Crimine Infinito: cronaca della più grande indagine di ‘ndrangheta d’Europa

Duisburg, agosto 2007: davanti a un ristorante italiano si consuma un omicidio multiplo che rappresentò uno dei momenti culminanti della Faida di San Luca, storica disputa tra clan della ‘ndrangheta tedesco-lombarda. Con questa vicenda ha inizio Crimine Infinito, il romanzo-cronaca, edito da Fandango, che prende il nome da una delle più grandi indagini su una miliardaria rete criminale.

Quando la mattina di Ferragosto del 2007 il mondo si svegliò con la notizia che a Duisburg c’era stata una carneficina di calabresi, furono in molti a chiedersi cosa fosse successo. Ma ci furono anche molti che non lo fecero. Per esempio, i giudici della procura di Reggio Calabria che ogni giorno avevano a che fare con tonnellate di cocaina. E neanche gli avvocati che da anni difendevano i loro assistiti dicendo che la ’ndrangheta al Nord non esiste. E non me lo potevo certo chiedere nemmeno io che avevo passato tutta la vita a correre dietro a un pallone. Mai avrei pensato un giorno di mettermi a scrivere queste righe. In ogni caso, quello che il mondo non poteva ancora sapere è come da quella guerra, iniziata tanti anni prima tra due bande di ragazzini a Carnevale, la ’ndrangheta sarebbe diventata più forte che mai.