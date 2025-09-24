In un Paese che sempre più spesso viene definito “vecchio” per età media e dinamiche demografiche, il nodo della natalità si intreccia in maniera drammatica con un’altra, meno discussa ma cruciale, realtà: crescere un figlio è sempre più oneroso. Un costo che, secondo recenti stime, ha assunto proporzioni tali da scoraggiare una larga fetta della popolazione in età fertile. La domanda diventa allora inevitabile: l’Italia è ancora un Paese a misura di famiglia?

Una spesa fuori controllo: +12% in un solo anno

Secondo l’ultima analisi condotta da Moneyfarm, società specializzata nella consulenza finanziaria digitale, oggi crescere un figlio dalla nascita fino al compimento del diciottesimo anno richiede un esborso compreso tra i 107.000 e i 205.000 euro, con una media che si aggira intorno ai 156.000 euro. Parliamo di oltre 8.500 euro all’anno, una cifra che ha subito un incremento del 12% rispetto al 2022, ben al di sopra del tasso di inflazione rilevato nello stesso periodo, che si è attestato attorno al 9%.

Indica come le spese legate all’infanzia stiano diventando sproporzionate rispetto al potere d’acquisto medio delle famiglie italiane, già fortemente penalizzate dall’aumento del costo della vita e da salari che, in molti casi, restano fermi da decenni.

La forbice sociale tra genitori “possibili” e genitori “impossibilitati”

Dietro i numeri, si cela una realtà ancora più complessa: non tutte le famiglie spendono allo stesso modo. Il ventaglio di spesa tra il minimo e il massimo indicato da Moneyfarm mostra una profonda disuguaglianza sociale. Chi dispone di maggiori risorse economiche può permettersi investimenti più consistenti in educazione, attività extrascolastiche, abbigliamento, tecnologia, salute e tempo libero; chi, invece, vive con redditi più bassi, è costretto a rinunce e compromessi che incidono sulla qualità della crescita del bambino.

L’assenza di un sistema strutturato di sostegno alle famiglie

A fronte di tali costi, è lecito chiedersi quali siano le risposte del sistema pubblico. L’Italia, in realtà, ha introdotto alcune misure negli ultimi anni, come l’Assegno Unico Universale, che rappresenta un primo tentativo di razionalizzazione dei bonus precedenti. Tuttavia, le risorse messe a disposizione sono ancora insufficienti per controbilanciare l’aumento esponenziale delle spese familiari.

L’assegno – la cui entità varia in base al reddito (ISEE) e al numero di figli – copre solo parzialmente i costi reali. Inoltre, le tempistiche di erogazione, i criteri di calcolo e le incertezze normative hanno alimentato un senso di frustrazione e sfiducia tra molte famiglie.

L’Italia è oggi uno dei Paesi con il più basso tasso di natalità in Europa: 1,2 figli per donna, ben lontano dalla soglia di sostituzione generazionale pari a 2,1. Il 2024 ha fatto registrare un nuovo minimo storico di nascite, con meno di 380.000 nuovi nati, secondo l’ISTAT.

Il paradosso è evidente: da un lato, lo Stato lancia segnali per promuovere la genitorialità; dall’altro, la realtà concreta scoraggia sempre più coppie dal fare figli, innescando un circolo vizioso che compromette il futuro stesso del Paese. Meno bambini oggi significano meno lavoratori domani, meno contributi previdenziali, un welfare più fragile e una crescita economica stagnante.

Tra educazione, salute e tempo libero: dove si spende di più

Analizzando nel dettaglio le voci di spesa, emerge una fotografia chiara delle priorità – e delle necessità – delle famiglie italiane. L’istruzione rappresenta una delle componenti più onerose, soprattutto se si considerano scuole private, corsi di lingua, sport, lezioni di musica e altre attività extrascolastiche. Anche le spese per la salute sono in crescita, complici le difficoltà del sistema sanitario pubblico, che spingono sempre più persone a ricorrere al privato.

Ma non sono da sottovalutare nemmeno i costi legati alla tecnologia e al tempo libero: smartphone, tablet, abbonamenti a piattaforme digitali, vacanze e attività ricreative.

Uno dei principali ostacoli alla genitorialità è rappresentato dall’incertezza economica e lavorativa. In Italia, la precarietà occupazionale è un fenomeno diffuso, in particolare tra i giovani e le donne, che spesso devono affrontare contratti a termine, part-time involontari o condizioni lavorative sfavorevoli. In questo contesto, programmare una famiglia diventa un atto di coraggio, se non addirittura una scelta irrazionale agli occhi di molti.

Quale futuro per le politiche familiari?

Se l’Italia vuole realmente invertire il trend demografico e sostenere la crescita dei propri cittadini fin dalla culla, occorre ripensare completamente le politiche familiari. Non bastano misure tampone o bonus una tantum: servono investimenti strutturali in servizi per l’infanzia, istruzione accessibile e di qualità, sanità efficiente, politiche abitative e sostegno all’occupazione femminile.

Patricia Iori