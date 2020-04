Covid-19: appello per un accesso universale a farmaci e vaccini

In questo momento così delicato della storia, siamo nel pieno dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Un virus terribile che sta portando una devastazione umana e sociale e una sofferenza, che a parole è assai difficile da spiegare. Nonostante il numero di morti sia inferiore ad altre epidemie, sta producendo danni incredibili a livello mondiale, sia in termini economici che di abitudini di vita.









Dunque, per ridurre questo impatto a livello globale, resta di fondamentale lo sviluppo di farmaci specifici e soprattutto di un vaccino. Infatti, l’attuale pandemia ha sottolineato la centralità dell’intervento pubblico, coordinato a livello internazionale, sia nel campo della ricerca che per la tutela della salute.

Nonostante ciò, al giorno d’oggi viviamo ancora in un mondo in cui i medici e gli operatori sanitari di tutto il mondo, si vedono costretti a firmare appelli, affinché nella lotta contro questo terribile nemico invisibile, gli eventuali farmaci e vaccino possano essere gratuiti per tutta la popolazione.

Non è più il tempo, in cui solo pochi soggetti devono sentirsi tutelati

Questo soprattutto perché, non fa più notizia, parlare di disuguaglianze in salute nel mondo. Ci siamo abituati all’idea che in questa società i diritti non sono uguali per un povero e per un ricco. La percentuale di cittadini che segnalano bisogni sanitari non soddisfatti per motivi economici è particolarmente elevata. Però, noi non siamo più sorpresi e non ci meravigliamo che ci siano marcate disparità nell’accesso all’assistenza.

Però, di fronte a questa devastazione sarà fondamentale una volta che questi prodotti saranno disponibili sul mercato, garantirne un accesso se non gratuito, quantomeno equo e sostenibile a tutti quelli che ne hanno bisogno. In questo, sarà determinante il ruolo dello Stato per cercare di riequilibrare il disallineamento con l’interesse pubblico.

E’ assurdo che dopo l’enorme devastazione umana di questo virus, i medici di ogni parte del mondo debbano ancora fare questi appelli. Questo non deve più essere permesso, perché non è più il tempo, in cui ci sono soggetti che devono sentirsi più tutelati di altri. Questo è il tempo di comprendere davvero se si accetta di essere passivamente complici di chi sta distruggendo lo strumento base della solidarietà o se esiste la possibilità di opporsi in modo intelligente ma determinato.

MARIO RUGGIERO