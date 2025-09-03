Il Burkina Faso ha recentemente approvato una legge che introduce pene detentive e multe contro le persone omosessuali, segnando una brusca inversione rispetto alla precedente legalità delle relazioni tra persone dello stesso sesso. La decisione di criminalizzare l’omosessualità in Burkina Faso, presa da un Parlamento non eletto e controllato dalla giunta militare di Ibrahim Traoré, si inserisce in un più ampio contesto di restrizioni sociali e di crescente ostilità verso l’Occidente. La norma allinea il Paese ad altre nazioni africane che negli ultimi anni hanno scelto di rafforzare il quadro legislativo repressivo contro la comunità Lgbtq+ e le libere soggettività in generale.

Una svolta repressiva

Il Burkina Faso, finora uno dei pochi Paesi africani in cui l’omosessualità non era perseguita penalmente, ha approvato una legge che introduce pene severe per chi intrattiene relazioni tra persone dello stesso sesso. Il nuovo provvedimento stabilisce sanzioni che vanno da due a cinque anni di carcere e multe salate, mentre per i cittadini stranieri coinvolti in tali rapporti è prevista l’espulsione immediata dal Paese.

La misura di criminalizzare l’omosessualità in Burkina Faso, presentata come parte di una più ampia riforma del Codice della persona e della famiglia, rappresenta un drastico cambio di direzione rispetto al passato e segna un ulteriore irrigidimento della giunta militare al potere.

Un Parlamento non eletto e un voto unanime

La legge è stata approvata all’unanimità dai 71 membri dell’Assemblea legislativa di transizione (ALT), un organo che sostituisce il Parlamento dopo il colpo di Stato militare del 2022. Si tratta di deputati non eletti, ma nominati direttamente dal regime guidato dal capitano Ibrahim Traoré. Già nel 2023, il Consiglio superiore della comunicazione – l’ente che controlla i media – aveva imposto restrizioni severe, vietando la diffusione di canali televisivi accusati di “promuovere l’omosessualità in Burkina Faso”.

La nuova legge sembra dunque il proseguimento coerente di una politica restrittiva che colpisce tanto le libertà civili quanto la libertà d’informazione.

Alla guida del Paese c’è dunque Ibrahim Traoré, 37 anni, salito al potere nel settembre 2022 con un golpe. Da allora, il suo governo ha adottato una linea politica sovranista, ostile alle ex potenze coloniali – in particolare la Francia – e più incline a stringere rapporti con nuovi alleati come Russia e Iran. In questo contesto, la criminalizzazione dell’omosessualità in Burkina Faso appare non solo come un provvedimento interno, ma anche come un segnale politico: un modo per presentarsi come difensore di “valori tradizionali” contrapposti a quelli occidentali.







Modifiche più ampie al Codice della famiglia: la panoramica africana

La nuova norma non si limita a colpire le minoranze sessuali. Essa fa parte di una revisione complessiva del Codice della persona e della famiglia. Tra i cambiamenti più rilevanti vi è l’allungamento dei tempi per ottenere la cittadinanza tramite matrimonio, ora fissati tra i cinque e i sette anni, e il riconoscimento ufficiale dei matrimoni religiosi e consuetudinari. Le autorità hanno annunciato che seguirà una campagna di sensibilizzazione per diffondere la conoscenza delle nuove regole, con un chiaro intento di consolidare il consenso interno.

Il Burkina Faso si unisce così a una lunga lista di Stati africani che criminalizzano l’omosessualità. Secondo i dati dell’ILGA World, circa 30 dei 54 Paesi africani puniscono i rapporti omosessuali, in alcuni casi con pene estreme. In Tanzania, Zambia, Sierra Leone e Gambia, le condanne possono arrivare fino all’ergastolo, mentre in Nigeria, Kenya e Malawi la reclusione può raggiungere i 14 anni. In Uganda, addirittura, è stata introdotta una legge che contempla la pena di morte per alcune circostanze legate all’omosessualità. Nonostante a livello globale vi sia un progressivo movimento verso la depenalizzazione, in diverse aree dell’Africa e dell’Asia si assiste a una pericolosa regressione.

Non è un caso che proprio il Mali, Paese confinante e alleato politico del Burkina Faso, abbia approvato nel novembre 2024 una legge simile. Anche lì il potere è nelle mani di una giunta militare, che ha intrapreso un percorso parallelo a quello del Burkina Faso. Negli ultimi anni, inoltre, altri Stati della regione hanno seguito la stessa strada: il Ghana ha introdotto una legislazione anti-LGBTQ+ nel 2025, mentre l’Uganda aveva già approvato nel 2023 una legge “anti-omosessualità” tra le più dure al mondo.

Un consenso popolare e un clima ostile

Secondo ricerche indipendenti, la scelta della giunta riflette in parte il sentire comune della popolazione. I dati di Afrobarometer del 2019 mostrano infatti che soltanto l’8% dei cittadini del Burkina Faso accetterebbe di avere un vicino omosessuale. Organizzazioni come Outright International hanno sottolineato come il governo stia sfruttando questa diffusa intolleranza per rafforzare la propria legittimità interna, in un momento in cui il Paese affronta anche gravi crisi di sicurezza e tensioni economiche.

La nuova legge contro l’omosessualità in Burkina Faso ha suscitato forti critiche da parte di associazioni internazionali per i diritti umani, che parlano di una grave regressione e di un pericoloso precedente per l’intera regione del Sahel. La comunità internazionale, tuttavia, appare divisa: se da un lato le organizzazioni per i diritti civili chiedono sanzioni e pressioni diplomatiche, dall’altro molti governi preferiscono mantenere relazioni con il Burkina Faso per motivi strategici, in particolare nella lotta contro il terrorismo jihadista.

Con l’approvazione della legge sulla criminalizzazione dell’omosessualità in Burkina Faso, il Paese passerà da una condizione neutrale sul piano dei diritti delle persone LGBTQ+ a una delle nazioni che criminalizzano apertamente l’omosessualità. Una decisione che riflette non solo la volontà repressiva della giunta militare, ma anche l’orientamento di gran parte della società burkinabé. La mossa avvicina Ibrahim Traoré ai suoi alleati autoritari africani e consolida il suo distacco dall’Occidente, segnando un nuovo capitolo di restrizioni in un continente già segnato da leggi punitive contro le minoranze sessuali.

Lucrezia Agliani