratta di un fenomeno ben noto in economia: i prezzi salgono velocemente, ma faticano a scendere con la stessa rapidità, soprattutto quando il consumatore si abitua gradualmente a sostenere la spesa maggiore.

In questo contesto, le politiche pubbliche giocano un ruolo fondamentale. Misure come il taglio temporaneo dell’IVA su alcuni prodotti, i buoni spesa per le famiglie a basso reddito o il controllo dei margini nella distribuzione possono rappresentare soluzioni parziali, ma non risolutive.

Il ruolo della grande distribuzione e dei produttori

Un altro elemento da non trascurare riguarda la catena di valore del settore agroalimentare. Tra il campo e il banco del supermercato, i prezzi subiscono incrementi significativi, spesso legati non solo ai costi reali, ma anche alle dinamiche di mercato e alle strategie commerciali. La grande distribuzione ha un enorme potere contrattuale nei confronti dei fornitori, ma anche un’influenza notevole sulla formazione dei prezzi finali.

In questo senso, una maggiore trasparenza sui margini e una migliore regolamentazione potrebbero contribuire a contenere i rincari. Allo stesso tempo, il sostegno diretto ai piccoli produttori locali – spesso penalizzati da una concorrenza impari – rappresenta una possibile via per favorire un’offerta più equilibrata e meno soggetta a speculazioni.