Nel mese che precede la notte di Halloween, i consueti richiami a zucche, travestimenti e dolcetti sembrano offrire un’occasione da non perdere anche ai criminali informatici. A osservare con attenzione quanto emerge dalle ultime ricerche sul tema della sicurezza digitale è infatti un quadro che ribalta la prospettiva: non sono i fantasmi o i vampiri ad essere oggi le “maschere più pericolose”, bensì le e-mail apparentemente innocue che si insinuano nelle nostre caselle di posta.

Un trend in aumento

Secondo la recente analisi condotta da Bitdefender Labs, nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2025 un’elevata quota dei messaggi di spam a tema Halloween è stata classificata come dannosa, configurandosi come tentativo di phishing o veicolo di malware. In particolare, la percentuale stimata raggiunge il 63 % circa dell’intero volume di spam a tema rilevato.

Questo dato rappresenta un segnale significativo: mentre l’evento festivo richiama l’attenzione degli utenti su offerte, travestimenti e decorazioni, gli attaccanti sfruttano tale stato di sospensione, abbassata la soglia di diffidenza, per colpire con campagne mirate.

Le modalità dell’inganno

Il fenomeno non si limita al solo canale e-mail: le campagne di ingegneria sociale legate a Halloween spaziano attraverso e-mail, annunci sponsorizzati sui social e banner pubblicitari, traendo vantaggio sia dal richiamo emotivo sia dalla sovrapposizione con le attività promozionali legittime dei brand.

Nel dettaglio, alcuni elementi ricorrenti emergono dall’indagine di Bitdefender:

I messaggi si presentano come offerte “da non perdere”: ad esempio pacchi dolce-Halloween “gratuiti”, sconti eccezionali per travestimenti, gadget in edizione limitata. Il mittente imita grandi marchi o catene internazionali (es. Amazon, Walmart, Home Depot), magari accompagnando i messaggi con un oggetto accattivante: «Claim Your Free Walmart Halloween Candy Pack» o «Today Only: Free Giant Skelly».









Una volta cliccato il link o scaricato l’allegato, l’utente viene reindirizzato a pagine di phishing in cui viene richiesto di inserire credenziali, dati di pagamento o scaricare file che nascondono trojan — spesso con finalità di furto di dati o installazione di malware persistente.

Non manca una componente legata alla “malvertising”: annunci sponsorizzati su piattaforme quali Facebook/Instagram promettono “regali di Halloween” a fronte di un’azione apparentemente innocua (download di app, partecipazione a survey) ma che cela invece una catena di infezione complessa, in alcuni casi destinata al furto di dati relativi a portafogli cryptocurrency.

Geografia del fenomeno e origini

L’analisi statistica mette in luce una distribuzione geografica interessante: negli Stati Uniti è stata registrata la quota più alta di messaggi spam a tema Halloween, attorno al 73 % del volume totale individuato. La Germania si colloca con circa il 13 %, l’Irlanda con il 6 %. Anche l’Italia figura tra i Paesi colpiti, sebbene in misura molto minore (circa l’1 %). Sul fronte delle origini, invece, circa il 67 % dei server da cui è partito lo spam sono localizzati negli Stati Uniti, seguiti da paesi quali Germania e Singapore.

Tali dati suggeriscono che le campagne di spam e phishing a tema Halloween, seppure con una forte connotazione statunitense, abbiano una portata globale e approfittino della copertura internazionale degli utenti.

Perché Halloween è un’occasione “d’orata” per i truffatori

Diversi fattori contribuiscono a rendere Halloween un momento particolarmente vulnerabile ai tentativi di truffa digitale:

Durante la stagione delle feste o ricorrenze, è normale aspettarsi promozioni, offerte e comunicazioni commerciali: questo abbassa la soglia di sospetto dell’utente.

I brand e le piattaforme legittime intensificano le campagne marketing in vista di Halloween, generando un traffico elevato e una maggiore “confusione” nei filtri delle e-mail, che i criminali sfruttano per mimetizzarsi.

Le emozioni della ricorrenza — tra urgenza, novità, curiosità — facilitano clic incauti: un’offerta “oggi soltanto” o un “regalo esclusivo per Halloween” spingono l’utente ad agire rapidamente, senza verifiche approfondite.

I canali pubblicitari e i social sono già carichi di comunicazioni legittime: in questo contesto i messaggi fraudolenti trovano terreno fertile per essere percepiti come “normali” e non distinti da campagne genuine.

Come difendersi

Per proteggersi efficacemente dalle minacce che si celano dietro le “maschere digitali” di Halloween, gli esperti di sicurezza suggeriscono alcune buone pratiche da adottare con rigore:

Evitare di cliccare sui link contenuti in e-mail di cui non si conosce il mittente reale o che contengono offerte troppo allettanti per essere vere.

Verificare con attenzione l’indirizzo del mittente e il dominio: i domini autentici dei grandi brand difficilmente utilizzano sottodomini strani o indirizzi generici.

Evitare il download di programmi o allegati da messaggi pubblicitari sponsorizzati, specialmente se promettono premi o bonus legati a Halloween o criptovalute.

Prima di fornire dati sensibili (es. credenziali di accesso, informazioni di pagamento), interrompere e raggiungere direttamente il sito ufficiale del brand tramite browser, anziché tramite il link ricevuto in e-mail.

Attivare soluzioni antispam e antimalware aggiornate, e prestare attenzione a eventuali messaggi di allarme riguardanti phishing o siti sospetti.

In caso di dubbio, utilizzare strumenti di verifica link o di scanning dell’e-mail per controllare la genuinità dell’offerta ricevuta.

Il bilancio per l’utente medio

Per l’utente finale, la prospettiva è chiara: non è più sufficiente diffidare solo di email palesemente minacciose o errate, ma è necessario considerare che dietro un’apparente “offerta stagionale” si possa nascondere un vero e proprio agguato digitale. Quando si tratta di Halloween, quella che appare come una “dolce sorpresa” — un regalo, un’offerta esclusiva — può essere in realtà la porta d’accesso per credenziali rubate, malware installato o dati finanziari compromessi.

Il dato del 63 % di spam a tema Halloween classificato come malevolo — secondo Bitdefender — non lascia spazio a sottovalutazioni. È dunque un momento in cui la vigilanza individuale assume un’importanza cruciale.

Patricia Iori