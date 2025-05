Secondo una ricerca condotta negli Stati Uniti, il costo delle emissioni attribuite a cinque aziende minerarie e del settore energetico australiano ha generato danni economici per un totale superiore a 900 miliardi di dollari australiani. Questo studio, pubblicato sulla rivista Nature, mette in luce l’impatto ambientale di realtà industriali come BHP, Rio Tinto, Santos, Whitehaven Coal e Woodside Energy.

Il lavoro, frutto di una collaborazione tra due ricercatori delle università di Stanford e Dartmouth, ha l’obiettivo di quantificare in termini economici gli effetti del cambiamento climatico derivanti da singoli produttori di combustibili fossili. Focalizzandosi su un arco temporale che va dal 1991 al 2020, i ricercatori hanno elaborato un metodo per stimare l’impatto delle emissioni di CO₂ sulle ondate di calore estremo.

Il costo delle emissioni associato a danni economici miliardari

Attraverso dati storici sulle emissioni, il team è riuscito a collegare direttamente queste alle temperature elevate registrate in diverse regioni del mondo, fornendo così una valutazione economica precisa dei danni subiti. Si tratta di un approccio innovativo che potrebbe aprire la strada a nuove azioni legali contro le aziende più responsabili dell’aggravarsi della crisi climatica.

Tra i casi analizzati, particolare attenzione è stata dedicata alle maggiori compagnie petrolifere mondiali – tra cui ExxonMobil, Chevron, BP, Gazprom e Saudi Aramco – per le quali sono stati stimati danni per migliaia di miliardi di dollari. In parallelo, i ricercatori hanno applicato lo stesso modello a cinque grandi aziende australiane, determinando che il loro impatto collettivo ha causato perdite economiche per oltre 600 miliardi di dollari statunitensi, equivalenti a circa 929 miliardi di dollari australiani.

Uno degli autori dello studio, Christopher Callahan, ha sottolineato come i dati raccolti confermino la possibilità di attribuire con rigore scientifico gli effetti del riscaldamento globale a specifici attori industriali. Secondo Callahan, fino a poco tempo fa non esisteva un consenso scientifico forte sul legame diretto tra le attività di una singola azienda e i danni climatici registrati. Ora, invece, questo legame è stato dimostrato in modo inequivocabile.

Le aziende fossili sotto accusa grazie a nuove evidenze scientifiche

L’elemento di novità dello studio risiede proprio nella sua capacità di colmare quel “vuoto” che, finora, aveva impedito ai tribunali di ritenere le aziende legalmente responsabili. In molti ordinamenti, tra cui l’Australia, è stato infatti difficile dimostrare che le emissioni prodotte da una specifica società potessero essere collegate a eventi climatici concreti, come un’ondata di calore o una siccità.

A tal proposito, è significativo il caso del progetto Barossa, un giacimento di gas da 5,6 miliardi di dollari promosso da Santos, al largo della costa settentrionale dell’Australia. Durante il processo di approvazione ambientale, la società ha affermato che sarebbe difficile attribuire gli effetti climatici del progetto a conseguenze ambientali specifiche. Tuttavia, alla luce delle nuove evidenze scientifiche, queste difese potrebbero non essere più sufficienti a escludere responsabilità dirette.

Lo studio apre anche scenari futuri per l’attribuzione di danni ambientali diversi dal caldo estremo, come le inondazioni, la siccità e l’innalzamento del livello dei mari. Sebbene la strada per azioni legali simili a quelle già avvenute contro l’industria del tabacco o dell’amianto sia ancora lunga, i ricercatori ritengono che il percorso ora sia più chiaro e scientificamente fondato.

Negli Stati Uniti, diverse cause legali sono già state avviate contro i giganti dell’energia, e recentemente lo Stato delle Hawaii ha intentato un’azione legale accusando alcune aziende di aver ingannato l’opinione pubblica sull’impatto climatico delle loro attività. Parallelamente, l’amministrazione Trump ha risposto con una controcausa, nel tentativo di bloccare il procedimento.

Anche in Australia il tema della giustizia climatica è al centro del dibattito. Con oltre 600 procedimenti legali in corso secondo il database dell’Università di Melbourne, il paese si posiziona subito dopo gli Stati Uniti per numero di casi in materia di cambiamento climatico.

Lo studio rappresenta un punto di svolta nella possibilità di misurare e attribuire con precisione le responsabilità ambientali, offrendo uno strumento solido alle istituzioni, ai cittadini e ai tribunali per chiedere conto delle conseguenze delle scelte industriali. Un ulteriore passo verso una maggiore responsabilizzazione dei grandi attori dell’economia fossile.

Elena Caccioppoli