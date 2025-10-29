Il Canale di Suez, una delle vie d’acqua più strategiche del pianeta, collega il Mar Mediterraneo al Mar Rosso. La sua importanza economica e geopolitica è inestimabile: attraverso di esso transita circa il 10% del commercio mondiale. Ma nel 1956, questo passaggio vitale divenne teatro di una delle crisi più significative della Guerra Fredda: la Crisi di Suez.

Scatenata dall’invasione del Sinai da parte di Israele e dall’intervento militare di Francia e Gran Bretagna contro l’Egitto di Gamal Abdel Nasser, tale crisi segnò la fine del dominio coloniale europeo in Medio Oriente e l’inizio di una nuova era nei rapporti internazionali.

Dal colonialismo all’indipendenza

Per comprendere la crisi del Canale di Suez, è necessario risalire al periodo immediatamente successivo alla Seconda guerra mondiale. L’Egitto, formalmente indipendente dal 1922, era ancora fortemente influenzato dal Regno Unito, che manteneva una presenza militare lungo il canale. L’area rappresentava non solo un corridoio commerciale vitale, ma anche un punto di passaggio strategico per le rotte imperiali britanniche verso l’India e l’Estremo Oriente.

Negli anni Cinquanta, però, il vento della decolonizzazione soffiava violentemente. I paesi arabi, ispirati dal nazionalismo e dalla volontà di autodeterminazione, cercavano di affrancarsi dal giogo europeo. In Egitto, il colpo di Stato del 1952 guidato dal movimento dei Liberi Ufficiali, con a capo Gamal Abdel Nasser, rovesciò la monarchia di re Faruq e pose le basi per una nuova repubblica indipendente e sovrana.

La nazionalizzazione del Canale di Suez

Il punto di rottura con le potenze europee avvenne nel luglio 1956, quando Nasser annunciò la nazionalizzazione della Compagnia del Canale di Suez, fino ad allora controllata da azionisti britannici e francesi. La decisione fu una risposta alla revoca, da parte degli Stati Uniti e della Banca Mondiale, dei finanziamenti per la costruzione della diga di Assuan, un progetto simbolo del nuovo Egitto indipendente.

Con la nazionalizzazione, Nasser intendeva usare i proventi del traffico navale per finanziare autonomamente la diga, ma per Londra e Parigi il gesto fu considerato una provocazione inaccettabile.

Il Canale di Suez era fondamentale per le economie europee: attraverso di esso passava la maggior parte del petrolio proveniente dal Medio Oriente. Temendo di perdere il controllo su questa rotta, Francia e Gran Bretagna decisero di reagire con la forza, trovando un alleato fondamentale: Israele.

L’invasione del Sinai e il ruolo di Israele

Israele, nato nel 1948 e in tensione costante con i vicini arabi, vedeva nell’Egitto di Nasser il principale ostacolo alla propria sicurezza. L’Egitto sosteneva le incursioni dei fedayyin palestinesi e aveva imposto il blocco del Golfo di Aqaba, ostacolando l’accesso israeliano al Mar Rosso. Quando Parigi e Londra proposero un piano d’intervento contro Nasser, Israele colse l’occasione per colpire.

Il 29 ottobre 1956, l’esercito israeliano invase la penisola del Sinai, avanzando rapidamente verso il Canale di Suez. L’operazione faceva parte di un accordo segreto stipulato pochi giorni prima a Sèvres, vicino Parigi, tra i rappresentanti di Francia, Gran Bretagna e Israele. Secondo il piano, Israele avrebbe attaccato per primo; successivamente, Londra e Parigi sarebbero intervenute “per separare i contendenti” e “proteggere” il Canale di Suez, ma in realtà con l’obiettivo di rovesciare Nasser e riprendere il controllo della zona.

L’intervento anglo-francese

Pochi giorni dopo l’invasione israeliana, tra il 31 ottobre e il 5 novembre 1956, le forze aeree britanniche e francesi bombardarono obiettivi egiziani, mentre truppe paracadutiste venivano lanciate nella zona di Port Said.

Il piano sembrava destinato al successo militare, ma la reazione internazionale fu immediata e durissima.

Gli Stati Uniti, impegnati nella gestione della Guerra Fredda e preoccupati di non inimicarsi il mondo arabo, si opposero fermamente all’intervento militare dei loro alleati europei. Il presidente Dwight Eisenhower, irritato per non essere stato consultato, temeva che l’aggressione rafforzasse l’influenza sovietica nella regione. Anche l’Unione Sovietica, allora guidata da Nikita Chruscev, minacciò di intervenire a fianco dell’Egitto, evocando persino l’uso di missili nucleari contro Londra e Parigi.

Sotto la pressione congiunta di Washington, Mosca e delle Nazioni Unite, Francia, Gran Bretagna e Israele furono costrette a fermarsi. Nel giro di poche settimane, l’operazione militare venne sospesa, e le truppe straniere iniziarono a ritirarsi. La crisi del Canale di Suez si concluse così con una clamorosa sconfitta politica per le potenze coloniali europee.

Il ruolo delle Nazioni Unite e la fine della crisi

Per la prima volta nella storia, le Nazioni Unite giocarono un ruolo decisivo nel ristabilire la pace. Venne creata una Forza di emergenza delle Nazioni Unite (UNEF), composta da contingenti internazionali, incaricata di presidiare il confine tra Egitto e Israele e garantire la libertà di navigazione nel canale. Israele accettò di ritirarsi dal Sinai nel marzo 1957, dopo aver ottenuto garanzie sulla sicurezza dei propri confini e sulla possibilità di accesso al Golfo di Aqaba.

Il Canale di Suez, pur danneggiato durante i combattimenti, venne riaperto alla navigazione internazionale nell’aprile 1957. Nasser, pur sconfitto militarmente, ne uscì come il grande vincitore politico: aveva resistito all’attacco di tre potenze e si era imposto come simbolo del nazionalismo arabo e della resistenza anti-imperialista.







Le conseguenze geopolitiche della crisi

La crisi del Canale di Suez segnò un punto di svolta nella storia contemporanea. Per la Gran Bretagna e la Francia rappresentò la fine dell’illusione di poter ancora esercitare un’influenza diretta in Medio Oriente senza l’appoggio statunitense. Il prestigio di Londra e Parigi ne uscì gravemente compromesso, e negli anni successivi entrambi i paesi avrebbero accelerato il processo di decolonizzazione, ritirandosi progressivamente dalle proprie colonie in Africa e in Asia.

Per gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, invece, la crisi rappresentò un’opportunità per consolidare la propria presenza nella regione. Washington, con la Dottrina Eisenhower del 1957, si presentò come il nuovo garante della stabilità del Medio Oriente, mentre Mosca intensificò i legami con l’Egitto e altri paesi arabi, fornendo aiuti economici e militari.

Il Canale di Suez come simbolo del nazionalismo arabo

La vittoria politica di Nasser ebbe ripercussioni enormi nel mondo arabo. Il suo prestigio personale crebbe a dismisura, e il suo sogno di unità araba sembrò per un momento a portata di mano. Nel 1958, Egitto e Siria si unirono nella Repubblica Araba Unita, anche se l’esperimento durò poco. Tuttavia, l’idea di un Medio Oriente libero dall’influenza occidentale e fondato sull’indipendenza nazionale si radicò profondamente.

Il Canale di Suez, da semplice infrastruttura commerciale, divenne così un simbolo politico e identitario. La sua nazionalizzazione rappresentò l’affermazione della sovranità egiziana e del diritto dei popoli arabi di controllare le proprie risorse. Da allora, ogni crisi che ha coinvolto il canale, dall’occupazione israeliana del 1967 alla chiusura durante la guerra dello Yom Kippur nel 1973, ha avuto un forte valore simbolico oltre che economico.

La crisi del Canale di Suez del 1956 non fu solo un episodio militare, ma un evento spartiacque che ridisegnò gli equilibri globali. Le crisi più recenti, come il blocco causato dalla nave Ever Given nel 2021, hanno ricordato quanto la sua sicurezza e funzionalità siano fondamentali per l’economia globale.

