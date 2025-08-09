La Corte Penale Internazionale (CPI) ha reso noto di aver emesso un mandato di arresto nei confronti di Saif Suleiman Sneidel, cittadino libico accusato di gravi crimini di guerra. Secondo l’accusa, Sneidel avrebbe avuto un ruolo di rilievo nella Brigata Al-Saiqa, formazione armata legata all’Esercito Nazionale Libico del generale Khalifa Haftar, con base nella Libia orientale.

Le accuse: omicidi, torture e oltraggi

I capi d’imputazione contro Saif Suleiman Sneidel sono pesanti: omicidio, tortura e oltraggi alla dignità personale. La CPI sostiene di avere prove sufficienti per ritenere Sneidel direttamente coinvolto in tre esecuzioni sommarie tra il 2016 e il 2017, che avrebbero provocato la morte di 23 persone. Gli episodi, avvenuti a Bengasi e nelle aree limitrofe, si sarebbero svolti durante il conflitto armato non internazionale che ha sconvolto la Libia in quegli anni.

Il mandato di arresto contro Saif Suleiman Sneidel era stato inizialmente emesso nel novembre 2020, ma mantenuto sotto sigillo per facilitare la cattura dell’imputato e proteggere l’integrità delle indagini. Solo a luglio 2025, in seguito a un mutamento delle circostanze, la CPI ha deciso di rendere pubblica l’ordinanza. Secondo il vice procuratore Nazhat Shameem Khan, la divulgazione punta a “creare slancio per l’arresto e la resa di Sneidel” e ad ampliare la cooperazione con Stati, Nazioni Unite e comunità internazionale.

Legami con un comandante già ricercato

Gli inquirenti ritengono che Sneidel fosse un collaboratore di fiducia di Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli, ex comandante della Brigata Al-Saiqa e anch’egli ricercato dalla CPI per esecuzioni extragiudiziali. Al-Werfalli, prima della sua morte, era stato accusato di otto uccisioni a Bengasi, tre delle quali vedrebbero coinvolto anche Sneidel. L’accusa sostiene che il sospettato avesse un ruolo di comando all’interno del cosiddetto “Gruppo 50”, sottounità della brigata.

La vicenda si inserisce nella cornice di un Paese segnato da divisioni profonde. Dal 2011, anno della caduta e della morte di Muammar Gheddafi, la Libia vive in una condizione di instabilità cronica, caratterizzata dalla presenza di governi rivali, milizie armate e violenze diffuse. L’Esercito Nazionale Libico, con cui operava la Brigata Al-Saiqa, controlla ampie zone della parte orientale del Paese e si contrappone al governo centrale di Tripoli.







Operazione Dignità: la campagna militare

Secondo i documenti della Corte, Saif Suleiman Sneidel avrebbe partecipato all’“Operazione Dignità”, lanciata nel 2014 dal generale Haftar per strappare Bengasi e altre aree strategiche alle milizie islamiste. Fu in quel contesto di combattimenti urbani e rappresaglie armate che si sarebbero verificati gli episodi contestati. L’ICC sostiene che tali azioni non possano essere giustificate da esigenze militari e rientrano pienamente nella definizione di crimini di guerra.

L’Ufficio del Procuratore della CPI ha invitato le autorità libiche ad adempiere al mandato di arresto, richiamando la Risoluzione 1970 del Consiglio di Sicurezza ONU che ha conferito alla Corte giurisdizione sulla Libia. La decisione di rendere pubblica l’ordinanza consentirà anche di avviare discussioni operative con gli Stati membri e con le agenzie internazionali incaricate dell’applicazione della legge.

Un’indagine ampia sulla Libia

L’inchiesta contro Saif Suleiman Sneidel si colloca all’interno di un’indagine più vasta che la CPI conduce dal 2011 e che copre quattro filoni principali: la violenza del 2011, i crimini nelle strutture di detenzione, le violazioni legate alle operazioni militari del periodo 2014-2020 e i crimini contro i migranti. La Corte ribadisce che la Libia resta una priorità, con l’obiettivo di assicurare giustizia alle vittime di tutte le fazioni in conflitto.

Il caso Sneidel non è isolato. Il 16 luglio 2025, le autorità tedesche hanno arrestato Khaled Mohamed Ali El Hishri, anch’egli sospettato di crimini di guerra e crimini contro l’umanità in Libia. El Hishri rimane in custodia in attesa di procedimento legale, in un’operazione che la CPI considera un passo significativo nella lotta contro l’impunità.

Le parole della procura

Il vice procuratore Khan ha espresso riconoscenza verso le vittime e i testimoni che hanno collaborato con l’indagine, sottolineando il coraggio dimostrato in un contesto di alto rischio. “Il nostro impegno – ha dichiarato – è rivolto alle vittime. Grazie alla loro determinazione e alla cooperazione dei partner internazionali, possiamo avanzare nella lotta contro l’impunità in Libia e oltre”.

La pubblicazione del mandato contro Saif Suleiman Sneidel è vista dagli osservatori come un messaggio chiaro: i crimini di guerra commessi in Libia, indipendentemente da chi ne sia responsabile, non verranno dimenticati. Con l’attenzione della Corte e il sostegno di Stati e organizzazioni internazionali, l’obiettivo è trasformare le accuse in un processo equo che garantisca giustizia alle vittime e stabilisca un precedente nella tutela del diritto internazionale umanitario.

