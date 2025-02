L’apertura dell’indagine e le accuse al governo italiano

La Corte Penale Internazionale (CPI) ha avviato un’indagine nei confronti del governo italiano per la mancata esecuzione di un mandato di arresto nei confronti di Njeem Osama Almasri, capo della polizia giudiziaria libica. La notizia dell’apertura dell’indagine sull’Italia in merito al torturatore libico è arrivata nel pomeriggio di ieri, lunedì 10 febbraio.

L’uomo, accusato di crimini di guerra e contro l’umanità, era stato arrestato a Torino il 19 gennaio, ma rilasciato quasi immediatamente dalle autorità italiane. La decisione ha sollevato numerose polemiche e critiche, sia a livello nazionale che internazionale, portando la CPI a verificare se vi sia stata una violazione dello Statuto di Roma, trattato istitutivo della Corte.

Il contesto giuridico e la procedura di indagine sull’Italia

Proprio in merito all’apertura dell’indagine sull’Italia in merito al caso Almasri, il fascicolo è ancora in fase preliminare ma le indagini si stanno basando sulla violazione dell’articolo 86 dello Statuto di Roma. Secondo l’articolo 86, gli Stati membri della CPI sono obbligati a cooperare pienamente con la Corte nelle indagini e nelle azioni giudiziarie. L’Italia, in quanto firmataria del trattato, avrebbe dovuto rispettare il mandato di arresto internazionale emesso dalla CPI nei confronti di Almasri. L’indagine rientra nella cosiddetta “procedura di mancato rispetto”, che si attiva quando uno Stato non adempie agli obblighi di collaborazione con la Corte.

In base al seguente articolo 87 infatti, nel caso in cui non dovesse verificarsi la cooperazione tra Stati e Corte, quest’ultima “può prenderne atto e investire del caso l’Assemblea degli Stati membri o il Consiglio di sicurezza”.

Per la prima volta, un’inchiesta di questo tipo riguarda un Paese europeo per la mancata cooperazione nell’arresto di un soggetto ricercato dalla CPI. Inoltre, il caso assume una valenza particolare perché coinvolge un individuo privo di incarichi politici di alto livello, senza alcuna immunità diplomatica.

Le accuse contro Almasri

Almasri è un torturatore libico, accusato di una serie di crimini di guerra e contro l’umanità perpetrati dal 2015 nella prigione libica di Mitiga. Tra le accuse a suo carico figurano omicidio, tortura, stupro, persecuzione e detenzione inumana.







Secondo la CPI, tali crimini sarebbero stati commessi direttamente da Almasri o da membri della sua milizia sotto suo ordine e responsabilità. Il mandato di arresto era stato emesso il 18 gennaio 2024, un giorno prima che le autorità italiane fermassero Almasri a Torino, dove si trovava per assistere a un evento sportivo. Qualche giorno dopo, il 21 gennaio, è stato scarcerato e rimpatriato – cioè liberato – da Torino.

Le giustificazioni del governo italiano

Il governo italiano ha fornito spiegazioni discordanti sulla decisione di rilasciare Almasri. Durante un intervento alla Camera, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha affermato che il mandato della CPI conteneva irregolarità e discrepanze formali, rendendo incerta la sua validità. Al contrario, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha sostenuto che Almasri rappresentava una minaccia tale da giustificare il suo immediato allontanamento dal territorio italiano.

Nonostante le dichiarazioni ufficiali, diversi analisti ipotizzano che la decisione del governo italiano sia legata agli interessi geopolitici e ai rapporti consolidati con le milizie libiche. Dal 2017, infatti, l’Italia collabora con queste milizie per fermare le partenze dei migranti dalla Libia verso l’Europa.

Le possibili conseguenze dell’indagine

L’indagine sull’Italia avviata dalla CPI potrebbe avere importanti ripercussioni per il Governo Meloni. Secondo l’articolo 87 dello Statuto di Roma, in caso di mancata cooperazione, la Corte può sottoporre la questione all’Assemblea degli Stati Parte o al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Attualmente, l’inchiesta si trova in una fase preliminare e l’Italia avrà la possibilità di presentare le proprie osservazioni alla Camera preliminare della CPI.

Il portavoce della Corte, Fadi El Abdallah, ha confermato che l’Italia potrà esprimere la propria posizione prima che venga presa una decisione definitiva. Tuttavia, se la Camera preliminare dovesse ritenere insufficienti le spiegazioni italiane, la questione potrebbe essere portata davanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, aumentando la pressione internazionale sul governo italiano.

Il ruolo delle denunce e il futuro dell’indagine

Parallelamente all’indagine sull’Italia della CPI, diverse denunce sono state presentate contro il governo italiano. Un rifugiato sudanese ha depositato un esposto all’Aja accusando la premier Giorgia Meloni e i ministri Nordio e Piantedosi di aver ostacolato l’amministrazione della giustizia, non consegnando Almasri alla Corte. Secondo il regolamento della CPI, qualsiasi individuo o gruppo può inviare informazioni alla Procura della Corte, che decide se aprire un fascicolo.

Il procedimento in corso non riguarda ancora responsabilità individuali, ma se la Corte dovesse riscontrare una grave violazione da parte dell’Italia, potrebbe avviare ulteriori azioni legali. Nei prossimi mesi, l’indagine sull’Italia chiarirà se il governo italiano ha effettivamente violato il trattato istitutivo della CPI in merito al caso Almasri e quali saranno le eventuali conseguenze diplomatiche e giuridiche per il Paese.

Lucrezia Agliani