Mentre le cronache si soffermano su crisi economiche, tensioni geopolitiche e transizioni climatiche, una minaccia altrettanto importante si diffonde nel cuore dell’Europa: la crisi della salute mentale nelle donne. Un fenomeno che cresce nelle pieghe della quotidianità, raramente identificato nei tempi giusti e spesso sottovalutato nelle sue conseguenze più profonde. Tra le sue vittime principali, le donne emergono con particolare evidenza, travolte da un carico di responsabilità e disparità che mina profondamente il loro benessere psicologico.

Un silenzio carico di dati

La dimensione della crisi mentale in Europa non è un’opinione, ma un fatto documentato da una molteplicità di indicatori. Anche se il problema rimane in larga parte sommerso — per effetto dello stigma sociale, della difficoltà nel rilevare correttamente i sintomi e della resistenza culturale a parlare apertamente di disagio mentale —, i segnali indiretti sono numerosi e convergenti. Il consumo di psicofarmaci, ad esempio, è aumentato in maniera consistente in quasi tutti i Paesi dell’Unione Europea tra il 2011 e il 2021, suggerendo un incremento tangibile dei casi di depressione, ansia e disturbi del sonno. E sono soprattutto le donne a fare ricorso a questi medicinali.

Secondo dati raccolti in Spagna, una donna su sette ha dichiarato di aver assunto tranquillanti o sonniferi, a fronte di un uomo su quattordici. Un divario netto, che non si limita a un caso isolato ma che si rispecchia in tutta Europa. Uno studio condotto nel 2021 sullo stato psicologico dei lavoratori ha rivelato come il 37% delle donne riporti livelli elevati di ansia, rispetto al 25% degli uomini. Il quadro è chiaro: la salute mentale femminile è più vulnerabile e più esposta a dinamiche sistemiche che ne accelerano il deterioramento.







Le radici di un disagio

Per comprendere fino in fondo le ragioni di questo squilibrio, è necessario andare oltre la superficie statistica e indagare le cause strutturali del fenomeno. Una recente ricerca commissionata dalla Commissione per i Diritti delle Donne del Parlamento Europeo e condotta dalla Direzione Generale per i Diritti dei Cittadini della Commissione UE, ha finalmente consolidato una tesi da tempo ipotizzata ma mai dimostrata con chiarezza scientifica: i divari di genere presenti nel mondo del lavoro — in termini di retribuzioni, avanzamento di carriera, accesso ai ruoli decisionali e trattamento pensionistico — hanno effetti diretti e misurabili sulla salute mentale femminile.

A questo si aggiunge un secondo elemento di cruciale importanza: la diseguale distribuzione del lavoro di cura. In molte famiglie europee, è ancora la donna a farsi carico prevalentemente dell’assistenza a figli, anziani e persone non autosufficienti. Un impegno continuo, spesso non retribuito e invisibile nelle statistiche ufficiali, ma che grava in maniera significativa sul benessere psicologico. La somma di queste pressioni — carico mentale, responsabilità familiari, incertezze lavorative e pensionistiche — crea un ambiente ad alto rischio per l’equilibrio emotivo e psicologico femminile.

Un’Europa che cambia, ma troppo lentamente

L’Unione Europea ha avviato da tempo politiche per la promozione dell’uguaglianza di genere, ma i risultati sul piano della salute mentale restano deludenti. Le misure esistenti, seppur importanti, si scontrano con una realtà culturale e sociale profondamente radicata. Il cambiamento normativo, infatti, non può da solo sovvertire abitudini storiche e ruoli tradizionali che continuano a plasmare la vita quotidiana di milioni di donne. In molti contesti, l’aspettativa che la donna debba “tenere insieme tutto” — lavoro, casa, famiglia — resta dominante, e chi non riesce a sostenere questo equilibrio spesso si scontra con sensi di colpa e stigmatizzazione.

Inoltre, il sistema sanitario non è sempre adeguato a intercettare e gestire il disagio psicologico in modo tempestivo. I servizi di salute mentale pubblica, in molti Paesi, soffrono di sottofinanziamento cronico, lunghi tempi di attesa e carenza di personale specializzato. Le terapie psicologiche sono spesso accessibili solo a pagamento, escludendo così ampie fasce della popolazione, proprio quelle più vulnerabili. Anche in questo, le donne risultano penalizzate: guadagnando mediamente meno degli uomini, faticano maggiormente ad accedere a percorsi terapeutici privati.

La narrazione dominante tende ancora a leggere la salute mentale come una questione individuale, da affrontare con forza di volontà, farmaci o psicoterapia. Ma questa visione rischia di ignorare le determinanti sociali e sistemiche del problema. Non si può curare l’ansia di una lavoratrice precaria senza affrontare la precarietà stessa. Non si può alleviare la depressione di una madre sola senza rivedere le politiche di sostegno alla genitorialità. La salute mentale delle donne è un indicatore della salute complessiva della società: se si ammala, è l’intero tessuto sociale a deteriorarsi.

L’imperativo di politiche integrate

La pandemia silenziosa della salute mentale è una delle grandi sfide del nostro tempo. E come ogni vera sfida, chiede risposte complesse, articolate, lungimiranti. L’Europa non può permettersi di ignorare il grido silenzioso di milioni di donne che ogni giorno combattono una battaglia invisibile contro l’ansia, la depressione e il burnout. Occorre riconoscere che la salute mentale è un diritto fondamentale e che le sue diseguaglianze di genere rappresentano una ferita profonda alla giustizia sociale.