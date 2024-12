La Volkswagen, simbolo dell’eccellenza automobilistica tedesca, è al centro di uno sciopero senza precedenti in Germania. L’attuale crisi della Volkswagen sta coinvolgendo i lavoratori che protestano contro un piano di ristrutturazione che prevede tagli salariali, chiusura di stabilimenti e migliaia di licenziamenti. La mobilitazione guidata dal sindacato IG Metall rappresenta una sfida cruciale per il futuro del gruppo.

Una mobilitazione senza precedenti

Da questa mattina, i lavoratori degli stabilimenti Volkswagen in Germania hanno avviato uno sciopero contro il piano aziendale che prevede la chiusura di tre impianti produttivi, il licenziamento di migliaia di dipendenti e un taglio salariale del 10%. La protesta, proclamata dal sindacato IG Metall, ha causato una crisi della Volkswagen senza precedenti, che ora rischia di trasformarsi nella “battaglia contrattuale più dura mai vista”, secondo Thorsten Gröger, capo negoziatore del sindacato.

Dopo le parole del rappresentante del sindacato, l’azienda tedesca ha affermato di voler rispettare tutti i diritti dei suoi dipendenti e di voler credere e affrontare un “dialogo costruttivo” affinché si raggiunga una soluzione adeguata e “sostenuta collettivamente”. Nonostante la disposizione che l’azienda ha trasmesso ai sindacati e ai lavoratori, lo sciopero è comunque iniziato dalle prime ore di questa mattina.







Già dalla giornata di ieri, tutti i dipendenti avevano ricevuto la chiamata di sospensione del lavoro ad oltranza, proprio per opporsi ai drastici tagli che l’azienda effettuava. Nonostante la situazione critica, sia economica che politica, in cui si trova attualmente il Governo tedesco, i sindacati e i lavoratori hanno lasciato intendere che la lotta sarà ad oltranza fino a quando non si introdurrà un nuovo accordo in merito ai tagli e agli stipendi.

Le cause della crisi

La crisi della Volkswagen, il gigante dell’automotive tedesco, si è riversata da tempo verso un declino aggravato a causa della concorrenza cinese, della transizione ai veicoli elettrici e del calo delle vendite globali di automobili. Inoltre, l’azienda soffre per i costi del lavoro elevati e per modelli di batterie considerati poco competitivi. A settembre, il gruppo aveva annunciato un piano per ripristinare la competitività, ma i negoziati con i sindacati non hanno portato ad alcun accordo.

La crisi della Volkswagen: proposte e conflitti

IG Metall aveva presentato una controproposta che prevedeva la sospensione dei bonus, il congelamento degli aumenti salariali e una riduzione dell’orario di lavoro per evitare chiusure e licenziamenti. Il piano avrebbe consentito di risparmiare circa 1,5 miliardi di euro, ma Volkswagen lo ha respinto, sostenendo che non avrebbe garantito un miglioramento a lungo termine.

La risposta del management

Nonostante lo sciopero, Volkswagen ha dichiarato di rispettare il diritto di protesta dei dipendenti e di voler continuare il dialogo per trovare una soluzione sostenibile. L’azienda ha attivato misure per minimizzare l’impatto sugli stabilimenti e sui clienti durante la mobilitazione. Tuttavia, i lavoratori non hanno accolto positivamente le dichiarazioni, considerando insufficienti le aperture del gruppo.

Le dimensioni della crisi della Volkswagen

Volkswagen conta circa 300mila dipendenti in Germania, di cui 120mila sono legati al marchio VW, il più colpito dal piano di risparmio. Le misure proposte mettono a rischio decine di migliaia di posti di lavoro, mentre la chiusura degli stabilimenti rappresenterebbe una novità assoluta nei quasi 90 anni di storia dell’azienda.

Impatti economici e sociali

La crisi di Volkswagen riflette le difficoltà dell’intero settore automobilistico europeo, simbolo di un’eccellenza industriale ora messa in discussione. La protesta dei lavoratori, in corso nel pieno della campagna per le elezioni anticipate in Germania, sta acquisendo anche una valenza politica e culturale, richiamando l’attenzione su temi cruciali come la sostenibilità economica e i diritti dei lavoratori.

Volkswagen, che comprende marchi di lusso come Audi e Porsche, si trova di fronte a una sfida epocale per ristrutturarsi e mantenere il ruolo di leader europeo nell’industria automobilistica. Tuttavia, il conflitto con i lavoratori potrebbe rivelarsi un ostacolo significativo per il raggiungimento di questo obiettivo.

Lucrezia Agliani